Аджария — гармония природного и рукотворного.

Путешествие в горную Аджарию — это постоянное наслаждение видами! Сегодня вы полюбуетесь реликтовыми лесами, горными ущельями и бурными реками, а также слиянием двух рек Чорохи и Аджарисцкали, надышитесь чистым воздухом. И среди красот природы перед вами предстанут арочный мост времен царицы Тамары — Махо и Махунцети. Мы расскажем, как этот и другие подобные мосты Аджарии не разрушаются веками, и расскажем о правлении великой женщины, о «Золотом веке» грузинской истории. Так побываем у живописного 48-метрового водопада Махунцети, сделаем массу умопомрачительных фото.

Так же у нас будет остановка в музее «Боргало», где вы познакомитесь с прошлым Аджарии. Здесь представлены модели жилых и сельскохозяйственных построек, народные ремесла, аграрное хозяйство, быт (в сопровождении народных песен) и многое другое. Здесь вы встретите манекены с учетом их трудовой активности, возраста и характера. Также на выставке представлены изделия основателя музея Кемаля Турманидзе по дереву, получившие множество международных признаний.

Далее проедем по еще одному подвесному мосту и попадаем в горное село Мирвети, где вы увидите аутентичный быт местных жителей. Здесь же пройдем по самшитовой роще к «водопаду любви» — Мирвети.

Кроме того, вас ждет Национальный парк Мачахела с удивительной природой: вы полюбуетесь ступенчатым водопадом Чхутунети, пройдете по Мачахельскому ущелью и посмотрите на него с высоты смотровой площадки.

Невероятно вкусный обед в аджарском горном ресторане из натуральных продуктов, выращенных без гмо и дегустация в горной винодельне, где вас ждут вино, чача и коньяк «пальчики оближешь». Более того, вы сможете насладиться не только местными угощениями, но и невероятными видами и чистейшим горным воздухом!