Батуми: Готовим хачапури по-аджарски - кулинарный мастер-класс

Погрузитесь в мир грузинской кухни, научитесь готовить хачапури по-аджарски. Подходит как для новичков, так и для опытных кулинаров
На мастер-классе в Батуми участники освоят традиционные техники приготовления хачапури по-аджарски.

Под руководством опытного мастера, вы научитесь замешивать тесто, формировать лодочку и готовить начинку. Это блюдо, символ Аджарии, станет настоящим украшением вашего стола. Не упустите шанс попробовать свои силы в кулинарии и насладиться результатом собственного труда
5
3 отзыва

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🍽️ Уникальный кулинарный опыт
  • 👨‍🍳 Обучение от профессионала
  • 🌍 Погружение в грузинскую культуру
  • 🥖 Освоение традиционных рецептов
  • 🎉 Дегустация собственного блюда
Что можно увидеть

  • Хачапури по-аджарски

Описание мастер-класса

Традиции грузинской кухни Будь вы опытным кулинаром или полным новичком, этот урок станет отличной возможностью погрузиться в атмосферу грузинской кухни и овладеть секретами приготовления хачапури по-аджарски — блюда, ставшего символом Аджарии. Вы узнаете о культурном значении и истории хачапури в грузинской гастрономии, поймёте, почему это блюдо занимает такое важное место на каждом столе страны. Практика под руководством мастера Вас ждёт интерактивный кулинарный процесс с персональным сопровождением, благодаря которому вы получите уверенность в своих навыках, научитесь правильно замешивать тесто, формировать лодочку и готовить начинку. Результат — горячее, ароматное хачапури, которое вы сами продегустируете. Важная информация: Не подходит для:
Людей с непереносимостью глютена • Людей с непереносимостью лактозы.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Приготовление хачапури под руководством местного мастера
  • Все ингредиенты и инструкции для приготовления
  • Дегустация собственного свежевыпеченного хачапури + бесплатный чай, кофе или лимонад на выбор
  • Предоставление высококачественных кожаных материалов
Что не входит в цену
  • Прочие блюда из меню
Место начала и завершения?
24 Giorgi Brtskinvale St, Batumi 6010, Georgia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Не подходит для:
  • Людей с непереносимостью глютена
  • Людей с непереносимостью лактозы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Х
Харитон
24 сен 2024
Вкусно!
А
Артур
14 сен 2024
Интересный мастер-класс, всё прошло спокойно. Хачапури получилось вкусным, но ожидал немного больше информации о традициях.
Ф
Филя
5 мар 2024
Великолепный опыт! 😊 Мастер всё объяснял понятно и с юмором, а хачапури получился таким вкусным, что захотелось сразу приготовить ещё. Атмосфера — тёплая и дружелюбная.

Входит в следующие категории Батуми

