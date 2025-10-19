Мои заказы

Из Батуми - в живописную Горную Аджарию (в мини-группе)

Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии: водопады, мосты и древние крепости ждут вас в мини-группе на современном авто
Горная Аджария привлекает своими природными и историческими достопримечательностями. В рамках экскурсии можно увидеть водопады, мост царицы Тамар и крепость Гонио-Апсарос.

Артефакты разных эпох, такие как римские и османские монеты, греческие амфоры, расскажут о богатой истории региона. Завершением станет визит к виноделу, где можно попробовать традиционные блюда и напитки. Комфортное путешествие в мини-группе на современном авто сделает поездку незабываемой
5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Потрясающие природные виды
  • 🏰 Исторические артефакты
  • 🍷 Дегустация местных вин
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 🥘 Аджарская кухня
Из Батуми - в живописную Горную Аджарию (в мини-группе)© Ия
Из Батуми - в живописную Горную Аджарию (в мини-группе)© Ия
Из Батуми - в живописную Горную Аджарию (в мини-группе)© Ия
Ближайшие даты:
13
ноя15
ноя16
ноя18
ноя30
ноя2
дек4
дек
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Крепость Гонио-Апсарос
  • Мост царицы Тамар
  • Водопад Махунцети

Описание экскурсии

Прошлое и настоящее

Из Батуми мы отправимся в сторону границы с Турцией. По пути вы увидите водопад апостолов Андрея Первозванного и Симона Ханаанского. Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах в Грузии начали проповедовать христианство. Затем мы остановимся у древней крепости Гонио-Апсарос, где вы увидите найденные при раскопках артефакты разных эпох. Среди них: римские, польские, византийские и османские монеты, греческие амфоры, колхидское бронзовое оружие и остатки водопровода.

Идиллические панорамы, вино и аджарская кухня

Я покажу вам удивительное по красоте место слияния двух рек: Аджарисцкали и Чорохи. А также водопад Махунцети и средневековый арочный мост царицы Тамар. В завершение мы посетим настоящего грузинского винодела. Вы сможете попробовать блюда аджарской кухни, приготовленные из натуральных продуктов, и традиционные для нашей страны алкогольные напитки: чачу, домашний коньяк и несколько видов вина.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость, есть детское кресло
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Эра
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ия
Ия — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 326 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ия, по профессии я историк и филолог. Живу в Батуми, обожаю путешествовать и знакомиться с людьми из разных стран. А также с огромным удовольствием провожу экскурсии по
читать дальше

родной Грузии. Я хорошо знаю ее историю, прекрасно разбираюсь в местной кулинарии и гастрономии, умею говорить настоящие грузинские тосты и делать домашнее вино. С радостью стану вашим проводником по нашей удивительной стране!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Т
Татьяна
19 окт 2025
Сегодня мы побывали на экскурсии в горной Аджарии, и это было одно из самых ярких впечатлений нашей поездки в Грузию. Живописные горные пейзажи, чистый воздух и невероятное гостеприимство местных жителей создают особую атмосферу спокойствия и гармонии. Спасибо вам ❤️❤️❤️
Надежда
Надежда
12 окт 2025
Потрясающая экскурсия! Ия отличный рассказчик и организатор, а также очень душевный и внимательный человек. У нас был заявленный маршрут, самим в эти места довольно сложно добраться, поэтому также бы хотелось отметить талант Ии как водителя. Горячо рекомендую экскурсию! ☺️
Потрясающая экскурсия! Ия отличный рассказчик и организатор, а также очень душевный и внимательный человек. У насПотрясающая экскурсия! Ия отличный рассказчик и организатор, а также очень душевный и внимательный человек. У насПотрясающая экскурсия! Ия отличный рассказчик и организатор, а также очень душевный и внимательный человек. У нас
Евгений
Евгений
22 авг 2025
Очень живописные места совсем недалеко от Батуми. Водопады, граница с Турцией, красивейшая долина, где сливаются две реки. И нереально вкусный обед в ресторане на берегу - мы сидели на террасе
читать дальше

и смотрели на горную реку практически у нас под ногами. Еще дочка прокатилась на Zip-in. Вся экскурсия заняла меньше, чем полдня. Множество впечатлений за такое короткое время. Огромное спасибо экскурсоводу Ие. Поездка была организована безупречно. Ия прекрасный рассказчик, а также человек, который реально знает историю и культуру Грузии. И умеет донести до аудитории - интеллигентно, но, при этом, увлекательно и с грузинским темпераментом)

