Об экскурсии

Пешая экскурсия по Салоникам — это неутомительный маршрут, который познакомит вас с основными достопримечательностями «Невесты Термического залива», города с богатым римским и византийским наследием, города, который по праву считается культурной столицей Греции.

Салоники, раскинувшиеся амфитеатром на берегу залива, привлекают посетителей своей многовековой историей, огромным количеством исторических и христианских памятников, переплетением стилей и культур, своей неповторимой и завораживающей аурой современного и в то же время пронизанного древностью города.

Встреча с гидом состоится у главной святыни города — базилики Святого Дмитрия Мироточивого, покровителя Салоник. Помимо знакомства с этим памятником византийской архитектуры, его уникальными фресками и убранством, вы сможете спуститься в крипту, где святой принял смерть.

Далее по пути к морю вы увидите раскопки Римского форума — торгового и политического центра Салоник времён Римской Империи с руинами общественных зданий, галерей, амфитеатров и бань. Продолжая прогулку по центру, вы попадёте на улицу и площадь Аристотеля — сердце Салоник, архитектурный шедевр Эрнеста Эбрара с величественными неоклассическими зданиями, перистилями и колоннадами.

Неподалёку расположен и храм Святой Софии с уникальными фресками 11 века, который напоминает одноименный собор в Константинополе и также играл важную роль в жизни города.

Арка Галерия и Ротонда познакомят вас с наследием римских императоров. А в завершение программы вы окажетесь у Белой Башни (символа современных Салоник), расположившейся на живописной набережной — любимом месте отдыха местных жителей и гостей города.

Прогулка по Салоникам позволит вам открыть для себя город, который с 315 года до н. э. является политическим, культурным, торговым и религиозным «перекрёстком» Балкан.

Организационные моменты