Мини-групповая экскурсия в Метеоры

Однодневная экскурсия в Метеоры - прекрасная возможность увидеть головокружительные пейзажи и...

Однодневная экскурсия в Метеоры — прекрасная возможность увидеть головокружительные пейзажи и прикоснуться к величию православных традиций Греции.

В 1989 году ЮНЕСКО внесла монастыри Метеоры в Список всемирного наследия как культурный и природный объект особой важности.
Мини-групповая экскурсия в Метеоры
Мини-групповая экскурсия в Метеоры
Мини-групповая экскурсия в Метеоры
Мини-групповая экскурсия в Метеоры
Мини-групповая экскурсия в Метеоры
Мини-групповая экскурсия в Метеоры

Что вы увидите 🤩

  • Салоники
  • Олимпийская Гряда
  • Темпийское ущелье
  • Церковь Святой Параскевы
  • Фессалийская Долина
  • Каламбака
  • Монастыри Метеоры
Об экскурсии
Однодневная экскурсия в Метеоры — прекрасная возможность увидеть головокружительные пейзажи и прикоснуться к величию православных традиций Греции.
Метеоры, после Афона, самый большой и постоянно действующий со времени основания до сегодняшнего дня, монастырский комплекс в Греции. Из исторических свидетельств можно сделать вывод, что монастырей Метеоры было всего тридцать. Из них шесть до сих пор действуют и принимают большое количество паломников. Но есть также много небольших заброшенных монастырей, большинство из которых были основаны в XIV веке.
В 1989 году ЮНЕСКО внесла монастыри Метеоры в Список всемирного наследия как культурный и природный объект особой важности.
Что впечатляет посетителя Метеор? В первую очередь — огромные тёмные скалы, которые возвышаются на равнине прямо над городом Каламбака и живописным посёлком Кастраки. Самое удивительное, что это неповторимое место не упоминалось ни в текстах древних историков и авторов, ни в мифологии.
Уникальный ландшафт Метеор — результат геологических изменений и перемещений коры земли, происходящих на протяжении миллионов лет.
Программа
07:00 Выезд из г. Салоники.
08:00 (примерно) Техническая остановка.
09:30 Церковь Святой Параскевы в Темпийском ущелье.
11:30 Каламбака – иконописная лавка.
12:30 – 15:30 Посещение двух действующих монастырей (зависит от дня недели).
15:45 – 16:45 Остановка на обед в традиционной таверне.
17:00 Выезд в Салоники.
20:00 (примерно) Возвращение в Салоники.

Интересные факты:

  • Возраст Метеорских скал — примерно 60 миллионов лет;
  • До 1920 года строительные материалы, продовольствие и самих монахов на вершины Метеорских скал поднимали в специальных сетях при помощи лебёдки;
  • С 1988 года монастыри Метеоры внесены в список наследия ЮНЕСКО;
  • Метеоры ежегодно посещают до полутора миллиона туристов;
  • Несмотря на свою уникальность Метеорские скалы не упоминаются в текстах древних историков и авторов.

Важная информация:

  • Общий километраж экскурсии (с выездом из г. Салоники) — примерно 450 км;
  • Посещение церквей/монастырей предусматривает определенный тип одежды: у мужчин — закрытые плечи и длинные брюки; у женщин — закрытые плечи и декольте, юбка ниже колена (можно повязать парео);
  • Для вашего комфорта и безопасности надевайте удобную обувь и не забудьте взять с собой головные уборы;
  • Программа маршрута может быть изменена по независящим от компании причинам (форс-мажор), погодным условиям и на усмотрение гида при необходимости;
  • При наборе группы из 6 человек экскурсия проводится на Mercedes Vito, при наборе группы 10-16 человек —на Mercedes Sprinter;
  • При недоборе группы — отмена за 48 часов.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-6 человекДля группы 7-16 человек
Общий
€100
€90

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все переезды по программе на комфортабельном транспорте (в зависимости от типа выбранной экскурсии)
  • Услуги русскоязычного гида.
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты в монастыри (3 евро в каждый).
Место начала и завершения
Белая башня, Салоники
Важная информация
  • Важная информация:
  • общий километраж экскурсии (с выездом из г. Салоники) – примерно 450 км
  • посещение церквей/монастырей предусматривает определенный тип одежды: у мужчин – закрытые плечи и длинные брюки у женщин – закрытые плечи и декольте, юбка ниже колена (можно повязать парео)
  • для вашего комфорта и безопасности надевайте удобную обувь не забудьте взять с собой головные уборы
  • программа маршрута может быть изменена по независящим от компании причинам (форс-мажор) погодным условиям и на усмотрение гида при необходимости.
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По средам в 07:00

Mellon_Travel
Mellon_Travel
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