Батуми: Готовим хачапури по-аджарски - кулинарный мастер-класс

Традиции грузинской кухни Будь вы опытным кулинаром или полным новичком, этот урок станет отличной возможностью погрузиться в атмосферу грузинской кухни и овладеть секретами приготовления хачапури по-аджарски — блюда, ставшего символом Аджарии. Вы узнаете о культурном значении и истории хачапури в грузинской гастрономии, поймёте, почему это блюдо занимает такое важное место на каждом столе страны. Практика под руководством мастера Вас ждёт интерактивный кулинарный процесс с персональным сопровождением, благодаря которому вы получите уверенность в своих навыках, научитесь правильно замешивать тесто, формировать лодочку и готовить начинку. Результат — горячее, ароматное хачапури, которое вы сами продегустируете. Важная информация: Не подходит для:

Людей с непереносимостью глютена • Людей с непереносимостью лактозы.