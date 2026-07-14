Обзорные экскурсии в Салониках

Экскурсия по Салоникам предлагает уникальную возможность погрузиться в богатую историю города, от древнеримских памятников до византийских храмов и османских построек. Вы увидите главные достопримечательности, такие как площадь Аристотеля, храм Св. Софии и Белую Башню. Узнаете о жизни современных фессалоникийцев и их традициях. Это идеальный способ понять культуру и историю одного из крупнейших городов Греции

Описание экскурсии

Прогулка по волнам истории

Салоникам больше двух тысяч лет, но по греческим меркам его вполне можно назвать молодым. На прогулке вы узнаете, как получилось, что с самого основания города здесь, в отличии от многих других уголков страны, безостановочно кипела жизнь. Познакомитесь с древнеримскими памятниками, византийскими храмами и постройками Османской империи. Узнаете о поворотных и роковых моментах города. А также я расскажу об этноконфессиональной мозаике Салоник, где сто лет назад лишь треть населения составляли православные греки, а остальными жителями были иудеи и мусульмане.

Визитные карточки Салоник

Вы побываете на главной площади Аристотеля и посетите храм Св. Софии 7 века, который является маленькой копией одноименного храма в Стамбуле. Прогуляетесь по набережной и увидите символ Салоник — Белую Башню. Здесь же вы рассмотрите несколько современных памятников и можно сделать интересные фотографии. Пройдете к главным памятникам римской эпохи — Арке Галериуса и Ротонде. А затем, по желанию, отправитесь на смотровую площадку вдоль древней крепостной стены.

Современная жизнь города

Салоники остаются одним из крупнейших городов Греции, и, помимо погружения в прошлое, вы познакомитесь с его молодежной стороной. За чашкой ароматного кофе в старых турецких банях, где сегодня расположилось колоритное кафе, поговорим о безмерной любви греков к кофе-паузам. Вы узнаете о фессалоникийцах нашего времени, их традициях, быте и ценностях, и поймете, какие они — нынешние эллины.

Организационные детали

Дополнительные расходы: еда и напитки (по желанию).