Экскурсия по горной Аджарии

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автобусная и пешеходная.
Экскурсия по горной Аджарии
Экскурсия по горной Аджарии
Экскурсия по горной Аджарии
Экскурсия по горной Аджарии
Экскурсия по горной Аджарии
Экскурсия по горной Аджарии
Экскурсия по горной Аджарии

Что вас ожидает:

  • Арочный мост Махо
  • Махунцети
  • Музей "Боргало"
  • Водопад Мирвети
  • Национальный парк Мачахела
  • Водопад Чхутунети
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Аджария — гармония природного и рукотворного.

Путешествие в горную Аджарию — это постоянное наслаждение видами! Сегодня вы полюбуетесь реликтовыми лесами, горными ущельями и бурными реками, а также слиянием двух рек Чорохи и Аджарисцкали, надышитесь чистым воздухом. И среди красот природы перед вами предстанут арочный мост времен царицы Тамары — Махо и Махунцети. Мы расскажем, как этот и другие подобные мосты Аджарии не разрушаются веками, и расскажем о правлении великой женщины, о «Золотом веке» грузинской истории. Так побываем у живописного 48-метрового водопада Махунцети, сделаем массу умопомрачительных фото.

Так же у нас будет остановка в музее «Боргало», где вы познакомитесь с прошлым Аджарии. Здесь представлены модели жилых и сельскохозяйственных построек, народные ремесла, аграрное хозяйство, быт (в сопровождении народных песен) и многое другое. Здесь вы встретите манекены с учетом их трудовой активности, возраста и характера. Также на выставке представлены изделия основателя музея Кемаля Турманидзе по дереву, получившие множество международных признаний.

Далее проедем по еще одному подвесному мосту и попадаем в горное село Мирвети, где вы увидите аутентичный быт местных жителей. Здесь же пройдем по самшитовой роще к «водопаду любви» — Мирвети.

Кроме того, вас ждет Национальный парк Мачахела с удивительной природой: вы полюбуетесь ступенчатым водопадом Чхутунети, пройдете по Мачахельскому ущелью и посмотрите на него с высоты смотровой площадки.

Невероятно вкусный обед в аджарском горном ресторане из натуральных продуктов, выращенных без гмо и дегустация в горной винодельне, где вас ждут вино, чача и коньяк «пальчики оближешь». Более того, вы сможете насладиться не только местными угощениями, но и невероятными видами и чистейшим горным воздухом!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты (6$ с человека) Обед/пикник с дегустацией вина
  • Чачи и коньяка – 38$ с человека Зиплайн (35$ с человека)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
На весь день
Горы

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