Пешеходная экскурсия по Салоникам

Пешая экскурсия по Салоникам - это неутомительный маршрут, который познакомит вас с основными...

Пешая экскурсия по Салоникам — это неутомительный маршрут, который познакомит вас с основными достопримечательностями «Невесты Термического залива», города с богатым римским и византийским наследием, города, который по праву считается культурной столицей Греции.
Пешеходная экскурсия по Салоникам
Пешеходная экскурсия по Салоникам
Пешеходная экскурсия по Салоникам
Пешеходная экскурсия по Салоникам
Пешеходная экскурсия по Салоникам

Что вы увидите 🤩

  • Храм Святого Дмитрия Солунского
  • Римский форум
  • Площадь Аристотеля
  • Храм Святой Софии
  • Улица Эгнатия, Арка Галерия и Ротонда
  • Белая Башня и памятник Александру Македонскому
Об экскурсии
Пешая экскурсия по Салоникам — это неутомительный маршрут, который познакомит вас с основными достопримечательностями «Невесты Термического залива», города с богатым римским и византийским наследием, города, который по праву считается культурной столицей Греции.
Салоники, раскинувшиеся амфитеатром на берегу залива, привлекают посетителей своей многовековой историей, огромным количеством исторических и христианских памятников, переплетением стилей и культур, своей неповторимой и завораживающей аурой современного и в то же время пронизанного древностью города.
Встреча с гидом состоится у главной святыни города — базилики Святого Дмитрия Мироточивого, покровителя Салоник. Помимо знакомства с этим памятником византийской архитектуры, его уникальными фресками и убранством, вы сможете спуститься в крипту, где святой принял смерть.
Далее по пути к морю вы увидите раскопки Римского форума — торгового и политического центра Салоник времён Римской Империи с руинами общественных зданий, галерей, амфитеатров и бань. Продолжая прогулку по центру, вы попадёте на улицу и площадь Аристотеля — сердце Салоник, архитектурный шедевр Эрнеста Эбрара с величественными неоклассическими зданиями, перистилями и колоннадами.
Неподалёку расположен и храм Святой Софии с уникальными фресками 11 века, который напоминает одноименный собор в Константинополе и также играл важную роль в жизни города.
Арка Галерия и Ротонда познакомят вас с наследием римских императоров. А в завершение программы вы окажетесь у Белой Башни (символа современных Салоник), расположившейся на живописной набережной — любимом месте отдыха местных жителей и гостей города.
Прогулка по Салоникам позволит вам открыть для себя город, который с 315 года до н. э. является политическим, культурным, торговым и религиозным «перекрёстком» Балкан.
Организационные моменты
  • Экскурсия пешая, при необходимости можно заказать дополнительный трансфер к месту начала маршрута.
  • Для вашего комфорта и безопасности надевайте удобную обувь, не забудьте взять с собой головные уборы.
  • Программа маршрута может быть изменена по независящим от компании причинам (форс-мажор), погодным условиям и на усмотрение гида при необходимости.
  • После экскурсии самостоятельно можно посетить один из музеев (Археологический или Византийский); совершить небольшой круиз по Термическому заливу или велопрогулку по новой набережной города.

Цены на экскурсию

Для группы 5-15 человек
Общий
€30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоязычного гида.
Что не входит
  • Обед
  • Трансфер к месту начала.
Где начинаем и завершаем
Начало: Базилика Дмитрия Солунского
Завершение: Белая башня, Салоники
Важная информация
  • Организационные моменты:
  • Экскурсия пешая, при необходимости можно заказать дополнительный трансфер к месту начала маршрута.
  • Для вашего комфорта и безопасности надевайте удобную обувь, не забудьте взять с собой головные уборы.
  • Программа маршрута может быть изменена по независящим от компании причинам (форс-мажор), погодным условиям и на усмотрение гида при необходимости.
  • После экскурсии самостоятельно можно посетить один из музеев (Археологический или Византийский) совершить небольшой круиз по Термическому заливу или велопрогулку по новой набережной города.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 9:00 и 17:00

Евгений Б.
Евгений Б.
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