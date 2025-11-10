Святая гора Афон – уникальное место, доступное только для мужчин, но даже для них посещение требует специального разрешения. Мы организуем для вас паломническую поездку на Афон с полным сопровождением. Вы
Описание экскурсииСвятая гора Афон — место, где время останавливается, а каждый камень дышит историей и духовной силой. Мы предлагаем вам уникальное паломничество на Афон с полным сопровождением, которое включает оформление диамонитириона, трансфер, транспорт по Святой горе и посещение нескольких монастырей. Афон — это не просто гора, а целое монашеское государство, где находятся древнейшие православные монастыри, такие как Ватопед, Иверон и Дионисиат. Здесь хранятся бесценные святыни, старинные рукописи и уникальные иконы, а сама атмосфера погружает в тишину и покой, создавая особую духовную атмосферу. Экскурсия проводится с опытным гидом, который не только проведет вас по святыням Афона, но и расскажет о духовной и исторической роли этой уникальной земли в православном мире. Во время путешествия вы сможете узнать, как живут монахи, какие традиции сохраняются на протяжении веков, и, возможно, сами почувствуете частичку святости этого места. В зависимости от ваших пожеланий экскурсия может быть однодневной или более продолжительной. Мы позаботимся о всех организационных моментах, чтобы ваше путешествие прошло без лишних забот. Это идеальная возможность прикоснуться к тысячелетней истории православия, увидеть, как живут монахи, и насладиться уединением в одном из самых святых мест на Земле. Если вы хотите узнать больше о жизни на святой горе Афон и почувствовать ее духовную атмосферу, эта экскурсия — то, что вам нужно. Важная информация: Внимание! Афон могут посетить только мужчины, по специальному разрешению.
По договоренности. На Афоне всё работает до заката солнца. После этого монастыри закрывают свои ворота и не впускают, и не выпускают паломников до рассвета. Это многовековая традиция, основанная на духовных и практических аспектах монашеской жизни, символизируя время тишины и молитвы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Святая гора Афон
- Древнейшие монастыри:
- Ватопед
- Иверон
- Пандократор
- Скит Пр. Ильи
- Важные святыни
Что включено
- Услуги лицензированного гида.
Что не входит в цену
- Диамонитирион (виза на Афон)
- Трансфер до Афона
- Автомобиль на Афоне
- Катер для заезда на Афон
- Обед и расходы личного характера.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Внимание! Афон могут посетить только мужчины
- По специальному разрешению
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
