1 отзыв оставили туристы

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Батуми - Вавилон Черноморского Побережья

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1 отзыв
Заур М.
Заур М. – Гид из Батуми
Прикоснитесь к истории 📖 одного из древнейших городов Грузии и узнайте, почему Батуми называют Вавилоном Черноморского побережья.

Трехчасовая обзорная экскурсия ⛳ откроет для вас главные достопримечательности 🏛️ города и позволит проникнуться неповторимым колоритом этих мест.

Вы познакомитесь с архитектурными памятниками разных эпох, пройдетесь по красивейшему бульвару Батуми и совершите прогулку 👣 по городским аллеям, где так любили бывать Булгаков и Есенин.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $55 за экскурсию

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Батуми - Вавилон Черноморского Побережья
Батуми - Вавилон Черноморского Побережья
Батуми - это один из древнейших городов Грузии. Как и любой другой город 🏙️, он имеет свои неповторимые черты, свой колорит, присущий только его улицам, зданиям, традициям, людям. Город – интернационалист, город, в котором не только сошлись и отразились черты культур Востока и Запада, но соединившись, составили единое целое, гармонично дополняя, и обогащая друг друга.
Батуми второй половины XIX и начала XX столетия можно с полным правом назвать Вавилоном Черноморского побережья. Здесь сходились интересы многих стран мира. Этот город удостоили своим посещением исторические личности с разных сторон планеты. Среди них были цари и царские вельможи, министры и королевские особы некоторых европейских стран, поэты и дипломаты, промышленники и банкиры. Они посещали Александровский сад, ходили по аллеям батумского бульвара. Следы их присутствия в Батуми сохранились не только на пожелтевших от времени архивных листах с выцветшими чернилами. Эти следы – вековые деревья 🌳, безмолвные исполины, растущие сегодня в батумском парке и на бульваре. Они живые свидетели минувшей эпохи. Их посадку проводил и Российский Император Александр III и Императрица Мария Федоровна, Николай II, министры царского двора Ермолов, Вышнеградский, Муравьев, Экзарх Грузии Никон, князь Воронцов-Дашков, принц Ольденбургский, король Италии Виктор Эммануил III…
Здесь каждый камень имеет свою историю 📖, нужно только научиться их замечать, внимательно всматриваться, и тогда камни сами «заговорят» и расскажут вам о многом…
Вы увидите Старый и Новый Батуми, узнаете о городе и его истории, то, о чем даже не подозревают коренные жители. Увидите город глазами путешественников прошлого и соприкоснетесь с его настоящим.
Что входит
  • услуги гида
Начало
🚩 Батуми, возле входа в гостиницу "Интурист" по ул. Ниношвили
Место завершения
🏁 Батуми. по требованию места проживания
Батуми - Вавилон Черноморского Побережья
Батуми - Вавилон Черноморского Побережья
Батуми - Вавилон Черноморского Побережья
Батуми - Вавилон Черноморского Побережья

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Заур М.
Заур М.
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1 отзыв оставили туристы

Заур М. проводит ещё 1 экскурсию

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