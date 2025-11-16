Анна Шикарная экскурсия. Спасибо большое, Олегу. Все очень интересно и познавательно. Гуляли почти 4 часа.

А в конце ещё получили кучу информации и фотографий с возможностью скачивания.

Буду рекомендовать вас друзьям!

А Анна Шикарная экскурсия, очень рекомендую! Прекрасная подача материала, факты, аналитика. В Батуми бывала не раз, довольно много читала, ходила, смотрела, но вот чтобы с таким погружением, пожалуй, впервые) Поразительно, что такая экскурсия от человека, приехавшего сюда относительно недавно, но профессионализм налицо. Гуляли 3.5 часа, совершенно не напряжно, кажется, ещё столько же смогли бы слушать и слушать. Олег, спасибо, блестяще!

Евгения Прекрасно прогулялись в компании с гидом Олегом по старому Батуми, очень много интересных фактов о городе, о стране, приправленных шутками-прибаутками, очень легко к восприятию, главное, весело, в итоге, когда закончили, то обнаружили, что гуляли 4 часа. Спасибо за компанию!

Е Екатерина Олег невероятно увлекательно ведет экскурсию, даже жалко было прощаться) Рекомендую всем, кто приехал хоть на день, хоть на неделю. Подача информации бесподобная. Слушать одно удовольствие. Большое спасибо еще раз! После экскурсии скинул много интересных мест для посещения- ресторанов, кафе, и просто где погулять 👍

дмитрий Олег, прекрасный гид, великолепный историк, экскурсия увлекательная, материал который скинул экскурсовод познавательный 186 сообщений в телеграмм, от начала создания Батуми до сегодняшний дней, все основные персонажи которые создавали замечательный Батуми. Плюс угощение от экскурсовод и много замечательных мест как в старом Батуми, так в новом. Фото прикладываю.

О Ольга Лучший гид, знания энциклопедические, ответит на любой вопрос, интересно рассказывает, всем советую его, в город влюбитесь сразу)

Р Роман читать дальше бы никогда не узнали сами. Десятки небольших деталей разбросаны по городу, и я не представляю, сколько нужно времени, чтобы добыть всю эту информацию и сложить её в цельную картину.



К тому же Олег любезно поделился с нами хорошими местами для посещения - например, точками с отличными видами или кафе с огромным выбором вкусных пирожных.



Однозначно рекомендую! Очень интересная и познавательная экскурсия. В первые дни после приезда Батуми нас не впечатлил, но Олег показал нам его с другой стороны и через призму истории - многие вещи мы

А Александра С любовью, от души. Узнали много нового. Много материала, фото, исторических фактов выслал гид ещё после экскурсии. Четыре часа пролетели незаметно. Спасибо

Юлия Добрый вечер. Это была душевная и очень интересно-познавательная экскурсия. Все было просто чудесно и легко,как будто знакомы давно. Огромное спасибо.

S Serg Устали к концу экскурсии и материал перестал интересовать Олег Ответ организатора: Добрый день.

Ваша усталость меня опечалила.

В описании тура было написано:"Пешая экскурсия, 2,5 - 3 часа".

Буду рад видеть Вас бодрым, свежим и полным сил на следующей экскурсии.

Б Басовский Отличная экскурсия! Все достопримечательности посмотрели, погуляли много, теперь хорошо город понятен и Истрия интересная его!

Е Елена Прошла по Батуми в сопровождении профессионального экскурсовода Олега. Очень понравилось представление самого сказочного города в моей жизни. Я люблю Стамбул, но Батуми лучше))) много нового узнала, получила ответы на многие вопросы, обязательно поделюсь информацией со своими друзьями, и, конечно, приеду сюда ещё.

И Ирина Экскурсия нам очень понравилась. Сын пошел с недомоганием, но в итоге так отвлекся и увлекся, что к вечеру чувствовал себя прекрасно:) Вместо 2.5 часов у нас вышло 4ч. Но мы совсем не пожалели. Было очень познавательно. Всем советую!

В Володимир читать дальше почувствовали его характер, атмосферу и глубже поняли грузинскую культуру.



Благодаря экскурсоводу мы узнали, где купить лучшее вино, где можно вкусно и недорого поесть, и даже посетили балконы с потрясающим видом, о которых знают только местные.



Особенно поразило, с какой любовью и знанием дела гид рассказывал о городе — легенды, исторические факты, старинные предания, всё было так живо и увлекательно, что хотелось слушать без конца.



Огромное спасибо за такую экскурсию! Мы уехали с чувством, будто по-настоящему познакомились с душой Батуми. Экскурсия была невероятно насыщенной и интересной! Мы увидели буквально всё, что хотели — от известных достопримечательностей до уютных скрытых уголков города. Эта прогулка полностью изменила наше представление о Батуми: мы