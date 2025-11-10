Гора Олимп - символ Греции, где, по легендам, жили боги.
Экскурсия предлагает путешествие в древний Дион, религиозный центр македонян с храмами и римскими термами. Посещение Литохоро, у подножия Олимпа, подарит незабываемые
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Древний Дион и его храмы
- 🌄 Живописные виды Олимпа
- 🚶♂️ Легкая прогулка по Энипее
- 🏰 Историческая крепость Платамонас
- 🍽️ Традиционная кухня в Пантелеймоне
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Что можно увидеть
- Археологический парк Дион
- Монастырь Святого Дионисия
- Крепость Платамонас
- Старый Пантелеймон
Описание экскурсииГора Олимп – место, где, по преданиям, жили двенадцать олимпийских богов. Сегодня это не только мифологический символ, но и уникальная природная и археологическая зона, которая привлекает путешественников со всего мира. Экскурсия начинается с посещения археологического парка Дион – древнего города, который был религиозным центром македонян. Здесь располагались храмы, посвященные Зевсу и другим богам, а также постройки римского периода: театр, термы с красивыми мозаиками, улицы и административные здания. Посещение археологического музея Диона позволит ближе познакомиться с артефактами, найденными в этом регионе. После этого мы отправимся в Литохоро – уютный поселок у подножия Олимпа, откуда открываются потрясающие виды на горные вершины. Здесь начнется прогулка по ущелью Энипея – маршруту, который не требует физических нагрузок, но позволяет насладиться первозданной природой Олимпа и увидеть живописный водопад. По желанию экскурсию можно расширить посещением монастыря Святого Дионисия, построенного в XVI веке и расположенного в уединенном месте среди гор. Также возможен визит в крепость Платамонас, стратегически важную средневековую крепость с великолепными панорамными видами на Эгейское море. Еще одно дополнение – поездка в Старый Пантелеймон, горную деревню с каменными домами и традиционными тавернами, где можно попробовать блюда местной кухни и насладиться атмосферой уюта и гостеприимства.
По договоренности. В праздничные дни часы работы археологических служб могут изменяться. В зимнее время по вторникам — технический день.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Археологический парк Дион с древними храмами и римскими термами
- Уютный поселок Литохоро
- Ущелье Энипея с водопадом
- Монастырь Святого Дионисия, по желанию
- Крепость Платамонас
- Деревня Старый Пантелеймон
Что включено
- Услуги лицензированного гида.
Что не входит в цену
- Трансфер
- Входные билеты (в археологическую зону - 10 евро, в музей - 10 евро). Для граждан ЕС до 25 лет и людей с инвалидностью вход бесплатный. Не гражданам ЕС до 18 лет предоставляется бесплатный вход. Пенсионеры старше 65 лет могут воспользоваться скидкой 50%, но только в зимний период
- Обед
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности. В праздничные дни часы работы археологических служб могут изменяться. В зимнее время по вторникам — технический день.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Салоников
