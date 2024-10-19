3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Батуми - Вавилон Черноморского Побережья
Начало: Батуми, возле входа в гостиницу «Интурист» по ул. ...
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$70 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешеходная экскурсия по Батуми
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
21 окт в 09:00
$220 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Батуми и его живописные бульвары
Начало: Площадь Пьяцца
Расписание: ежедневно в 10:00
21 окт в 11:00
22 окт в 11:00
$160 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Бульвар»
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