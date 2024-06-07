🚌 На автобусе Групповая 7.5 часов 511 отзывов Популярное предложение Батуми и горная Аджария за 1 день Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина Начало: На улице Руставели € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 178 отзывов Популярное предложение Батуми глазами местных: погружение в атмосферу города Приглашаем вас на экскурсию, где Батуми раскроется с неожиданных сторон: от старых двориков до лучших мест для хачапури Начало: В районе канатной дороги € 60 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 162 отзыва Индивидуальная экскурсия: каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми Насладитесь красотой каньона Мартвили и пещеры Прометея. Узнайте больше о грузинской культуре и истории в увлекательном путешествии по западной Грузии Начало: Возле Макдональдс € 160 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 144 отзыва Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 10:00 € 39 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 150 отзывов Экскурсия Все краски Батуми: от древности до современности Погрузитесь в удивительный мир Батуми, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города Начало: У Парка 6-ого мая € 45 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 24 отзыва В тренде Колоритный Батуми - с коренным аджарцем Прогулка по Батуми с коренным аджарцем позволит вам увидеть главные достопримечательности города за 2 часа. Узнайте интересные факты и истории о Батуми Начало: У церкви святого Николая Расписание: ежедневно в 11:00 € 10 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 239 отзывов Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф... € 52 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 46 отзывов Уникальная экскурсия по горной Аджарии: история, культура и живописные виды Узнайте о древней истории Аджарии, посетите живописные водопады и мосты, сделайте уникальные фотографии и попробуйте местные блюда € 150 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов 35 отзывов Великолепная горная Аджария: экскурсия в мини-группе с вином и застольем Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье Начало: У вашего отеля Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00 € 36 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 89 отзывов Аджария круглый год: индивидуальная экскурсия по крепостям и водопадам Посетите Аджарию и узнайте о ее богатой истории и культуре. Водопады, крепости и мосты ждут вас на этой увлекательной экскурсии от € 99 за всё до 18 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 204 отзыва Экскурсия «Душа старого города» - погружение в историю Батуми Откройте для себя уникальный Батуми: исторические памятники и секреты старинных улиц в индивидуальной прогулке Начало: Согласовывается в переписке € 75 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 25 отзывов Первое свидание с Батуми: пешеходная экскурсия по живописным местам Откройте для себя красоту Батуми в индивидуальной пешеходной экскурсии. От набережной до грузинских вкусов - все в одном туре Начало: В районе нижней станции канатной дороги «Арго» € 42 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 81 отзыв Горная Аджария: водопады, мосты и крепости в одном туре Погрузитесь в мир горной Аджарии: водопады, старинные мосты и крепости ждут вас. Узнайте историю Грузии и насладитесь местным вином Начало: На площади Нептуна от € 100 за всё до 15 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 47 отзывов Мачахельское ущелье: путешествие по историческим и природным сокровищам Аджарии Приключение в Мачахельское ущелье - это не просто экскурсия, это погружение в древние традиции и неповторимые пейзажи Аджарии Начало: В вашем месте проживания от 130 € 117 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 119 отзывов Путешествие в грузинские тропики: Индивидуальная экскурсия в Батуми Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие по зелёным тропам Батуми с посещением парка Мтирала и обедом у реки Начало: В вашем месте проживания от 120 € 108 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 85 отзывов Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина Начало: В вашем отеле в Батуми от € 130 за всё до 7 чел.

