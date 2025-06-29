Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Метеоры — одно из самых уникальных природных чудес Греции, известное своими монастырями, расположенными на величественных скалах.



В ходе экскурсии из Салоник вы посетите 1-2 действующих монастыря, узнав об их истории, архитектуре и духовном значении.



Экскурсия включает живописный переезд, время на смотровых площадках и обед в традиционном ресторане в поселке Каламбака. Путешествие, которое оставит незабываемые впечатления!

Илья Ваш гид в Салониках
Индивидуальная экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 9 часов
Размер группы 1-7 человек
Когда По договоренности. Монастыри можно посещать только до обеда. Затем они закрываются.

Описание экскурсии Метеоры – это уникальное место, которое нужно увидеть хотя бы раз в жизни. Расположенные на огромных скалах, монастыри Метеор славятся своей историей, архитектурой и духовной важностью. Эти монастыри были построены монахами в XIII-XIV веках, и их местоположение на вершинах скал делает их одной из самых неординарных природных и культурных достопримечательностей Греции. Монастыри были построены в труднодоступных местах, чтобы защитить монахов от внешних угроз, а также чтобы обеспечить уединение для духовных практик. Наша экскурсия из города Салоники в Метеоры займет около 3 часов в одну сторону, но дорога будет интересной и живописной, и вы сможете полюбоваться красотами Греции. В пути гид расскажет вам о местных традициях и истории монастырей, что добавит еще больше ценности вашему визиту. После посещения монастырей мы отправимся в поселок Каламбака, где вы сможете отобедать в традиционном ресторане. Время в пути и на экскурсии займет около 9-10 часов, и вы обязательно сможете насладиться живописными видами и уникальной атмосферой этого места. По желанию, можно добавить к экскурсии посещение других монастырей или смотровых площадок для более глубокого погружения в атмосферу Метеор.

По договоренности. Монастыри можно посещать только до обеда. Затем они закрываются.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Монастыри Метеор

Поселок Каламбака Что включено Услуги лицензированного гида. Что не входит в цену Трансфер

Обед и расходы личного характера. Место начала и завершения? По договорённости Когда и сколько длится? Когда: По договоренности. Монастыри можно посещать только до обеда. Затем они закрываются. Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 5 Основано на 1 отзыве Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 1 4 – 3 – 2 – 1 – Е Елена Мы очень довольны экскурсией. Красивое историческое место, захватывающие виды, необычные храмы.

Дорога занимает около 3 часов, но оно того стоит.

Илья эрудированный гид с хорошей, грамотной речью и отличным изложением информации, готовый ответить на любые дополнительные вопросы.

Было очень интересно и взрослым и ребенку 8 лет.

Спасибо большое.