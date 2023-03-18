во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Горная Аджария — один из самых живописных регионов Грузии. Вы попадёте в волшебное царство рек, водопадов и лесов. Подышите кристально чистым воздухом, полюбуетесь старинным мостом и увидите руины древнеримской крепости. Заглянете на винодельню и побываете на грузинском застолье в гостях у местной семьи.

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Описание

Что вас ожидает

Идиллическая Горная Аджария

Мы осмотрим древнюю крепость Гонио-Апсарос — бывший форпост Римской империи близ границы с Турцией. А затем отправимся наслаждаться фантастической природой Горной Аджарии! Вы полюбуетесь густыми лесами и самой длинной рекой в регионе, понаблюдаете за традиционным укладом жизни в маленьких деревнях Махунцети и Мериси. Впечатлитесь 30-метровым водопадом и каменными арочными мостами, сохранившимися со времен царицы Тамар.

Душа Грузии: домашнее застолье с вином и чачей

В Аджарском Доме вина вы продегустируете знаменитые сорта «Цоликаури» и «Чхавери». А также узнаете, как виноградники растут на высоте 1200 метров и каковы особенности ухода за ними в этих условиях. На обед мы отправимся в гости к местной душевной семье: вас ждут радушная атмосфера грузинского застолья, вкуснейшие аджарские блюда из экопродуктов, домашнее вино и медовая чача.

Организационные детали