🚲 На велосипеде Мини-группа 6 часов 64 отзыва Велотур Мтирала: приключение в сердце природы Аджарии Забудьте о суете города и отправьтесь в захватывающее путешествие по дорожкам Национального парка Мтирала Начало: В районе Макдональдс, Магнолия Расписание: в воскресенье в 10:00 € 50 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 121 отзыв Индивидуальная экскурсия: природа и история горной Аджарии Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии: национальный парк Мачахела, мост царицы Тамары и крепость Гонио-Апсаросс ждут вас € 99 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 22 отзыва Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день Погрузитесь в атмосферу Грузии: горы, реки, водопады и старинные деревни. Вкусные блюда и вино ждут вас на настоящем грузинском застолье Начало: У вашего отеля € 175 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Батуми - путешествие во времени: от истории к современности Погрузитесь в историю Батуми, узнайте его тайны и встречайте знаковые места города в компании опытного гида Начало: В центре города € 43 за всё до 6 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв По серпантинам Аджарии - на мотоцикле Ощутите дух свободы на мотоцикле по горным серпантинам Аджарии! Насладитесь видами скал, гор и моря, не ограниченные крышей машины Начало: На улице Шерифа Химшиашвили от € 76 за всё до 2 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Групповая 9 часов 1 отзыв Популярное предложение Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми Проплывите вдоль скал Мартвильского каньона, спуститесь в пещеру Прометея и отдохните в горячих источниках. Уникальная экскурсия из Батуми Начало: Возле Макдональдса Расписание: во вторник и пятницу в 09:00 € 40 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Путешествие по Батуми, Аджарии и Гурии: культурное наследие и природные красоты Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие, где каждый поворот дороги открывает что-то новое и удивительное в Батуми и его окрестностях Начало: Ваш отель в Батуми от € 130 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Неизведанная горная Аджария: путешествие по скрытым жемчужинам Батуми Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вы увидите неповторимые пейзажи и почувствуете дух старины € 125 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Путеводитель по Батумскому ботаническому саду: экскурсия в мир растений Исследуйте уникальные растения и живописные уголки Батумского ботанического сада в компании опытного гида Начало: На Зеленом мысе, у входа в Ботанический сад € 70 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 19% скидка Мини-группа 3.5 часа 21 отзыв Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми с мастером Тамазом Вас ждет незабываемое путешествие в сердце грузинского виноделия. Познакомьтесь с искусством создания вина и насладитесь аутентичным ужином Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 15:00 47 € 38 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 2 отзыва Фотопрогулка в Батуми: живописные уголки и исторические места Захватывающая фотосессия в Батуми: откройте город через объектив и сохраните лучшие моменты € 100 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 8 отзывов Из Батуми - в живописную горную Аджарию Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Квест 3 часа 9 отзывов Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»: история и загадки Погрузитесь в атмосферу Старого Батуми, отгадывая загадки и узнавая уникальные истории города через интерактивный квест Начало: На площади Пьяцца 20 € 15 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Путешествие по водопадам и мостам горной Аджарии из Батуми Знакомство с уникальной природой и культурой Аджарии: водопады, исторические мосты и традиционные вкусы € 90 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов Понять характер города через его историю и архитектуру Начало: У Нижней станции канатной дороги Арго от € 60 за всё до 10 чел.

Групповая 4 часа 3 отзыва Мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе Эта мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям подходит для всех уровней водителей. Проедем по шести живописным локациям, включая монастыри и водопады Начало: Село Авгия, Батуми Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00 € 75 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми Погрузитесь в аутентичную Грузию: пасека в Чайсубани, парк Мтирала и обед в грузинском доме. Узнайте секреты пчеловодства и попробуйте настоящий мед Начало: В селе Чайсубани от € 39 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Мифы, знаки и символы Батуми: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с Батуми через его мифы, знаки и символы. Узнайте, что вдохновляло местных художников и архитекторов Начало: У отеля Шератон € 47 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 8 отзывов Батуми: историческое путешествие и монастырь на горе Самеба Откройте для себя душу Батуми: уникальные здания, величественный монастырь и живописные уголки Старого города Начало: Возле площади Нептуна € 90 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС: индивидуальная экскурсия Откройте для себя величие дворца князей Дадиани и мощь Ингурской ГЭС. Насладитесь видами гор и местной кухней Начало: У вашего отеля в Батуми € 195 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона Насладиться зеленью и водопадами, а также проникнуться местными традициями и кухней от € 140 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Очаровательная горная Аджария Насладиться живописной природой Мачахельского ущелья и увидеть памятники древней истории Начало: У места вашего проживания в Батуми от € 100 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Увлекательная экскурсия по окрестностям Батуми: природа и история Однодневное путешествие по окрестностям Батуми: Сарпи, крепость Гонио, Ботанический сад. Узнайте историю и насладитесь природой Начало: У места вашего проживания в Батуми от € 100 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 17 отзывов Из Батуми в сказочную Имеретию: путешествие по историческим сокровищам Погрузитесь в мир грузинской истории и природы, посетив из Батуми уникальные места Имеретии, включая Кутаиси и пещеру Прометея Начало: У канатной дороги Арго € 230 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 8 отзывов Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Батуми) Погрузитесь в мир природы и истории: пещера Сатаплия, каньон Окаце и водопады Кинчха. Уникальная экскурсия из Батуми на комфортабельном автомобиле Начало: Ваш отель в Батуми от € 195 за всё до 7 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Велосипедная экскурсия по знаковым местам Батуми Погрузитесь в атмосферу Батуми, катаясь на велосипеде по его знаменитым паркам и бульварам Начало: У канатной станции от € 50 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 10 часов 13 отзывов Из Батуми в Мегрелию: приключение по монастырям и каньонам Познайте дух древней Мегрелии: мистические леса, священные места и кристальные воды каньонов Начало: У канатной дороги Арго 230 € 196 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 7 отзывов Удивительное путешествие: Пещера Прометея и Мартвильский каньон за один день Насладитесь удивительными природными красотами Грузии в индивидуальной экскурсии. Откройте для себя Пещеру Прометея и Мартвильский каньон за один день Начало: У места вашего проживания в Батуми от € 150 за всё до 5 чел.