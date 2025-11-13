Путешествие в Горную Аджарию предлагает уникальную возможность увидеть природные и исторические достопримечательности региона.
Начав с водопада Андрея Первозванного, вы погрузитесь в историю у крепости Гонио, а затем насладитесь видами на слияние рек Чорохи и Аджарисцкали. Водопад Мирвети и мост царицы Тамары станут яркими моментами вашего тура.
Завершит день традиционное грузинское застолье с танцами и песнями, оставляя незабываемые впечатления
Начав с водопада Андрея Первозванного, вы погрузитесь в историю у крепости Гонио, а затем насладитесь видами на слияние рек Чорохи и Аджарисцкали. Водопад Мирвети и мост царицы Тамары станут яркими моментами вашего тура.
Завершит день традиционное грузинское застолье с танцами и песнями, оставляя незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🏰 Исторические памятники
- 🎶 Грузинская культура и традиции
- 📸 Возможность сделать потрясающие фото
- 🍽️ Настоящее грузинское застолье
Что можно увидеть
- Водопад Андрея Первозванного
- Крепость Гонио
- Слияние рек Чорохи и Аджарисцкали
- Водопад Мирвети
- Мост царицы Тамары
Описание экскурсии
Рукотворные памятники и природные чудеса Аджарии Приглашаем в удивительное путешествие по Горной Аджарии — региону, где история и природа переплетаются в каждом шаге. Мы начнём с посещения водопада Андрея Первозванного и одноимённого монумента — символа прихода христианства в Грузию. Затем окунёмся в атмосферу древности у крепости Гонио, возведённой ещё во времена Римской империи. После этого нас ждёт живописная точка — слияние рек Чорохи и Аджарисцкали. 🔹 В сердце природы и настоящего гостеприимства Далее мы отправимся к водопаду Мирвети, спрятанному в самшитовом лесу. Этот каскад высотой 30 метров — настоящее природное сокровище. Прогулку продолжим у старинного моста царицы Тамары, построенного в XII веке — он поразит вас своей архитектурой и историей. На реке Мачахела можно освежиться и насладиться красотой природы, а со смотровой площадки — сделать невероятные фотографии на фоне горных пейзажей. В завершение тура — застолье с шоу-программой и национальной кухней 📍Это тур для тех, кто хочет прочувствовать Аджарию: древнюю, настоящую, душевную. Присоединяйтесь! Важная информация:
Поедем на комфортабельном седане или минивэне в зависимости от размера группы * Отдельно оплачивается: вход в крепость Гонио — 10 лари, застолье — 50 лари взрослый, 25 лари детский, детям до 6 лет бесплатно * Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Начало в 10.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Граница Грузии с Турцией
- Водопад Андрея Первозванного
- Крепость Гонио
- Слияние двух рек
- Водопад Махунцети
- Мост Царицы Тамары
- Водопад Мирвети
- Национальный парк Мачахела
- Водопад Махачела
- Панорама Мачахела
- Грузинское застолье с танцами и песнями
Что включено
- Трансфер в обе стороны
Что не входит в цену
- Вход в крепость Гонио взрослый 10 - лари, детские 2 - лари «, » Застолье 50 лари / взрослый, 25 лари/дети 6-13 лет, детям до 6 лет бесплатно
Место начала и завершения?
Дом юстиции или канатная дорога Арго
Когда и сколько длится?
Когда: Начало в 10.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
- Поедем на комфортабельном седане или минивэне в зависимости от размера группы
- Отдельно оплачивается: вход в крепость Гонио - 10 лари, застолье - 50 лари взрослый, 25 лари детский, детям до 6 лет бесплатно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максимова
13 ноя 2025
Все очень понравилось! Прекрасный гид Давид. Просто чудесно провели день. Большое спасибо
G
Grigory
25 окт 2025
Если экскурсия может быть идеальной, заслуживающей 6 звезд из пяти возможных, то это была именно такая экскурсия. За это спасибо потрясающему гиду Давиду! Теперь я знаю, что в следующий мой приезд в Батуми я буду выбирать экскурсию ориентируясь на то, чтобы именно Давид был на ней гидом. Спасибо за замечательно проведенный день и незабываемые впечатления.
