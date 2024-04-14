1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Исследуйте Пиерию, край, где часто бывал Александр Македонский. Узнайте о жизни греков, их традициях и кухне. Побывайте на самой высокой горе Греции
«Вы увидите самую высокую гору страны и услышите множество интересных фактов о местной жизни»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€289 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
В гости к Зевсу. Гора Олимп
Путешествие к легендарной горе Олимп, месту обитания древнегреческих богов, подарит незабываемые эмоции и погружение в мифы
«Завершим поездку в колоритной горной деревне, расположившись в уютной таверне, попивая травяной чай и наслаждаясь прекрасным видом на Олимпийскую ривьеру»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€326 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Из Салоников - на полуостров Халкидики
Погрузитесь в атмосферу греческой глубинки, посетив горную деревню Арнеа и лучшие пляжи Ситонии. Узнайте о местных традициях и насладитесь природой Халкидики
Начало: По договоренности
«В начале путешествия мы посетим горную деревушку Арнеа в центре полуострова»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Фессалийская долина и монастыри Метеоры: уникальное путешествие
Фессалийская долина и её монастыри на вершинах скал ждут вас! Погрузитесь в мифы Древней Греции и насладитесь захватывающими видами
Начало: по договорённости
«В окружении гор посреди долины раскинулись необычайной красоты скалы, верхушки которых заканчиваются монастырями»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
Круиз
8 часов
Уникальный круиз по Святой Горе Афон с индивидуальным гидом
Уникальная возможность увидеть монастыри Святой Горы Афон с борта корабля. Погрузитесь в историю и узнайте о жизни монахов
Начало: У вашего отеля
«Святая Гора: истории, чудеса и реликвии»
13 сен в 06:00
14 сен в 06:00
€290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Легендарный Олимп и его тайны
Путешествие на Олимп в Салониках подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте больше о мифах, истории и природе этого легендарного места
«Большой каньон — я покажу живописный каньон у подножия горы, раскрою его происхождение и поделюсь связанными с ним легендами»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей14 апреля 2024Отличная поездка, интересное содержание. Деревушка очень колоритная, запомнилась на всю жизнь.
- ДДмитрий26 марта 2024Интересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всем.
- ММихаил9 октября 2023Оксана - уникальный гид. Наличие высшего образования историка-археолога, неформальная увлечённость историей Греции и города Салоники, дружелюбие и тактичность обеспечили отличный
- ВВладимир24 августа 2023Интересно, насыщенно и увлекательно. Довольны и дети и взрослые. Узнали много интересного о Метеорах, об истории и о быте. Увидели и
- ННаталья18 июня 2023Очень интересный и живописный маршрут. Гора Олим, прогулка к водопаду по ущелью, монастырь и греческая деревушка. Юля прекрасный знающий экскурсовод и позитивный человек. Мы узнали много интересного про историю Македонии и про жизнь современных греков.
- ММария20 апреля 2023Метеоры - просто божественное место и его однозначно нужно включить в свой список мест, обязательных к посещению! Оксана - очень
- ААнатолий18 октября 2022Большое спасибо Никосу Леонову за интересный рассказ и отличную организацию поездки!
- OOxana3 октября 2022Экскурсия с Павлом была интересной, познавательной. Исторические события и факты были рассказаны простым и ярким языком. Все это было прекрасно совмещено с купанием на замечательных пляжах Халкидики. Экскурсия была отлично организована по времени и содержанию
- CChristina10 августа 2022Оксана, большое спасибо за экскурсию. Мы провели чудесный день❤️ Будем рекомендовать друзьям, если соберутся в Салоники.
- ИИрина17 ноября 2021Экскурсия Павла была четка сбалансирована им под нас - он сразу понял наши запросы и не стал нас загружать фактической
Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Горы»
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