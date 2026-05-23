Горная Аджария - одно из самых колоритных мест Грузии. В индивидуальном формате на современном авто вы увидите реки, водопады и мост царицы Тамар.



Также в программе руины древней крепости, греческие амфоры, османские монеты и другие артефакты разных эпох.



Кульминацией путешествия станет веселое застолье в гостях у винодела, где можно попробовать блюда аджарской кухни и традиционные алкогольные напитки. Комфорт и увлекательные рассказы гарантированы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в горную Аджарию - с июня по сентябрь. В это время здесь комфортная температура и минимальная вероятность дождей, что позволяет насладиться красотой природы и историческими достопримечательностями. Весной и в октябре также можно отправиться в путешествие, однако стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой, а температура - ниже. Это время привлекает меньшим количеством туристов, что позволяет наслаждаться уединением.

Сейчас август — это идеальное время.