Обзорные экскурсии в Салониках

Откройте для себя Салоники через историю и современность. Прогулка по памятникам и встреча с культурой города ждут вас
Экскурсия по Салоникам предлагает уникальную возможность погрузиться в богатую историю города, от древнеримских памятников до византийских храмов и османских построек. Вы увидите главные достопримечательности, такие как площадь Аристотеля, храм Св. Софии и Белую Башню. Узнаете о жизни современных фессалоникийцев и их традициях. Это идеальный способ понять культуру и историю одного из крупнейших городов Греции
Салоникам больше двух тысяч лет, но по греческим меркам его вполне можно назвать молодым. На прогулке вы узнаете, как получилось, что с самого основания города здесь, в отличии от многих других уголков страны, безостановочно кипела жизнь. Познакомитесь с древнеримскими памятниками, византийскими храмами и постройками Османской империи. Узнаете о поворотных и роковых моментах города. А также я расскажу об этноконфессиональной мозаике Салоник, где сто лет назад лишь треть населения составляли православные греки, а остальными жителями были иудеи и мусульмане.
Визитные карточки Салоник
Вы побываете на главной площади Аристотеля и посетите храм Св. Софии 7 века, который является маленькой копией одноименного храма в Стамбуле. Прогуляетесь по набережной и увидите символ Салоник — Белую Башню. Здесь же вы рассмотрите несколько современных памятников и можно сделать интересные фотографии. Пройдете к главным памятникам римской эпохи — Арке Галериуса и Ротонде. А затем, по желанию, отправитесь на смотровую площадку вдоль древней крепостной стены.
Современная жизнь города
Салоники остаются одним из крупнейших городов Греции, и, помимо погружения в прошлое, вы познакомитесь с его молодежной стороной. За чашкой ароматного кофе в старых турецких банях, где сегодня расположилось колоритное кафе, поговорим о безмерной любви греков к кофе-паузам. Вы узнаете о фессалоникийцах нашего времени, их традициях, быте и ценностях, и поймете, какие они — нынешние эллины.
Организационные детали
Дополнительные расходы: еда и напитки (по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре города или на площади Аристотеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Салониках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 531 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Яна, я живу в Греции уже 7 лет и безумно люблю эту страну и город Салоники. На прогулках со мной вы узнаете не только об читать дальшеуменьшить
истории этой страны, но и о том, чем дышит и чем живет современная Греция. Одна из главных целей моих экскурсий — передать вам особенности греческой культуры и колорит современной Эллады. Благодаря большому опыту работы в туризме я знаю, как найти индивидуальный подход к каждому путешественнику.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Валерия
Спасибо Яне за экскурсию) Всё мне рассказала, показала, пофоткала меня) На последок еще оставила рекомендации по местам, которые я еще могу посетить и где могу вкусно поесть местной еды)
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С
Сергей
Яна очень приятный гид, прогулка была интересной и познавательной, рекомендуем. Были в апреле 2026 года, но написать отзыв руки дошли только сейчас. Спасибо за экскурсию.
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Андрей
Очень хорошо. Яна хорший гид и душевный человек. Хорошо знает историю города и Греции. Рекомендуем всем.
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Мария
Прекрасная прогулка по Салоникам с Яной. Посмотрели достопримечательности с поговорили об особенностях греческой жизни. Посетили рекомендованную Яной таверну в красочном районе. Все хорошо у
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В
Владислав
Очень хорошая экскурсия, рекомендую! Яна спасибо вам огромное за экскурсию, всем очень рекомендую!
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К
Катерина
Спасибо Яне за замечательную экскурсию! Идеально для знакомства с городом, с его историческими "слоями" и современной жизнью. Также Яна дала нам много отличных рекомендаций. Рекомендуем 100%.
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