Артефакты разных эпох, такие как римские и османские монеты, греческие амфоры, расскажут о богатой истории региона. Завершением станет визит к виноделу, где можно попробовать традиционные блюда и напитки. Комфортное путешествие в мини-группе на современном авто сделает поездку незабываемой
Что можно увидеть
- Крепость Гонио-Апсарос
- Мост царицы Тамар
- Водопад Махунцети
Описание экскурсии
Прошлое и настоящее
Из Батуми мы отправимся в сторону границы с Турцией. По пути вы увидите водопад апостолов Андрея Первозванного и Симона Ханаанского. Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах в Грузии начали проповедовать христианство. Затем мы остановимся у древней крепости Гонио-Апсарос, где вы увидите найденные при раскопках артефакты разных эпох. Среди них: римские, польские, византийские и османские монеты, греческие амфоры, колхидское бронзовое оружие и остатки водопровода.
Идиллические панорамы, вино и аджарская кухня
Я покажу вам удивительное по красоте место слияния двух рек: Аджарисцкали и Чорохи. А также водопад Махунцети и средневековый арочный мост царицы Тамар. В завершение мы посетим настоящего грузинского винодела. Вы сможете попробовать блюда аджарской кухни, приготовленные из натуральных продуктов, и традиционные для нашей страны алкогольные напитки: чачу, домашний коньяк и несколько видов вина.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость, есть детское кресло
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
