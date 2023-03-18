во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Великолепная Горная Аджария в мини-группе

Девственная природа, старинная крепость, грузинское застолье и дегустация вина за 1 день

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Горная Аджария — один из самых живописных регионов Грузии. Вы попадёте в волшебное царство рек, водопадов и лесов.

Подышите кристально чистым воздухом, полюбуетесь старинным мостом и увидите руины древнеримской крепости. Заглянете на винодельню и побываете на грузинском застолье в гостях у местной семьи.
Великолепная Горная Аджария в мини-группе
Великолепная Горная Аджария в мини-группе
Великолепная Горная Аджария в мини-группе
Великолепная Горная Аджария в мини-группе
Великолепная Горная Аджария в мини-группе
Великолепная Горная Аджария в мини-группе
Великолепная Горная Аджария в мини-группе
Великолепная Горная Аджария в мини-группе
Великолепная Горная Аджария в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

Идиллическая Горная Аджария

Мы осмотрим древнюю крепость Гонио-Апсарос — бывший форпост Римской империи близ границы с Турцией. А затем отправимся наслаждаться фантастической природой Горной Аджарии! Вы полюбуетесь густыми лесами и самой длинной рекой в регионе, понаблюдаете за традиционным укладом жизни в маленьких деревнях Махунцети и Мериси. Впечатлитесь 30-метровым водопадом и каменными арочными мостами, сохранившимися со времен царицы Тамар.

Душа Грузии: домашнее застолье с вином и чачей

В Аджарском Доме вина вы продегустируете знаменитые сорта «Цоликаури» и «Чхавери». А также узнаете, как виноградники растут на высоте 1200 метров и каковы особенности ухода за ними в этих условиях. На обед мы отправимся в гости к местной душевной семье: вас ждут радушная атмосфера грузинского застолья, вкуснейшие аджарские блюда из экопродуктов, домашнее вино и медовая чача.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Sprinter, в группе до 10 человек
  • Дополнительные расходы: билет в крепость — 2 евро с человека, застолье — 18 евро с человека

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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