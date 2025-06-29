Метеоры — одно из самых уникальных природных чудес Греции, известное своими монастырями, расположенными на величественных скалах.
В ходе экскурсии из Салоник вы посетите 1-2 действующих монастыря, узнав об их истории, архитектуре и духовном значении.
Экскурсия включает живописный переезд, время на смотровых площадках и обед в традиционном ресторане в поселке Каламбака. Путешествие, которое оставит незабываемые впечатления!
В ходе экскурсии из Салоник вы посетите 1-2 действующих монастыря, узнав об их истории, архитектуре и духовном значении.
Экскурсия включает живописный переезд, время на смотровых площадках и обед в традиционном ресторане в поселке Каламбака. Путешествие, которое оставит незабываемые впечатления!
Описание экскурсииМетеоры – это уникальное место, которое нужно увидеть хотя бы раз в жизни. Расположенные на огромных скалах, монастыри Метеор славятся своей историей, архитектурой и духовной важностью. Эти монастыри были построены монахами в XIII-XIV веках, и их местоположение на вершинах скал делает их одной из самых неординарных природных и культурных достопримечательностей Греции. Монастыри были построены в труднодоступных местах, чтобы защитить монахов от внешних угроз, а также чтобы обеспечить уединение для духовных практик. Наша экскурсия из города Салоники в Метеоры займет около 3 часов в одну сторону, но дорога будет интересной и живописной, и вы сможете полюбоваться красотами Греции. В пути гид расскажет вам о местных традициях и истории монастырей, что добавит еще больше ценности вашему визиту. После посещения монастырей мы отправимся в поселок Каламбака, где вы сможете отобедать в традиционном ресторане. Время в пути и на экскурсии займет около 9-10 часов, и вы обязательно сможете насладиться живописными видами и уникальной атмосферой этого места. По желанию, можно добавить к экскурсии посещение других монастырей или смотровых площадок для более глубокого погружения в атмосферу Метеор.
По договоренности. Монастыри можно посещать только до обеда. Затем они закрываются.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастыри Метеор
- Поселок Каламбака
Что включено
- Услуги лицензированного гида.
Что не входит в цену
- Трансфер
- Обед и расходы личного характера.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности. Монастыри можно посещать только до обеда. Затем они закрываются.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
29 июн 2025
Мы очень довольны экскурсией. Красивое историческое место, захватывающие виды, необычные храмы.
Дорога занимает около 3 часов, но оно того стоит.
Илья эрудированный гид с хорошей, грамотной речью и отличным изложением информации, готовый ответить на любые дополнительные вопросы.
Было очень интересно и взрослым и ребенку 8 лет.
Спасибо большое.
Дорога занимает около 3 часов, но оно того стоит.
Илья эрудированный гид с хорошей, грамотной речью и отличным изложением информации, готовый ответить на любые дополнительные вопросы.
Было очень интересно и взрослым и ребенку 8 лет.
Спасибо большое.
Входит в следующие категории Салоников
Похожие экскурсии из Салоников
Индивидуальная
до 3 чел.
Фессалийская долина и монастыри Метеоры: уникальное путешествие
Фессалийская долина и её монастыри на вершинах скал ждут вас! Погрузитесь в мифы Древней Греции и насладитесь захватывающими видами
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€450 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: За закатом в Метеоры, Салоники
Полюбуйтесь монастырями на вершинах скал и проникнитесь духовной силой Метеор на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
11 ноя в 11:00
12 ноя в 11:00
€390 за всё до 3 чел.
Групповая
до 16 чел.
Мини-групповая экскурсия в Метеоры
Начало: Белая башня, Салоники
Расписание: По средам в 07:00
12 ноя в 07:00
19 ноя в 07:00
€100 за человека