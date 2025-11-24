читать дальше

назад, а история удивительно похожа на текущие годы). Были и новые для нас факты из истории города. Особенно понравилось то, как Влад показывал наглядно город тогда и город сейчас. Эта разница порой драматично велика, а на некоторых точках экскурсии наоборот всё так же, как при Михаиле Афанасьевиче. Были. И прекрасные уместные цитаты из дневников писателя. Если заинтересовались - не сомневайтесь, берите, отличный и атмосферный способ провести пару часов.