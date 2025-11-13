Рукотворные памятники и природные чудеса Аджарии Приглашаем в удивительное путешествие по Горной Аджарии — региону, где история и природа переплетаются в каждом шаге. Мы начнём с посещения водопада Андрея Первозванного и одноимённого монумента — символа прихода христианства в Грузию. Затем окунёмся в атмосферу древности у крепости Гонио, возведённой ещё во времена Римской империи. После этого нас ждёт живописная точка — слияние рек Чорохи и Аджарисцкали. 🔹 В сердце природы и настоящего гостеприимства Далее мы отправимся к водопаду Мирвети, спрятанному в самшитовом лесу. Этот каскад высотой 30 метров — настоящее природное сокровище. Прогулку продолжим у старинного моста царицы Тамары, построенного в XII веке — он поразит вас своей архитектурой и историей. На реке Мачахела можно освежиться и насладиться красотой природы, а со смотровой площадки — сделать невероятные фотографии на фоне горных пейзажей. В завершение тура — застолье с шоу-программой и национальной кухней 📍Это тур для тех, кто хочет прочувствовать Аджарию: древнюю, настоящую, душевную. Присоединяйтесь! Важная информация:

Поедем на комфортабельном седане или минивэне в зависимости от размера группы * Отдельно оплачивается: вход в крепость Гонио — 10 лари, застолье — 50 лари взрослый, 25 лари детский, детям до 6 лет бесплатно * Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.