Музей игрушек Музей 🖼 игрушек, расположенный в красивом, окруженном соснами и горами местечке, в почти сказочном домике, подарит взрослым посетителям возможность вспомнить далекое детство, а маленькие гости музея смогут не только увидеть, какими игрушками играли их родители, бабушки и дедушки, но и поиграть. Дом-музей, в котором навсегда поселилось детство, может стать приятным дополнением к вашим впечатлениям.

Волшебная Долина бабочек

В глубине острова перед вами откроются красивейшие 🤩 виды сказочной Долины бабочек. На здешних склонах растут многочисленные платаны и ликвидамбары, которые своим запахом притягивают и удерживают тысячи бабочек! Мы спустимся в центр ущелья, где находится основное место обитания прекрасных насекомых — лесное озеро, заросшее белыми лилиями и окруженное древними стираксами. Кроме того, в ущелье вы посетите церквушку, построенную русским офицером, где хранится икона Успения Божьей матери. В церковном дворике, откуда открывается изумительный вид на ущелье, я расскажу вам мифы о царе Эгее и возникновении Долины бабочек.

Познакомиться с обитателями страусиной фермы

Нашей следующей остановкой станет ферма, где вы встретите не только страусов, но и верблюдов, лам, оленей и козочек, великолепных павлинов и других пернатых. Здесь дети и взрослые узнают любопытные факты о животных, смогут накормить страусов обедом и даже сделать с ними фото. Ну а самые смелые, зайдут в страусиный дом с сыном хозяина фермы и попробуют разбить яйца для омлета ! После мы отправимся в "страусиную" таверну, которая знаменита тем, что только здесь вы сможете попробовать омлет из страусиных яиц, блюда из страусиного мяса и даже мясо дикого кабана!! Как вам? Готовы? Поверьте, это захватывающее зрелище!

Дегустация среди горных пейзажей Родоса для родителей

Ну и какое может быть знакомство с Грецией без дегустации местного вина, узо и рецины? Мы остановимся в окружении виноградников семейства Триандафилу и продегустируем не только вино 🍷, но и масло, оливки, мед. Ну а женщин смогут выбрать крема и масла для волос на основе масла, меда и даже конопли, чтобы воспользоваться секретами Клеопатры. Пока родители будут заняты, я проведу небольшую фотосессию 📷 вашим детишкам !

Продвигаясь к следующему заповеднику, мы остановимся у древнейшего платана "желаний", в дупле которого когда-то находилась первая келья святого мученика Нектария и наберем святой воды из источника.

7 Источников Родоса Если после всей нашей программы у вас останутся силы и желание, мы сделаем нашу последнюю остановку в заповеднике, где в тоннеле загадаем желание, отпустим грехи, покормим павлинов, сфоткаемся у великолепного водопада и познакомимся с питоном.