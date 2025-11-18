Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Robert Ваш гид в Батуми Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

Описание экскурсии Погрузитесь в атмосферу настоящего грузинского застолья! Это не просто ужин — это душевное путешествие в сердце грузинской культуры. Вас ждёт визит в гостеприимный дом, где раскрывается подлинная суть традиций: тёплое общение, искренние тосты, ароматные блюда по старинным рецептам. А чтобы впечатления стали по-настоящему незабываемыми — вы примерите национальные костюмы и разучите движения одного из народных танцев. Настоящая Грузия — не в ресторане, а за семейным столом. Приезжайте в гости! Что вас ждёт Часть 1: Погружение в горную Аджарию Из Батуми мы отправимся в одно из самых живописных мест региона — ущелье Мачахела. Эти земли хранят следы древних племён мушков и халибов, чья металлургия поражала ещё в VI веке до н. э. Вы узнаете, как выбирали место под дом, какую древесину считали лучшей и в какое время года её заготавливали. Прогуляемся к водопаду Мирвети, скрытому в густом самшитовом лесу, и пройдём по старинному арочному мосту, названному в честь легендарной царицы Тамар. Узнаете, почему её имя так часто носили грузинские мосты и крепости, и в чём секрет их прочности. Сделаем остановку у живописного каскадного водопада Каримана, а также поговорим об истории знаменитого ружья Мачехела — первых кремниевых ружей, производство которых началось именно здесь и принесло славу за пределами Грузии. Заглянем в село Зеда Чхутунети, где вас ждёт уникальная мечеть, построенная более двух веков назад. Её интерьер — настоящий шедевр резьбы по дереву, сохранившей свой оригинальный цвет с XVIII века. Часть 2: Настоящее грузинское застолье После прогулки — заслуженный отдых за щедрым аджарским столом. В гостях у местной семьи вы познакомитесь с укладом жизни горцев и услышите, почему тосты — не просто слова, а душа застолья. Узнаете, какие тосты обязательны, и сколько их должно быть. Попробуете аутентичные блюда: синори, чирбули, мчади, хачапури, отведаете домашнее вино, крепкую чачу и родниковую воду прямо из горного источника. А на десерт — весёлые народные танцы и торжественное посвящение в настоящие грузины!

