Еще несколько необычных экскурсий в Санторини

Дорогие гости острова Санторини, могу вам предложить несколько маршрутов по острову или вокруг него (на яхте 🛥️, катамаране или традиционной деревянной лодке). Все зависит от ваших предпочтений и времени пребывания на острове 🏝️. Обязательным местом посещения является деревушка Ия, где располагаются мельницы у обрыва и знаменитые церкви с голубыми куполами. Мы прогуляемся по мраморной улице до развалин венецианской крепости Святого Николая, от куда откроется прекрасный вид на деревушку и кальдеру.

Следующей остановкой будет столица ⭐️ острова — город 🏙️ Фира, который является его шоппинг центром и центорм ночной жизни. В Фире находится музей 🖼 Доисторического города Фиры и музей Древней Фиры. По вашему желанию можно спуститься в старый порт на фуникулере, а подняться снова вверх на поверхность острова на ослике.

Часто наш остров называют островом церквей, поэтому можем посетить одну из частных церквей острова, которые раньше местные жители строили рядом с частным домом, чтобы не платить налоги на дом; или же самую древнюю церковь ⛪ острова, которая датируется 5 веком н. э. В ней можно увидеть древние иконы, которые датируются 13 и 16 веками н. э. , а также настенные росписи, которые относятся к 12 веку н. э.

Еще наш остров часто называют островом вина, поэтому сам Бог вина Дионисий велел отведать санторинских вин в одной из традиционных виноделен или на большом винном заводе. Виноградникам здесь придают форму корзинки, чтобы защитить виноградную лозу и сам виноград от сильных северных ветров Милтеми и от палащего солнца.

Мы также поднимаемся на самую высокую точку острова — гору Профитис Илиас (565 метров от уровня моря), от куда открывается панорамный вид нa остров и близлежащие острова.

Завершающим пунктом назначения на острове будет пляж 🏖️ с черным вулканическим песком, где можно искупаться в чистейших водах Эгейского моря 🌊 и отведать свежих морепродуктов в одной из местных таверен.