нас практически "за руку" в ватсапе к месту встречи. Группа оказалась дисциплинированная, собрались точно в срок.

Стартовали из центра Батуми, с площади Европы. Минивен хюндай на 8 человек, новенький, чистый, сиденья кожаные, полный привод (на серпантине кто-то спросил, и это успокоило)). За рулём была сама Ия, вела машину она плавно, словно мы по равнине ехали, без нервных дерганий, как это часто бывает с местными таксистами.

Дорога шла по красивым местам, причём виды были роскошные в обе стороны.

Несколько живописных речек, вьющихся по ущельям, мосты всех эпох и стилей над ними (очень красивые вышли фото).

Водопад апостолов небольшой, но милый. Тут больше интересен был не столько сам водопад, сколько история этих мест, разрубленных когда-то по живому советско-турецкой границей.

Старинная, ещё римская крепость Гонио, где можно и в музее поахать, и по стенам полазить. И кстати, там находится могила апостола Матфия, избранного учениками Христа по жребию вместо Иуды.

Роскошный водопад Махунцети, где вверху сквозь водяную пыль и изумрудную зелень сияет солнце, внизу в сумраке в озерце купаются самые отважные из туристов, а между солнцем и озером льются, сверкают и пенятся чистые струи воды.

Мост царицы Тамары удивляет лёгкостью конструкции, надёжно выполняю щей свою задачу век за веком.

Остановки в местах слияния рек, вида на озеро, качелей над обрывом - яркие штрихи в картине праздничного дня.

Обедали мы в ресторане на берегу горной речки, в семейной обстановке, великолепными местными блюдами и домашним вином.

Ещё Ия свозила нас в одно место сверх программы с захватывающим видом на две долины и подвесной мост над рекой, а заодно с дегустацией аджарских варений, мёда и вин.

По дороге Ия рассказывала всё по программе, а также про всё, что пришло нам в голову в виде вопросов. Не только про Аджарию, но и про историю Грузии с древних времён, про хитросплетения судеб грузинских царей (мы словно лично со святой Тамарой познакомились, право слово), про современную жизнь страны, язык, кухню, вино, легенды и обычаи. Ия - учитель истории и филолог, говорила увлекательно, неформально и с юмором, слушать было очень интересно. Причём и на обратном пути, в отличие от большинства гидов, Ия не включала музыку, а продолжала вести экскурсию.

Вся наша группа благодаря её энергетике за эти несколько часов сплотилась, некоторые обменялись телефонами.

Большое спасибо за прекрасный день и незабываемое путешествие!