Об экскурсии
Однодневная экскурсия в Метеоры — прекрасная возможность увидеть головокружительные пейзажи и прикоснуться к величию православных традиций Греции.
Метеоры, после Афона, самый большой и постоянно действующий со времени основания до сегодняшнего дня, монастырский комплекс в Греции. Из исторических свидетельств можно сделать вывод, что монастырей Метеоры было всего тридцать. Из них шесть до сих пор действуют и принимают большое количество паломников. Но есть также много небольших заброшенных монастырей, большинство из которых были основаны в XIV веке.
В 1989 году ЮНЕСКО внесла монастыри Метеоры в Список всемирного наследия как культурный и природный объект особой важности.
Что впечатляет посетителя Метеор? В первую очередь — огромные тёмные скалы, которые возвышаются на равнине прямо над городом Каламбака и живописным посёлком Кастраки. Самое удивительное, что это неповторимое место не упоминалось ни в текстах древних историков и авторов, ни в мифологии.
Уникальный ландшафт Метеор — результат геологических изменений и перемещений коры земли, происходящих на протяжении миллионов лет.
Программа
07:00 Выезд из г. Салоники.
08:00 (примерно) Техническая остановка.
09:30 Церковь Святой Параскевы в Темпийском ущелье.
11:30 Каламбака – иконописная лавка.
12:30 – 15:30 Посещение двух действующих монастырей (зависит от дня недели).
15:45 – 16:45 Остановка на обед в традиционной таверне.
17:00 Выезд в Салоники.
20:00 (примерно) Возвращение в Салоники.
Интересные факты:
- Возраст Метеорских скал — примерно 60 миллионов лет;
- До 1920 года строительные материалы, продовольствие и самих монахов на вершины Метеорских скал поднимали в специальных сетях при помощи лебёдки;
- С 1988 года монастыри Метеоры внесены в список наследия ЮНЕСКО;
- Метеоры ежегодно посещают до полутора миллиона туристов;
- Несмотря на свою уникальность Метеорские скалы не упоминаются в текстах древних историков и авторов.
Важная информация:
- Общий километраж экскурсии (с выездом из г. Салоники) — примерно 450 км;
- Посещение церквей/монастырей предусматривает определенный тип одежды: у мужчин — закрытые плечи и длинные брюки; у женщин — закрытые плечи и декольте, юбка ниже колена (можно повязать парео);
- Для вашего комфорта и безопасности надевайте удобную обувь и не забудьте взять с собой головные уборы;
- Программа маршрута может быть изменена по независящим от компании причинам (форс-мажор), погодным условиям и на усмотрение гида при необходимости;
- При наборе группы из 6 человек экскурсия проводится на Mercedes Vito, при наборе группы 10-16 человек —на Mercedes Sprinter;
- При недоборе группы — отмена за 48 часов.