Еще несколько необычных экскурсий в Салониках

Предлогаются услиги Шоп-Тура по меховым фабрикам Касторьи. Тур проводится исключительно с моим сопровождением, на легковой машине. В стоимость тура не входит посейщение ресторанов, и ночлега при необходимости. При желании клиента возможна экскурсия ⛳ после Касторьи, в монастыри Метеор, с ночлегом. В стоимость услуги входит транспортная перевозка, сопровождение в процессе покупок, специальный сервис с консультацией эксперта по меховым изделиям. Тур проходит следующим образом: Утром в назначеное время встреча с клиентом в назначенном месте, далее отъезд в Касторью.

Первым местом посейщения — фабрика Папаниколау Furs в Сьятиста, а затем отъезд на фабрики Касторьи. Посейщаются все фабрики находящиеся в городе и за его пределами, или по выбору клиента. названия некоторых фабрик где в ассортименте всегда много готовых меховых изделий:Manakas, Gliagas, Ego, Erton, Avanti, Marco Varni, Naomi, EFD Papadopoulos, PKZ Papadopoulos, Mousios Bross, Tsoukas Bross, RizosПосле того как клиент выбират шубу, выписывается чек, которй даётся покупателю в двух экземплярах, один из которых оставляется на таможне в аэропорту при вылете из Греции, а другой экземпляр остаётся у покупателя как гарантия на приобретённое меховое изделие. Если покупатель желает, то могу предоставить свои услуги в выборе меховых изделий, как эксперт по меху, и помочь определить качество меха и изделия. Торг уместен на всех меховых фабриках-салонах, но никакого участия в нём я не принимаю, единственное — выполняю роль русско-греческого переводчика. Далее, небольшая экскурсия по городу Касторья, если это позволяет время и погодные условия. Посейщение пщеры дракона, Византийская церковь ⛪ 14го века, обед на берегу озера Орестиада. Приблизительное время возврата 19. 00