46 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Знаковые точки на карте Батуми

С ветерком проезжая по Батуми, вы узнаете о его истории 📖 и развитии, о переплетении культур и современной жизни. А также о достопримечательностях 🏛️ по пути. Мы проедем по главному проспекту Руставели, где вы оцените контрасты города, мимо Драматического театра и фонтана ⛲ Нептуна, дельфинария и озера Ардагани с танцующими фонтанами, мимо новых оригинальных зданий: от похожего на бутылку Дома юстиции до перевернутого ресторана.

Из города отправимся в сторону прибрежного села Сарпи, где вы увидите границу с Турцией и послушаете шум водопада. Сфотографируетесь 📸 у необычной статуи Андрея Первозванного, а я расскажу о связи святого с нашими краями. Следом вас ждет крепость Гонио, древнейшая из сохранившихся в Грузии. Вы пройдете вдоль каменных стен и услышите об их легендах.

Аджария — гармония природного и рукотворного

Путешествие в горную Аджарию — это постоянное наслаждение видами! Вы полюбуетесь реликтовыми лесами, горными ⛰️ ущельями и бурными реками, надышитесь чистым воздухом. И среди красот грузинской природы перед вами предстанут арочные мосты времен царицы Тамары — Махо и Махунцети. Я объясню, как этот и другие подобные мосты Аджарии не разрушаются веками, и расскажу о правлении великой женщины, о «Золотом веке» грузинской истории 📖. Неподалеку вы также побываете у живописного 48-метрового водопада Махунцети.

🍷 И конечно, вы продегустируете вино!

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