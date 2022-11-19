Горная Аджария — одно из самых колоритных мест Грузии, взявшее лучшее от западной и восточной культур. Вы увидите визитные карточки региона: реки, водопады и мост царицы Тамар. А также руины древней крепости и найденные на ее территории греческие амфоры, османские монеты и другие приметы разных эпох. Кульминацией путешествия станет веселое застолье в гостях у винодела!

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Описание

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее

Из Батуми мы отправимся в сторону границы с Турцией. По пути вы увидите водопад апостолов Андрея Первозванного и Симона Ханаанского. Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах в Грузии начали проповедовать христианство. Затем мы остановимся у древней крепости Гонио-Апсарос, где вы увидите найденные при раскопках артефакты разных эпох. Среди них: римские, польские, византийские и османские монеты, греческие амфоры, колхидское бронзовое оружие и остатки водопровода.

Идиллические панорамы, вино и аджарская кухня

Я покажу вам удивительное по красоте место слияния двух рек: Аджарисцкали и Чорохи. А также водопад Махунцети и средневековый арочный мост царицы Тамар. В завершение мы посетим настоящего грузинского винодела. Вы сможете попробовать блюда аджарской кухни, приготовленные из натуральных продуктов, и традиционные для нашей страны алкогольные напитки: чачу, домашний коньяк и несколько видов вина.

Организационные детали