Очень живописные места совсем недалеко от Батуми. Водопады, граница с Турцией, красивейшая долина, где сливаются двеОчень живописные места совсем недалеко от Батуми. Водопады, граница с Турцией, красивейшая долина, где сливаются двеОчень живописные места совсем недалеко от Батуми. Водопады, граница с Турцией, красивейшая долина, где сливаются двеОчень живописные места совсем недалеко от Батуми. Водопады, граница с Турцией, красивейшая долина, где сливаются две
А
Алексей
13 авг 2025
Особенно интересно было про грузинский язык и про историю лазов. Надо выяснить, что заставило большевиков отдать Турции 30 тысяч квадратных километров, населенных лазами. Бедные лазы. А вообще Аджария очень понравилась.
читать дальше

Коровы и лошади прямо на дорогах и куры везде - пастораль! Вечнозеленый край - местность вокруг древнеримской крепости - красота неземная. Поведение собак и кошек - спокойное и полное достоинства - говорит о том, что местное население очень доброе. Здоровья им и мира.

З
Зорикто
21 июл 2025
Брали экскурсию с экскурсоводом Ия. Все понравилось, особенно ее рассказы про Аджарию, обычаи и традиции. Рекомендую всем.
Анастасия
Анастасия
21 июл 2025
Все прошло замечательно: Ия отличный рассказчик и гид. Спасибо Иа, за познавательную и интересную прогулку.
Все прошло замечательно: Ия отличный рассказчик и гид. Спасибо Иа, за познавательную и интересную прогулку.Все прошло замечательно: Ия отличный рассказчик и гид. Спасибо Иа, за познавательную и интересную прогулку.Все прошло замечательно: Ия отличный рассказчик и гид. Спасибо Иа, за познавательную и интересную прогулку.Все прошло замечательно: Ия отличный рассказчик и гид. Спасибо Иа, за познавательную и интересную прогулку.Все прошло замечательно: Ия отличный рассказчик и гид. Спасибо Иа, за познавательную и интересную прогулку.
Дарья
Дарья
12 июл 2025
Прекрасная поездка с чудесным гидом -водителем. Спасибо большое Ие, нам очень понравилось, узнали много интересного, увидели красивые водопады, заходили в крепость Гонио, пробовали вкусные вина и не только. От души рекомендую этот тур и уверена, что другие экскурсии с Ией не менее насыщенные и интересные.
Прекрасная поездка с чудесным гидом -водителем. Спасибо большое Ие, нам очень понравилось, узнали много интересного, увиделиПрекрасная поездка с чудесным гидом -водителем. Спасибо большое Ие, нам очень понравилось, узнали много интересного, увиделиПрекрасная поездка с чудесным гидом -водителем. Спасибо большое Ие, нам очень понравилось, узнали много интересного, увиделиПрекрасная поездка с чудесным гидом -водителем. Спасибо большое Ие, нам очень понравилось, узнали много интересного, увиделиПрекрасная поездка с чудесным гидом -водителем. Спасибо большое Ие, нам очень понравилось, узнали много интересного, увидели
А
Андрей
6 июл 2025
Заботливый и внимательный экскурсовод. Все очень профессионально и комфортно.
С
Светлана
3 июл 2025
Если бы можно было поставить 10, то поставила бы 10! Однозначно рекомендую. Это было очень интересное путешествие и погружение в мир истории Грузии. Мини группа, комфортабельный автомобиль, несколько остановок. Путешествие сложилось легким, комфортабельным и интересным. Ия это человек, который сразу располагает, которого хочется слушать. Хочется вновь вернуться и окунуться в красоты солнечной Аджарии. 🫶
Н
Николай
30 июн 2025
Было интересно, вкусно и душевно! Ия всю дорогу нам рассказывала интересные истории о Грузии и Аджарии, о том как сейчас живут грузины. Посетили локации с потрясающими видами, пообедали в очень уютном и вкусном кафе в горах. Автомобиль, на котором мы перемещались, очень вместительный и комфортный. Ия очень харизматичный и энергичный гид. Всем советую побывать у нее на экскурсиях.
Галина
Галина
28 июн 2025
Сегодня ездили в горную Аджарию. Это было великолепно! Мы под большим впечатлением! Расскажу, пока свежо.
Экскурсовод Ия накануне выслала все координаты, с вечера уточнила, не изменились ли наши планы, утром вела
читать дальше

