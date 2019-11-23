46 отзывов оставили туристы

Батуми и горная Аджария за 1 день

Открыть историю, красоту природы и традиции теплого города и гостеприимного края

4.6
46 отзывов
Арсен и Гиорги
Арсен и Гиорги – Гид из Батуми
В первой части экскурсии 🧭 вы проедете мимо главных мест Батуми, узнаете о его прошлом и современности.

А после, заехав в древнюю крепость Гонио, отправитесь к вечнозелёным скалам, водопаду и мостам времен царицы Тамары — в чарующие горы ⛰️ Аджарии.

Восторг 🔥 от пейзажей дополнят мои рассказы о традициях края, а также дегустация вина.
Задать вопросОбычно отвечает за 44 мин.
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🗽Самое популярное
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €18 за человека

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Батуми и горная Аджария за 1 день
Батуми и горная Аджария за 1 день

Что вас ожидает

Знаковые точки на карте Батуми
С ветерком проезжая по Батуми, вы узнаете о его истории 📖 и развитии, о переплетении культур и современной жизни. А также о достопримечательностях 🏛️ по пути. Мы проедем по главному проспекту Руставели, где вы оцените контрасты города, мимо Драматического театра и фонтана ⛲ Нептуна, дельфинария и озера Ардагани с танцующими фонтанами, мимо новых оригинальных зданий: от похожего на бутылку Дома юстиции до перевернутого ресторана.

Из города отправимся в сторону прибрежного села Сарпи, где вы увидите границу с Турцией и послушаете шум водопада. Сфотографируетесь 📸 у необычной статуи Андрея Первозванного, а я расскажу о связи святого с нашими краями. Следом вас ждет крепость Гонио, древнейшая из сохранившихся в Грузии. Вы пройдете вдоль каменных стен и услышите об их легендах.

Аджария — гармония природного и рукотворного
Путешествие в горную Аджарию — это постоянное наслаждение видами! Вы полюбуетесь реликтовыми лесами, горными ⛰️ ущельями и бурными реками, надышитесь чистым воздухом. И среди красот грузинской природы перед вами предстанут арочные мосты времен царицы Тамары — Махо и Махунцети. Я объясню, как этот и другие подобные мосты Аджарии не разрушаются веками, и расскажу о правлении великой женщины, о «Золотом веке» грузинской истории 📖. Неподалеку вы также побываете у живописного 48-метрового водопада Махунцети.

🍷 И конечно, вы продегустируете вино!

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проводится на комфортабельном автобусе 🚌
  • Дополнительных расходов нет
Начало и место завершения
🚩 на улице Руставели
Батуми и горная Аджария за 1 день
Батуми и горная Аджария за 1 день
Батуми и горная Аджария за 1 день
Батуми и горная Аджария за 1 день
Батуми и горная Аджария за 1 день
Батуми и горная Аджария за 1 день
Батуми и горная Аджария за 1 день
Батуми и горная Аджария за 1 день
Батуми и горная Аджария за 1 день
Батуми и горная Аджария за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Арсен и Гиорги
Арсен и Гиорги
Здравствуйте! Мы отец и сын. Меня зовут Арсен. Был признан лучшим гидом 2017 года департаментом туризма Аджарской автономной республики. Я родился и вырос в Грузии, в регионе Аджария. Мне 65 лет, по специальности учитель географии. Профессиональным гидом работаю 5 лет и люблю свою профессию, общение с людьми и юмор. Меня зовут Гиорги, мне 39 лет. По специальности юрист международного права. С 2014 года работаю в сфере туризма, с 2017 года — профессиональный гид, сертифицированный департаментом туризма Аджарии. На наших экскурсиях вы узнаете много нового, почувствуете дух Грузии и характер Грузинского народа. Наша цель — чтобы вы нашли Грузию, а Грузия нашла вас!
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46 отзывов оставили туристы

