1 отзыв оставили туристы

Батуми - это один из древнейших городов Грузии. Как и любой другой город 🏙️, он имеет свои неповторимые черты, свой колорит, присущий только его улицам, зданиям, традициям, людям. Город – интернационалист, город, в котором не только сошлись и отразились черты культур Востока и Запада, но соединившись, составили единое целое, гармонично дополняя, и обогащая друг друга.

Батуми второй половины XIX и начала XX столетия можно с полным правом назвать Вавилоном Черноморского побережья. Здесь сходились интересы многих стран мира. Этот город удостоили своим посещением исторические личности с разных сторон планеты. Среди них были цари и царские вельможи, министры и королевские особы некоторых европейских стран, поэты и дипломаты, промышленники и банкиры. Они посещали Александровский сад, ходили по аллеям батумского бульвара. Следы их присутствия в Батуми сохранились не только на пожелтевших от времени архивных листах с выцветшими чернилами. Эти следы – вековые деревья 🌳, безмолвные исполины, растущие сегодня в батумском парке и на бульваре. Они живые свидетели минувшей эпохи. Их посадку проводил и Российский Император Александр III и Императрица Мария Федоровна, Николай II, министры царского двора Ермолов, Вышнеградский, Муравьев, Экзарх Грузии Никон, князь Воронцов-Дашков, принц Ольденбургский, король Италии Виктор Эммануил III…

Здесь каждый камень имеет свою историю 📖, нужно только научиться их замечать, внимательно всматриваться, и тогда камни сами «заговорят» и расскажут вам о многом…

Вы увидите Старый и Новый Батуми, узнаете о городе и его истории, то, о чем даже не подозревают коренные жители. Увидите город глазами путешественников прошлого и соприкоснетесь с его настоящим.