нас практически "за руку" в ватсапе к месту встречи. Группа оказалась дисциплинированная, собрались точно в срок.
Стартовали из центра Батуми, с площади Европы. Минивен хюндай на 8 человек, новенький, чистый, сиденья кожаные, полный привод (на серпантине кто-то спросил, и это успокоило)). За рулём была сама Ия, вела машину она плавно, словно мы по равнине ехали, без нервных дерганий, как это часто бывает с местными таксистами.
Дорога шла по красивым местам, причём виды были роскошные в обе стороны.
Несколько живописных речек, вьющихся по ущельям, мосты всех эпох и стилей над ними (очень красивые вышли фото).
Водопад апостолов небольшой, но милый. Тут больше интересен был не столько сам водопад, сколько история этих мест, разрубленных когда-то по живому советско-турецкой границей.
Старинная, ещё римская крепость Гонио, где можно и в музее поахать, и по стенам полазить. И кстати, там находится могила апостола Матфия, избранного учениками Христа по жребию вместо Иуды.
Роскошный водопад Махунцети, где вверху сквозь водяную пыль и изумрудную зелень сияет солнце, внизу в сумраке в озерце купаются самые отважные из туристов, а между солнцем и озером льются, сверкают и пенятся чистые струи воды.
Мост царицы Тамары удивляет лёгкостью конструкции, надёжно выполняю щей свою задачу век за веком.
Остановки в местах слияния рек, вида на озеро, качелей над обрывом - яркие штрихи в картине праздничного дня.
Обедали мы в ресторане на берегу горной речки, в семейной обстановке, великолепными местными блюдами и домашним вином.
Ещё Ия свозила нас в одно место сверх программы с захватывающим видом на две долины и подвесной мост над рекой, а заодно с дегустацией аджарских варений, мёда и вин.
По дороге Ия рассказывала всё по программе, а также про всё, что пришло нам в голову в виде вопросов. Не только про Аджарию, но и про историю Грузии с древних времён, про хитросплетения судеб грузинских царей (мы словно лично со святой Тамарой познакомились, право слово), про современную жизнь страны, язык, кухню, вино, легенды и обычаи. Ия - учитель истории и филолог, говорила увлекательно, неформально и с юмором, слушать было очень интересно. Причём и на обратном пути, в отличие от большинства гидов, Ия не включала музыку, а продолжала вести экскурсию.
Вся наша группа благодаря её энергетике за эти несколько часов сплотилась, некоторые обменялись телефонами.
Большое спасибо за прекрасный день и незабываемое путешествие!

Сегодня ездили в горную Аджарию. Это было великолепно! Мы под большим впечатлением! Расскажу, пока свежо.Сегодня ездили в горную Аджарию. Это было великолепно! Мы под большим впечатлением! Расскажу, пока свежо.Сегодня ездили в горную Аджарию. Это было великолепно! Мы под большим впечатлением! Расскажу, пока свежо.Сегодня ездили в горную Аджарию. Это было великолепно! Мы под большим впечатлением! Расскажу, пока свежо.Сегодня ездили в горную Аджарию. Это было великолепно! Мы под большим впечатлением! Расскажу, пока свежо.Сегодня ездили в горную Аджарию. Это было великолепно! Мы под большим впечатлением! Расскажу, пока свежо.Сегодня ездили в горную Аджарию. Это было великолепно! Мы под большим впечатлением! Расскажу, пока свежо.Сегодня ездили в горную Аджарию. Это было великолепно! Мы под большим впечатлением! Расскажу, пока свежо.Сегодня ездили в горную Аджарию. Это было великолепно! Мы под большим впечатлением! Расскажу, пока свежо.Сегодня ездили в горную Аджарию. Это было великолепно! Мы под большим впечатлением! Расскажу, пока свежо.

Входит в следующие категории Батуми

Похожие экскурсии из Батуми

Невероятная Горная Аджария
На машине
5.5 часов
204 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Горная Аджария: водопады, мосты и крепости в одном туре
Погрузитесь в мир горной Аджарии: водопады, старинные мосты и крепости ждут вас. Узнайте историю Грузии и насладитесь местным вином
Начало: На площади Нептуна
13 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от €140 за всё до 15 чел.
Из Батуми - в живописную Горную Аджарию! Индивидуальная экскурсия
На машине
6 часов
62 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
Завтра в 19:00
13 ноя в 13:00
€125 за всё до 4 чел.
Красоты горной Аджарии - из Батуми
На машине
6 часов
92 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Красоты горной Аджарии - из Батуми
Путешествие в сердце Аджарии: откройте тайны древних крепостей и насладитесь величием водопадов. Незабываемые виды и истории ждут вас
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Батуми