Морская соль в воздухе, запах кофе и многоязычный говор на улицах — приглашаю вас окунуться в уникальную атмосферу Батуми и глубже познакомиться с характером города.
Старые особняки и модерновые архитектурные формы раскрываются по-новому в рассказах о любви, дружбе и предательстве, которыми полна история Батуми. Приятным бонусом станет дегустация в уютном винном погребе.
Описание экскурсии
- Фонтан-башня чачи — фантом, который живёт в городских легендах и сердцах жителей
- Батумский маяк, трогательная история и элемент викторины
- Башня Алфавит и два любопытных объекта по соседству рассказывают о Батуми начала 21 века
- Колоннада на Приморском бульваре напоминает об удивительных судьбах удивительных людей. Одним из которых был Максим Горький
- Памятник садовнику — я расскажу о так называемой Holy Trinity Батумского бульвара, которой город обязан своим райским уголком
- Фонтан Нептун — его установка вызвала живую реакцию местных жителей
- Площадь Европы и история о Медее, её проделках с Золотым руном и приключениях в архитектуре Батуми
- Дом с атлантами — один из самых красивых в городе, с реставрацией которого связана романтичная легенда
- Винный погреб магазина Хареба — живописное место для фото и дегустация для желающих
- Мечеть Орта-Джаме и прогулка по турецкому кварталу
А также на нашем маршруте: памятник «Али и Нино» — астрономические часы — армянская церковь — дом табачника Лазире-Оглы — церковь св. Николая — площадь Пьяцца — дом аптекаря Акиняна — памятник м’Альфонсу — здание гостиницы Интурист — здание ЗАГС
Вы услышите:
- городские байки и легенды
- сказания о дальних плаваниях и кровавых драмах
- истории о дружбе, любви и предательстве
- рассказы о судьбах необыкновенных людей
- воспоминания старожилов
- и многое другое
Организационные детали
- После экскурсии я отправлю вам набор электронных материалов по истории города: открытки, карты, старые фотографии — и вы сможете провести для своих близких виртуальную экскурсию по Батуми
- Общая протяжённость маршрута — около 2 км
- Рекомендуемый возраст 8+
- Дегустация вина входит в стоимость (строго для участников 18+)
ежедневно в 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€16
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Олег — ваш гид в Батуми
Провёл экскурсии для 115 туристов
Живу в Батуми с 2022 года. По образованию — историк. Передаю слушателям свою любовь к Батуми. После экскурсии вы получите цифровой бонус-пакет: — старинные карты и схемы — фото всех локаций — интерактивную схему маршрута — электронные открытки с видами города — заметки с ключевыми историями и цитатами из прогулки
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Анна
16 ноя 2025
Шикарная экскурсия. Спасибо большое, Олегу. Все очень интересно и познавательно. Гуляли почти 4 часа.
А в конце ещё получили кучу информации и фотографий с возможностью скачивания.
Буду рекомендовать вас друзьям!
А
Анна
16 ноя 2025
Шикарная экскурсия, очень рекомендую! Прекрасная подача материала, факты, аналитика. В Батуми бывала не раз, довольно много читала, ходила, смотрела, но вот чтобы с таким погружением, пожалуй, впервые) Поразительно, что такая экскурсия от человека, приехавшего сюда относительно недавно, но профессионализм налицо. Гуляли 3.5 часа, совершенно не напряжно, кажется, ещё столько же смогли бы слушать и слушать. Олег, спасибо, блестяще!
Евгения
12 ноя 2025
Прекрасно прогулялись в компании с гидом Олегом по старому Батуми, очень много интересных фактов о городе, о стране, приправленных шутками-прибаутками, очень легко к восприятию, главное, весело, в итоге, когда закончили, то обнаружили, что гуляли 4 часа. Спасибо за компанию!
Е
Екатерина
11 ноя 2025
Олег невероятно увлекательно ведет экскурсию, даже жалко было прощаться) Рекомендую всем, кто приехал хоть на день, хоть на неделю. Подача информации бесподобная. Слушать одно удовольствие. Большое спасибо еще раз! После экскурсии скинул много интересных мест для посещения- ресторанов, кафе, и просто где погулять 👍
дмитрий
10 ноя 2025
Олег, прекрасный гид, великолепный историк, экскурсия увлекательная, материал который скинул экскурсовод познавательный 186 сообщений в телеграмм, от начала создания Батуми до сегодняшний дней, все основные персонажи которые создавали замечательный Батуми. Плюс угощение от экскурсовод и много замечательных мест как в старом Батуми, так в новом. Фото прикладываю.
О
Ольга
8 ноя 2025
Лучший гид, знания энциклопедические, ответит на любой вопрос, интересно рассказывает, всем советую его, в город влюбитесь сразу)
Р
Роман
29 окт 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. В первые дни после приезда Батуми нас не впечатлил, но Олег показал нам его с другой стороны и через призму истории - многие вещи мы
А
Александра
27 окт 2025
С любовью, от души. Узнали много нового. Много материала, фото, исторических фактов выслал гид ещё после экскурсии. Четыре часа пролетели незаметно. Спасибо
Юлия
26 окт 2025
Добрый вечер. Это была душевная и очень интересно-познавательная экскурсия. Все было просто чудесно и легко,как будто знакомы давно. Огромное спасибо.
S
Serg
26 окт 2025
Устали к концу экскурсии и материал перестал интересовать
Олег
Ответ организатора:
Добрый день.
Ваша усталость меня опечалила.
В описании тура было написано:"Пешая экскурсия, 2,5 - 3 часа".
Буду рад видеть Вас бодрым, свежим и полным сил на следующей экскурсии.
Б
Басовский
23 окт 2025
Отличная экскурсия! Все достопримечательности посмотрели, погуляли много, теперь хорошо город понятен и Истрия интересная его!
Е
Елена
23 окт 2025
Прошла по Батуми в сопровождении профессионального экскурсовода Олега. Очень понравилось представление самого сказочного города в моей жизни. Я люблю Стамбул, но Батуми лучше))) много нового узнала, получила ответы на многие вопросы, обязательно поделюсь информацией со своими друзьями, и, конечно, приеду сюда ещё.
И
Ирина
22 окт 2025
Экскурсия нам очень понравилась. Сын пошел с недомоганием, но в итоге так отвлекся и увлекся, что к вечеру чувствовал себя прекрасно:) Вместо 2.5 часов у нас вышло 4ч. Но мы совсем не пожалели. Было очень познавательно. Всем советую!
В
Володимир
21 окт 2025
Экскурсия была невероятно насыщенной и интересной! Мы увидели буквально всё, что хотели — от известных достопримечательностей до уютных скрытых уголков города. Эта прогулка полностью изменила наше представление о Батуми: мы
Илья
20 окт 2025
Экскурсия превзошла все ожидания: всё выстроено как единый рассказ — логично, последовательно и при этом живо, словно сериал, где каждая глава открывает новый слой понимания жизни города в разные эпохи.
