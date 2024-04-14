Экскурсии к горам Салоников

Найдено 6 экскурсий в категории «Горы» в Салониках на русском языке, цены от €230. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Исследуйте Пиерию, край, где часто бывал Александр Македонский. Узнайте о жизни греков, их традициях и кухне. Побывайте на самой высокой горе Греции
«Вы увидите самую высокую гору страны и услышите множество интересных фактов о местной жизни»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
289 за всё до 4 чел.
В гости к Зевсу. Гора Олимп
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
В гости к Зевсу. Гора Олимп
Путешествие к легендарной горе Олимп, месту обитания древнегреческих богов, подарит незабываемые эмоции и погружение в мифы
«Завершим поездку в колоритной горной деревне, расположившись в уютной таверне, попивая травяной чай и наслаждаясь прекрасным видом на Олимпийскую ривьеру»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
326 за всё до 3 чел.
Из Салоников - на полуостров Халкидики
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Из Салоников - на полуостров Халкидики
Погрузитесь в атмосферу греческой глубинки, посетив горную деревню Арнеа и лучшие пляжи Ситонии. Узнайте о местных традициях и насладитесь природой Халкидики
Начало: По договоренности
«В начале путешествия мы посетим горную деревушку Арнеа в центре полуострова»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
260 за всё до 3 чел.
Метеора: путешествие к восьмому чуду света
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
13 отзывов
Фессалийская долина и монастыри Метеоры: уникальное путешествие
Фессалийская долина и её монастыри на вершинах скал ждут вас! Погрузитесь в мифы Древней Греции и насладитесь захватывающими видами
Начало: по договорённости
«В окружении гор посреди долины раскинулись необычайной красоты скалы, верхушки которых заканчиваются монастырями»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
400 за всё до 3 чел.
Морской круиз вдоль побережья Афона
Круиз
8 часов
1 отзыв
Уникальный круиз по Святой Горе Афон с индивидуальным гидом
Уникальная возможность увидеть монастыри Святой Горы Афон с борта корабля. Погрузитесь в историю и узнайте о жизни монахов
Начало: У вашего отеля
«Святая Гора: истории, чудеса и реликвии»
13 сен в 06:00
14 сен в 06:00
290 за всё до 3 чел.
Легендарный Олимп
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Легендарный Олимп и его тайны
Путешествие на Олимп в Салониках подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте больше о мифах, истории и природе этого легендарного места
«Большой каньон — я покажу живописный каньон у подножия горы, раскрою его происхождение и поделюсь связанными с ним легендами»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
230 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    14 апреля 2024
    Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
    Отличная поездка, интересное содержание. Деревушка очень колоритная, запомнилась на всю жизнь.
  • Д
    Дмитрий
    26 марта 2024
    Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
    Интересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всем.
    Интересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всем
  • М
    Михаил
    9 октября 2023
    Метеора: путешествие к восьмому чуду света
    Оксана - уникальный гид. Наличие высшего образования историка-археолога, неформальная увлечённость историей Греции и города Салоники, дружелюбие и тактичность обеспечили отличный
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    уровень экскурсионных услуг. Большое спасибо, получили море удовольствия! Очень рекомендую также заказывать у Оксаны и экскурсии по городу, с увлекательными рассказами о его жителях, прогулкой по нестандартным туристическим маршрутам.

  • В
    Владимир
    24 августа 2023
    Метеора: путешествие к восьмому чуду света
    Интересно, насыщенно и увлекательно. Довольны и дети и взрослые. Узнали много интересного о Метеорах, об истории и о быте. Увидели и
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    фотозафиксировали красоты наскальных монастырей с множества ракурсов - Оксана останавливалась и подсказывала лучшие виды. Дорога туда и обратно прошла в рассказах о Греции и о жизни. Оксана всегда была готова откорректировать маршрут так как нам было удобно.

  • Н
    Наталья
    18 июня 2023
    Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
    Очень интересный и живописный маршрут. Гора Олим, прогулка к водопаду по ущелью, монастырь и греческая деревушка. Юля прекрасный знающий экскурсовод и позитивный человек. Мы узнали много интересного про историю Македонии и про жизнь современных греков.
  • М
    Мария
    20 апреля 2023
    Метеора: путешествие к восьмому чуду света
    Метеоры - просто божественное место и его однозначно нужно включить в свой список мест, обязательных к посещению! Оксана - очень
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    знающий гид и деликатный собеседник, который подскажет, как лучше выстроить маршрут. В компании с ней день прошёл незаметно! Всё было организовано чётко и комфортно.

  • А
    Анатолий
    18 октября 2022
    Морской круиз вдоль побережья Афона
    Большое спасибо Никосу Леонову за интересный рассказ и отличную организацию поездки!
  • O
    Oxana
    3 октября 2022
    Из Салоников - на полуостров Халкидики
    Экскурсия с Павлом была интересной, познавательной. Исторические события и факты были рассказаны простым и ярким языком. Все это было прекрасно совмещено с купанием на замечательных пляжах Халкидики. Экскурсия была отлично организована по времени и содержанию
  • C
    Christina
    10 августа 2022
    В гости к Зевсу. Гора Олимп
    Оксана, большое спасибо за экскурсию. Мы провели чудесный день❤️ Будем рекомендовать друзьям, если соберутся в Салоники.
    Оксана, большое спасибо за экскурсию. Мы провели чудесный день❤️ Будем рекомендовать друзьям, если соберутся в Салоники
  • И
    Ирина
    17 ноября 2021
    Из Салоников - на полуостров Халкидики
    Экскурсия Павла была четка сбалансирована им под нас - он сразу понял наши запросы и не стал нас загружать фактической
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    информацией. При этом его знания явно весьма глубоки в мельчайших деталях - мы попробовали углубиться в хитросплетения политики семей раннего средневековья, но минут через 30 потеряли счет датам, именам и степени родства, но при этом Павел всегда расцвечивал любые сухие сведения интересными случаями из жизни тех времен. Также Павел помог нам организовать логистику нашего путешествия и дал много полезных советов. От всей души рекомендую вам спутника именно такого формата, который обладает и глубокими знаниями истории и явной любовью к этим местам.

Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Горы»

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Сколько стоит экскурсия по Салоникам в июне 2024
Сейчас в Салониках в категории "Горы" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 230 до 400. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Салониках (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Горы», 37 ⭐ отзывов, цены от €230. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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