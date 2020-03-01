Обзорные экскурсии в Салониках

Что вас ожидает

Прогулка по волнам истории

Салоникам больше двух тысяч лет, но по греческим меркам его вполне можно назвать молодым. На прогулке вы узнаете, как получилось, что с самого основания города здесь, в отличии от многих других уголков страны, безостановочно кипела жизнь. Познакомитесь с древнеримскими памятниками, византийскими храмами и постройками Османской империи. Узнаете о поворотных и роковых моментах города. А также я расскажу об этноконфессиональной мозаике Салоник, где сто лет назад лишь треть населения составляли православные греки, а остальными жителями были иудеи и мусульмане.

Визитные карточки Салоник

Вы побываете на главной площади Аристотеля и посетите храм Св. Софии 7 века, который является маленькой копией одноименного храма в Стамбуле. Прогуляетесь по набережной и увидите символ Салоник — Белую Башню. Здесь же вы рассмотрите несколько современных памятников и можно сделать интересные фотографии. Пройдете к главным памятникам римской эпохи — Арке Галериуса и Ротонде. А затем, по желанию, отправитесь на смотровую площадку вдоль древней крепостной стены.

Современная жизнь города

Салоники остаются одним из крупнейших городов Греции, и, помимо погружения в прошлое, вы познакомитесь с его молодежной стороной. За чашкой ароматного кофе в старых турецких банях, где сегодня расположилось колоритное кафе, поговорим о безмерной любви греков к кофе-паузам. Вы узнаете о фессалоникийцах нашего времени, их традициях, быте и ценностях, и поймете, какие они — нынешние эллины.