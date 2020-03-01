Обзорные экскурсии в Салониках

  1. Греция
  2. Экскурсии

  3. Добро пожаловать в Салоники!

Узнать о многовековой и вечно кипящей жизни города на прогулке по его древним и современным местам

Яна
Задать вопрос
Яна – ваш гид
Знакомство с Салониками — это, в первую очередь, встреча с богатой историей, сотканной из эпох Древнего Рима, Византии и Османской империи.

Осматривая главные памятники города, вы услышите о его поворотных и роковых моментах, о разных народах и конфессиях, сформировавших культуру Салоник.

А также узнаете о традициях и ценностях современных фессалоникийцев.
От 80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля в центре города или на площади Аристотеля
Забронировать экскурсию
Добро пожаловать в Салоники!
Добро пожаловать в Салоники!

Что вас ожидает

Прогулка по волнам истории
Салоникам больше двух тысяч лет, но по греческим меркам его вполне можно назвать молодым. На прогулке вы узнаете, как получилось, что с самого основания города здесь, в отличии от многих других уголков страны, безостановочно кипела жизнь. Познакомитесь с древнеримскими памятниками, византийскими храмами и постройками Османской империи. Узнаете о поворотных и роковых моментах города. А также я расскажу об этноконфессиональной мозаике Салоник, где сто лет назад лишь треть населения составляли православные греки, а остальными жителями были иудеи и мусульмане.

Визитные карточки Салоник
Вы побываете на главной площади Аристотеля и посетите храм Св. Софии 7 века, который является маленькой копией одноименного храма в Стамбуле. Прогуляетесь по набережной и увидите символ Салоник — Белую Башню. Здесь же вы рассмотрите несколько современных памятников и можно сделать интересные фотографии. Пройдете к главным памятникам римской эпохи — Арке Галериуса и Ротонде. А затем, по желанию, отправитесь на смотровую площадку вдоль древней крепостной стены.

Современная жизнь города
Салоники остаются одним из крупнейших городов Греции, и, помимо погружения в прошлое, вы познакомитесь с его молодежной стороной. За чашкой ароматного кофе в старых турецких банях, где сегодня расположилось колоритное кафе, поговорим о безмерной любви греков к кофе-паузам. Вы узнаете о фессалоникийцах нашего времени, их традициях, быте и ценностях, и поймете, какие они — нынешние эллины.

Организационные детали

Дополнительные расходы: еда и напитки (по желанию).

Добро пожаловать в Салоники!
Добро пожаловать в Салоники!
Добро пожаловать в Салоники!
Добро пожаловать в Салоники!
Добро пожаловать в Салоники!
Добро пожаловать в Салоники!
Добро пожаловать в Салоники!
Добро пожаловать в Салоники!
Добро пожаловать в Салоники!
Добро пожаловать в Салоники!
Добро пожаловать в Салоники!
Добро пожаловать в Салоники!
Добро пожаловать в Салоники!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля в центре города или на площади Аристотеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Яна
Яна
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Яна, я закончила исторический факультет и продолжаю развиваться в этом направлении. Уже семь лет я работаю профессиональным экскурсоводом по Северной Греции. На прогулках со мной вы узнаете не только об истории этой страны с античных времен, но и о том, чем дышит и чем живет современная Греция. Одна из главных целей моих экскурсий — передать вам особенности греческой культуры и колорит современной Эллады. И я всегда стараюсь найти индивидуальный подход к каждому путешественнику.
Напишите мне

Обзорные экскурсии в Салониках

Сокровища Верхнего городаСокровища Верхнего городаСокровища Верхнего города
От 80 за экскурсию
3 часа
16 отзывов
Панорамные виды, древние улочки и памятники Византийской эпохи
Верхний город Салоников – Ано Поли – идеален для пеших прогулок и существенно отличается от основного города архитектурой и атмосферой. Мы пройдем по знаковым памятникам истории и культуры Греции, проникнемся духом города среди живописных улочек, сделаем отличные фотографии с панорамной площадки у крепостной стены. И, конечно, я покажу вам любимые таверны жителей Салоников и неприметные магазинчики с местными деликатесами и винами.
Влюбиться в Салоники за один день!Влюбиться в Салоники за один день!Влюбиться в Салоники за один день!
скидка10%
€44
40 за экскурсию
3 часа
Главные достопримечательности, тайные уголки и рассказы о местной жизни на дружеской экскурсии
В Салониках вас ждет захватывающее путешествие на многие столетия назад! Вы отыщете римские и турецкие артефакты, рассмотрите старинные площади и церкви и ощутите неспешный и доброжелательный ритм. А я с удовольствием расскажу о местных традициях и привычках и о том, каково это — жить среди греков.
Обзорная экскурсия по СалоникамОбзорная экскурсия по СалоникамОбзорная экскурсия по Салоникам
От 110 за экскурсию
2.5 часа
30 отзывов
Прогулка по городу с 23-вековой историей и современной бурной жизнью
В зависимости от ваших предпочтений — исторические события, православные святыни, гастрономические изыски, шопинг и т.д. — я проведу вас с по улочкам древних и современных Салоников и помогу погрузиться в атмосферу этого города. Мы обсудим быт и традиции древних греков, а также подметим детали местной жизни сегодня.

Выбирайте и другие экскурсии в Салониках

За городомИндивидуальныеИстория и архитектураНа автомобилеКрыши и панорамыГастрономическиеПешкомОбзорныеВсеСо скидкой