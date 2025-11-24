Мои заказы

Булгаковский Батуми: по следам загадочного писателя

Булгаков и Батуми: дважды посещённый город стал источником вдохновения для великого писателя. Откройте для себя его тайны и следы
Булгаковский Батуми - это уникальная возможность пройти по следам знаменитого писателя, который дважды посетил этот город.

В ходе экскурсии участники узнают о его первых шагах на батумской земле, заглянут на бывшую
читать дальше

Базарную улицу и остановятся у здания, где происходили революционные события.

Участники также узнают о последней пьесе Булгакова и его встречах на Батумском бульваре, которые могли изменить его жизнь. Экскурсия раскрывает тайны и символы, которые вдохновили Булгакова на создание шедевров

4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Погружение в историю Булгакова
  • 🌆 Прогулка по знаковым местам Батуми
  • 🖋 Узнать о влиянии города на творчество
  • 🔍 Разгадать тайны писателя
  • 🎭 Открыть малоизвестные факты
Булгаковский Батуми: по следам загадочного писателя© Влад

Что можно увидеть

  • Вокзал
  • Базарная улица
  • Здание революционных событий
  • Батумский бульвар

Описание экскурсии

Михаил Булгаков был в Батуми дважды. И оба раза в очень непростые времена — как лично для писателя, так и для страны в целом.

  • Мы побываем у вокзала, где Булгаков первый раз ступил на батумскую землю. Вы услышите об этом крайне необычном путешествии
  • Заглянем на бывшую Базарную улицу на месте старого рынка, где торговал будущий писатель. Узнаете, что он продавал и как это отразилось на творчестве
  • Остановимся у здания, в котором происходили революционные события, сказавшиеся на судьбе писателя
  • Поговорим о последней малоизвестной пьесе мастера. Для его главного героя Батуми, так же как и для Булгакова, сыграл определяющую роль в жизни. Мы уверены, вы знаете имя персонажа. Но даже не догадываетесь, что именно он здесь делал и что сейчас располагается на месте, где герой провёл большую часть времени

Вы узнаете:

  • Какие объекты и личности из батумской жизни Михаила Булгакова перешли на страницы его произведений
  • Какое место он особенно любил в Батуми
  • Почему именно здесь писатель изменил планы относительно дальнейшего места проживания
  • Что за встреча на Батумском бульваре, возможно, кардинально повлияла на его жизнь

Организационные детали

  • Длина маршрута — 2,5 км
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Якоба Гогебашвили
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад
Влад — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 179 туристов
Наш проект — это живой авторский подход, а не тиражная экскурсия. Все маршруты созданы с любовью, а не по готовым шаблонам. Каждый текст написан автором-исследователем, а не переписан из Википедии. Это интеллектуальные и эмоциональные прогулки, в которых чувствуется личная связь с городом. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
24 ноя 2025
Очень интересная авторская экскурсия по малоизвестному периоду жизни великого писателя. Это "нишевое" знание, нам было очень интересно.
О
Ольга
24 сен 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Рекомендую всем любителям творчества и биографии Булгакова. Интересно было узнать о том времени когда писатель был в Батуми и как город оставил след в его творчестве.
А
Алёна
16 сен 2025
Влад провёл для нас прекрасную экскурсию 6 сентября 2025 года. Рекомендую любителям творчества Булгакова или желающим узнать о судьбе и этого путешественника и релоканта, волею фортуны попавшего в Батуми (век
читать дальше

назад, а история удивительно похожа на текущие годы). Были и новые для нас факты из истории города. Особенно понравилось то, как Влад показывал наглядно город тогда и город сейчас. Эта разница порой драматично велика, а на некоторых точках экскурсии наоборот всё так же, как при Михаиле Афанасьевиче. Были. И прекрасные уместные цитаты из дневников писателя. Если заинтересовались - не сомневайтесь, берите, отличный и атмосферный способ провести пару часов.

Александра
Александра
1 сен 2025
Для всех любителей и знатоков Булгакова!
Must visit!
Необычная, интересная, познавательная экскурсия!
О судьбе великого человека! И о связи его жизни с Батуми!!
Много фактов, много истории.
Вся информация воспринимается легко и доступно! (На экскурсии была дочь 13 лет)
Влад отличный экскурсовод, быстро переключается, отвечает на вопросы и очень интересно рассказывает!!
Огромное спасибо за возможность поразмышлять и посмотреть на Батуми с другой стороны!!

Входит в следующие категории Батуми

