Батуми: Готовим хачапури по-аджарски - кулинарный мастер-класс

На мастер-классе в Батуми участники освоят традиционные техники приготовления хачапури по-аджарски.
Под руководством опытного мастера, вы научитесь замешивать тесто, формировать лодочку и готовить начинку. Это блюдо, символ Аджарии, станет настоящим украшением вашего стола. Не упустите шанс попробовать свои силы в кулинарии и насладиться результатом собственного труда
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍽️ Уникальный кулинарный опыт
- 👨🍳 Обучение от профессионала
- 🌍 Погружение в грузинскую культуру
- 🥖 Освоение традиционных рецептов
- 🎉 Дегустация собственного блюда
Что можно увидеть
- Хачапури по-аджарски
Описание мастер-класса
Традиции грузинской кухни Будь вы опытным кулинаром или полным новичком, этот урок станет отличной возможностью погрузиться в атмосферу грузинской кухни и овладеть секретами приготовления хачапури по-аджарски — блюда, ставшего символом Аджарии. Вы узнаете о культурном значении и истории хачапури в грузинской гастрономии, поймёте, почему это блюдо занимает такое важное место на каждом столе страны. Практика под руководством мастера Вас ждёт интерактивный кулинарный процесс с персональным сопровождением, благодаря которому вы получите уверенность в своих навыках, научитесь правильно замешивать тесто, формировать лодочку и готовить начинку. Результат — горячее, ароматное хачапури, которое вы сами продегустируете. Важная информация: Не подходит для:
Людей с непереносимостью глютена • Людей с непереносимостью лактозы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Приготовление хачапури под руководством местного мастера
- Все ингредиенты и инструкции для приготовления
- Дегустация собственного свежевыпеченного хачапури + бесплатный чай, кофе или лимонад на выбор
Что не входит в цену
- Прочие блюда из меню
Место начала и завершения?
24 Giorgi Brtskinvale St, Batumi 6010, Georgia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Не подходит для:
- Людей с непереносимостью глютена
- Людей с непереносимостью лактозы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Х
Харитон
24 сен 2024
Вкусно!
А
Артур
14 сен 2024
Интересный мастер-класс, всё прошло спокойно. Хачапури получилось вкусным, но ожидал немного больше информации о традициях.
Ф
Филя
5 мар 2024
Великолепный опыт! 😊 Мастер всё объяснял понятно и с юмором, а хачапури получился таким вкусным, что захотелось сразу приготовить ещё. Атмосфера — тёплая и дружелюбная.