Виктория
23 ноя 2019
Побывала на этой экскурсии 22. 10. Все прекрасное собралось в одном дне и месте. Прекрасные организаторы, которые пригласили нашу группу в гости и радушно угостили и с собой разрешили самим в саду собрать хурму и цитрусовых. Знающий и чувствующий своих туристов гид. Прекрасная природа Аджарии, с которой просто необходимо познакомиться каждому гостю Батуми. А за неожиданный подарок отдельная благодарность.
11 ноя 2019
Все в автобусе заплатили за экскурсию 30 дари, а я 25 евро. Очень справедливо! Грабеж ! Гид был ужасный!
Арсен и Гиорги
Ответ гида:Уважаемая Татьяна, нам очень жаль, что экскурсия вам не понравилась! Вы и другие люди в автобусе бронировали экскурсию на разных сервисах: в вашем случае в стоимость экскурсии входили все затраты, в том числе и входные билеты, а в другом случае путешественники сами оплачивали входные билеты в Гониискую крепость, археологический музеи и винный дом. этим объясняется разница в стоимости экскурсии. В другом случае организовать эту экскурсию за 30 лари со всеми затратами нереально.
22 окт 2019
На самом деле всё началось не очень приятно. Я записалась на одну дату, но мне сообщили, что экскурсия не состоится. Предложили перенести на следующий день. Но теперь я не могла, так как записалась на другую экскурсию. В итоге договорились ещё через день, хотя это был последний день перед отъездом и хотелось посвятить его другому. В положенное время мне сообщили, что экскурсию проведёт другой гид и я на экскурсии буду одна. Я больше за групповые экскурсии, была не в восторге от этой идеи. Но делать было нечего, хотелось уже выехать из Батуми на природу. Гидом был Нугзар и он заслуживает только самые положительные отзывы. Очень эрудированный, он профессиональный гид, а не просто водитель как в других фирмах, интересно рассказывал и показывал, помогал с фотографиями, рассказывал интересные истории о жизни в Грузии, о интересных людях. А в конце ещё и подарил замечательный подарок. Очень-очень рекомендую. А в программе было автомобильная экскурсия по Батуми и очень интересные места в горной Аджарии. Там выходили, гуляли, фотографировали и конечно рассказывали, всё замечательно
6 окт 2019
Понравилось. Экскурсовод не только местный житель но и компетентный и образованный гид намного превосходящий программу экскурсии.
18 сен 2019
Экскурсия оставила смешанные впечатления. И сам гид Арсен признал, что экскурсия прошла на "тройку"
16 сен 2019
. Все понравилось. Спасибо гиду за содержательную и познавательную экскурсию. Рекомендую.
31 авг 2019
Очень понравилась экскурсия! Огромное спасибо гиду, было очень интересно. Ездили с детьми 5, 11 и 12 лет, даже для детей время пролетело незаметно)
6 авг 2019
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию. Сам туда попробуй добраться). Все красиво, захватывающе, в меру мокро (если рядом с водопадом фотографироваться))), вкусно. Всё вах-вах! С восторгом от России и Белоруссии.
31 июл 2019
хорошая познавательная экскурсия, все понравилось. Только один нюанс на заднем сидении микроавтобуса когда работает кондиционер плохо слышно гида, а так все очень хорошо прошло. Спасибо гиду.
28 июл 2019
Спасибо за хорошо проведенную экскурсию, интересные факты, красивые места и приятный подарок!
23 июл 2019
Нет такого места в Аджарии, о котором гид не может рассказать историю. Трактирщики, таксисты, менялы, торговцы - батоно Арсен знает всех, и поможет советом и делом. Сама экскурсия оптимальна по времени, остановкам, и лучшим местам для фото. Приятный презент от компании, обед в необычном ресторане и дегустация фруктов прямо в садах у местных жителей - придает поездке определенный колорит. Однозначно рекомендую, особенно если погода с утра поменяла Вам планы - экскурсия начинается в 12 часов.
21 июл 2019
Нам безумно понравилась экскурсия и наш гид Арсен. Отличный маршрут, Арсен интересно рассказывал и всегда давал достаточно времени чтобы осмотреться и сфотографироваться. Ехали в удобном автомобиле с кондиционером. В конце Арсен отвёз нас поужинать в прекрасный ресторанчик в ущелье, где нас ещё и угостили вином. Остались очень довольны, рекомендую! Отдельное спасибо за презент, очень приятно :) Ирина и Вадим, 18. 07. 19
21 июл 2019
Было всё супер
10 июл 2019
Чудесная экскурсия, получили массу положительных эмоций, увидели красивейшие водопады, чудесные места, узнали много интересной и познавательной информации о стране, о жителях, как им жилось в разные годы, в этом чудесном месте !!!! За что и очень хочется сказать спасибо Арсену, и поблагодарить за юмор, за беспокойство и интересные рассказы о Грузии, после экскурсии был прекрасный ресторан в горах, где нам приготовили свежайшую рыбу, выловленную на наших глазах, в качестве бонуса ресторан угощал чудесным вином. А в конце нашей экскурсии Арсен приподнес каждому!!!!! по отличному памятному подарку, который каждый отдыхающий в этой чудесной стране, хотел бы привезти домой, своим родным) но, что это- я не скажу...... Пусть это будет сюрпризом для всех, кто поедет на эту занимательно и интересную экскурсию!!!
9 июл 2019
Отличная экскурсия. Нет перегруженности деталями и датами, но есть самое главное - любовь к Грузии, к родной Аджарии, к этим потрясающим по красоте и колориту местам. Группа оказалась собрана из представителей разных уголков бывшего СССР и русскоговорящих жителей других стран. Поначалу мы смотрели друг на друга немного настороженно, но в конце поездки уже чувствовали себя давними друзьями. И в этом большая заслуга гида Арсена, который смог создать столь душевную и уважительную атмосферу.
Ещё 31 отзыв

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