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Родос - глазами ваших детей

5
1 отзыв
Svetlana E.
Svetlana E. – Гид из Родоса
Родос - глазами ваших детей
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-9 человек

  • €350 за экскурсию

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Родос - глазами ваших детей
Родос - глазами ваших детей

Что вы увидите

  • Долина Бабочек
  • Страусиная ферма
  • винный цех
  • музей игрушек
  • 7 источников
Музей игрушек Музей 🖼 игрушек, расположенный в красивом, окруженном соснами и горами местечке, в почти сказочном домике, подарит взрослым посетителям возможность вспомнить далекое детство, а маленькие гости музея смогут не только увидеть, какими игрушками играли их родители, бабушки и дедушки, но и поиграть. Дом-музей, в котором навсегда поселилось детство, может стать приятным дополнением к вашим впечатлениям.
Волшебная Долина бабочек
В глубине острова перед вами откроются красивейшие 🤩 виды сказочной Долины бабочек. На здешних склонах растут многочисленные платаны и ликвидамбары, которые своим запахом притягивают и удерживают тысячи бабочек! Мы спустимся в центр ущелья, где находится основное место обитания прекрасных насекомых — лесное озеро, заросшее белыми лилиями и окруженное древними стираксами. Кроме того, в ущелье вы посетите церквушку, построенную русским офицером, где хранится икона Успения Божьей матери. В церковном дворике, откуда открывается изумительный вид на ущелье, я расскажу вам мифы о царе Эгее и возникновении Долины бабочек.
Познакомиться с обитателями страусиной фермы
Нашей следующей остановкой станет ферма, где вы встретите не только страусов, но и верблюдов, лам, оленей и козочек, великолепных павлинов и других пернатых. Здесь дети и взрослые узнают любопытные факты о животных, смогут накормить страусов обедом и даже сделать с ними фото. Ну а самые смелые, зайдут в страусиный дом с сыном хозяина фермы и попробуют разбить яйца для омлета ! После мы отправимся в "страусиную" таверну, которая знаменита тем, что только здесь вы сможете попробовать омлет из страусиных яиц, блюда из страусиного мяса и даже мясо дикого кабана!! Как вам? Готовы? Поверьте, это захватывающее зрелище!
Дегустация среди горных пейзажей Родоса для родителей
Ну и какое может быть знакомство с Грецией без дегустации местного вина, узо и рецины? Мы остановимся в окружении виноградников семейства Триандафилу и продегустируем не только вино 🍷, но и масло, оливки, мед. Ну а женщин смогут выбрать крема и масла для волос на основе масла, меда и даже конопли, чтобы воспользоваться секретами Клеопатры. Пока родители будут заняты, я проведу небольшую фотосессию 📷 вашим детишкам !
Продвигаясь к следующему заповеднику, мы остановимся у древнейшего платана "желаний", в дупле которого когда-то находилась первая келья святого мученика Нектария и наберем святой воды из источника.
7 Источников Родоса Если после всей нашей программы у вас останутся силы и желание, мы сделаем нашу последнюю остановку в заповеднике, где в тоннеле загадаем желание, отпустим грехи, покормим павлинов, сфоткаемся у великолепного водопада и познакомимся с питоном.
Что входит
  • фотосессия
  • дегустация вина, меда и масла
  • музей игрушек
Что не входит
  • перекус на страусиной ферме
  • входные билеты :
  • страусиная ферма (7 евро/4 евро)
  • Долина Бабочек (5 евро)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Родос - глазами ваших детей
Родос - глазами ваших детей
Родос - глазами ваших детей
Родос - глазами ваших детей

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Svetlana E.
Svetlana E.
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