Н
Надежда
24 окт 2025
С
Сергей
22 окт 2025
Все супер. Экскурсия очень понравилась. Гид превосходный. Обязательно обращусь опять к Вам если соберемся не экскурсию.
Е
Елена
15 окт 2025
Это одна из самых лучших поездок. Ездила 15 октября, погода хорошая, локации классные, особенно понравилось грузинское застолье с песнями, танцами и очень вкусными национальными грузинскими блюдами с вином и чачей. Особая благодарность нашему водителю-гиду Кахе. Очень всем рекомендую данную поездку.
Л
Людмила
15 окт 2025
Красота Горной Аджарии навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах. Большое спасибо Кахе за интересную экскурсию,в которой присутствовал и юмор и смех. Спасибо аджарским хозяюшкам за вкусное угощение,а милым девушкам за быстрое и профессиональное обучение женской половины группы грузинскому танцу.
С
Салова
14 окт 2025
Вот она-подлинная Аджария. Горная, солнечная. Шум водопадов, реки, зеленые ущелья, арочные мосты Тамары. Особенно запомнится традиционное грузинское застолье, горы еды, красивые танцы. Давид-потрясающий гид. Внимание каждому участнику группы. А какой мастер виртуозной езды! Экскурсия обязательная к посещению.
М
Максимов
11 окт 2025
С
Светлана
3 окт 2025
Огромное спасибо гиду Давиту. Несмотря на плохую погоду, провел экскурсию очень феерично. Останавливались у всех локаций, Давит подробно рассказывал обо всем. Отвечал на все вопросы. Дегустировали потрясающее вино. Особенно весело было на грузинском застолье, танцевали все! Давид очень харизматичный человек!!!
Г
Гульнара
22 сен 2025
Если бы не шторм накануне экскурсии то оценка была бы 5+)
К
Кристина
16 сен 2025
Это была самая интересная экскурсия на которой я когда-либо была! Великолепные виды, интересная история, насыщенная программа. И отдельный низкий поклон нашему гиду - Гураму! Он сделал это путешествие действительно незабываемым.
В
Владимир
15 сен 2025
Видели разнообразие водопадов горной аджарии. у некоторых из них можно и сократить время пребывания(например у границы с Турцией) в пользу чуть более долгого пребывания в крепости оставленной со времён римлян(там полчаса очень мало)Застолье супер,танцуют грузины(ки) замечательно и сам оторвался там,пусть и немного! Экскурсия стоит потраченного времени и средств!
П
Пантелеева
20 июл 2025
Прекрасный день на природе! 10-часовая поездка прошла на одном дыхании: увидели и прочувствовали красоту горной Аджарии и гостеприимство местных жителей. Для женщин, которые не побояться выйти на сцену, поездка и вовсе становится незабываемой!
Огромное спасибо Эдуарду, что показал нам не только туристическую "классику", но и скрытые сокровища Аджарии! И отдельное спасибо за водительское мастерство - даже поездка по серпантину прошла легко
Огромное спасибо Эдуарду, что показал нам не только туристическую "классику", но и скрытые сокровища Аджарии! И отдельное спасибо за водительское мастерство - даже поездка по серпантину прошла легко
G
Gleb
16 июл 2025
10 из 10 всё было очень классно 👍
А
Алина
15 июл 2025
Мы хотим вам выразить большую благодарность за экскурсию в горную Аджарию! Это было душевно, красиво и очень вкусно! А еще, что важно, очень комфортно! Спасибо за ваше гостеприимство и интересные истории о местах в вашем регионе! Благодаря вам мы запомним Грузию такую романтичную и гостеприимную!
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии из Батуми
Групповая
до 14 чел.
Горная Аджария: природа, история, традиции
Путешествие в сердце горной Грузии, где шум воды и пение птиц сливаются с древними легендами. Узнайте историю крепости Гонио и насладитесь грузинским застольем
Начало: Дома Юстиции
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€34 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Великолепная горная Аджария в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
21 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
€40 за человека
-
8%
Групповая
до 18 чел.
Из Батуми - в путешествие по Горной Аджарии
Полюбоваться невероятной природой, увидеть древности и попробовать грузинскую кухню
Начало: На площади Нептуна
Расписание: во вторник и пятницу в 11:00
2 дек в 11:00
5 дек в 11:00
€45
€49 за человека