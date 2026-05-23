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Из Батуми - в живописную Горную Аджарию! Индивидуальная экскурсия

Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
Горная Аджария - одно из самых колоритных мест Грузии. В индивидуальном формате на современном авто вы увидите реки, водопады и мост царицы Тамар.

Также в программе руины древней крепости, греческие амфоры, османские монеты и другие артефакты разных эпох.

Кульминацией путешествия станет веселое застолье в гостях у винодела, где можно попробовать блюда аджарской кухни и традиционные алкогольные напитки. Комфорт и увлекательные рассказы гарантированы
5
72 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальный формат на современном авто
  • 🏞️ Водопады и мост царицы Тамар
  • 🏰 Древние крепости и артефакты
  • 🍷 Дегустация вина у винодела
  • 🍽️ Аджарская кухня из натуральных продуктов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в горную Аджарию - с июня по сентябрь. В это время здесь комфортная температура и минимальная вероятность дождей, что позволяет насладиться красотой природы и историческими достопримечательностями. Весной и в октябре также можно отправиться в путешествие, однако стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой, а температура - ниже. Это время привлекает меньшим количеством туристов, что позволяет наслаждаться уединением.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Батуми - в живописную Горную Аджарию! Индивидуальная экскурсия
Из Батуми - в живописную Горную Аджарию! Индивидуальная экскурсия
Из Батуми - в живописную Горную Аджарию! Индивидуальная экскурсия

Что можно увидеть

  • Водопад апостолов Андрея Первозванного и Симона Ханаанского
  • Древняя крепость Гонио-Апсарос
  • Водопад Махунцети
  • Арочный мост царицы Тамар

Описание экскурсии

Прошлое и настоящее

Из Батуми мы отправимся в сторону границы с Турцией. По пути вы увидите водопад апостолов Андрея Первозванного и Симона Ханаанского. Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах в Грузии начали проповедовать христианство. Затем мы остановимся у древней крепости Гонио-Апсарос, где вы увидите найденные при раскопках артефакты разных эпох. Среди них: римские, польские, византийские и османские монеты, греческие амфоры, колхидское бронзовое оружие и остатки водопровода.

Идиллические панорамы, вино и аджарская кухня

Я покажу вам удивительное по красоте место слияния двух рек: Аджарисцкали и Чорохи. А также водопад Махунцети и средневековый арочный мост царицы Тамар. В завершение мы посетим настоящего грузинского винодела. Вы сможете попробовать блюда аджарской кухни, приготовленные из натуральных продуктов, и традиционные для нашей страны алкогольные напитки: чачу, домашний коньяк и несколько видов вина.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость, есть детское кресло
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ия
Ия — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 570 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ия, по профессии я историк и филолог. Живу в Батуми, обожаю путешествовать и знакомиться с людьми из разных стран. А также с огромным удовольствием провожу экскурсии по
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родной Грузии. Я хорошо знаю ее историю, прекрасно разбираюсь в местной кулинарии и гастрономии, умею говорить настоящие грузинские тосты и делать домашнее вино. С радостью стану вашим проводником по нашей удивительной стране!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
70
4
2
3
2
1
А
Посетив с женой экскурсию, остались очень довольны выбором гида и планом поездки!

Ия профессионал своего дела и хотим отметить очень опытный водитель, с которым ты чувствуешь себя в безопасности, полностью доверяя
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дороге.

Комфортабельный и просторный автомобиль.

Хорошая и легкая подача информации, если вы захотите с удовольствием расскажет много дополнительной интересной информации.

Учитывает даже самые мелкие детали и нюансы, а если в день экскурсии у вас выпал день рождение устроит вам настоящий праздник!

Это тот самый человек, благодаря которому вы влюбитесь в эту страну без оглядки! 🇬🇪❤️

Посетив с женой экскурсию, остались очень довольны выбором гида и планом поездки!
Посетив с женой экскурсию, остались очень довольны выбором гида и планом поездки!
Посетив с женой экскурсию, остались очень довольны выбором гида и планом поездки!
Посетив с женой экскурсию, остались очень довольны выбором гида и планом поездки!
Посетив с женой экскурсию, остались очень довольны выбором гида и планом поездки!
Посетив с женой экскурсию, остались очень довольны выбором гида и планом поездки!
Посетив с женой экскурсию, остались очень довольны выбором гида и планом поездки!
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М
Отличная экскурсия, очень живописный маршрут. Ия – компетентный гид, на протяжении экскурсии скучать не приходилось
Отличная экскурсия, очень живописный маршрут. Ия – компетентный гид, на протяжении экскурсии скучать не приходилось
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Андрей
Работа Ии достойна отдельной похвалы. Профессиональный историк и филолог с опытом педагога и виртуоз - водитель - лучшая база для выбора гида. Спасибо за хороший день и заботу.
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A
Великолепная экскурсия! Ия — настоящий профессионал, прекрасно знает историю и рассказывает так, что слушать одно удовольствие. С ней очень приятно общаться — человек с мощной внутренней энергией, которая заряжает позитивом! По темпераменту она напомнила мне Ирину Аллегрову:) День прошёл замечательно, я узнала много интересного об истории Грузии.
Великолепная экскурсия! Ия — настоящий профессионал, прекрасно знает историю и рассказывает так, что слушать одно удовольствие.
Великолепная экскурсия! Ия — настоящий профессионал, прекрасно знает историю и рассказывает так, что слушать одно удовольствие.
Великолепная экскурсия! Ия — настоящий профессионал, прекрасно знает историю и рассказывает так, что слушать одно удовольствие.
Великолепная экскурсия! Ия — настоящий профессионал, прекрасно знает историю и рассказывает так, что слушать одно удовольствие.
Великолепная экскурсия! Ия — настоящий профессионал, прекрасно знает историю и рассказывает так, что слушать одно удовольствие.
Великолепная экскурсия! Ия — настоящий профессионал, прекрасно знает историю и рассказывает так, что слушать одно удовольствие.
Великолепная экскурсия! Ия — настоящий профессионал, прекрасно знает историю и рассказывает так, что слушать одно удовольствие.
Великолепная экскурсия! Ия — настоящий профессионал, прекрасно знает историю и рассказывает так, что слушать одно удовольствие.
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Елена
отлично провели время на экскурсии! Ия прекрасный,эрудированный и знающий экскурсовод! И просто светлый и очень позитивный человек! Всем было интересно и познавательно и нам с мужем и дочке 17 лет. Ия очень приятная в общении,на все наши вопросы отвечала,мы дискутировали и делились знаниями! Всем советую эту легкую,увлекательную и познавательную экскурсию
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А
Дата посещения: 30 июн 2025
Огромная благодарность Ие за экскурсию на водопады! 🤗 Очень понравилась поездка, впечатлений осталось море))) даже дождик переставал моросить пока Ия показывала красивейшие места и рассказывала о них и не только! 😉 Поездка прошла на одном дыхании, окунулись в природу и культуру Сакартвело, попробовали местную кухню и напитки, получили заряд позитива и отличного настроения! Спасибо было очень душевно! 🫶 Всем рекомендуем!!!
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