Описание экскурсии
Путешествие начнётся с поездки вдоль набережной полосы — вы проедете от Морского вокзала до аэропорта, расположенного на другом конце города, и увидите множество достопримечательностей по пути.
Вы окажетесь на грузино-турецкой границе, где соприкасаются две культуры, две истории и две религии, о которых я расскажу.
Побываете у водопада Андрея Первозванного и узнаете, почему апостол Андрей стал столь почитаемым в Грузии.
Исследуете Гонио-Апсаросскую крепость, в которой сохранилось целых 18 из 22 башен, и зайдёте в музей, где хранятся археологические находки.
Увидите место, где сливаются две реки — Аджарисцкали и Чорохи. Соединившись, каждая из речек сохраняет свой цвет — и это удивительно.
Побываете на традиционном застолье с вином и чачей и насладитесь танцевальным шоу. Дамы могут и сами попробовать разучить традиционные движения.
Оцените красоту моста царицы Тамары у подножия горы. Ему 9 веков, а состояние настолько хорошее, что вы можете смело прогуляться по нему и перейти на другую сторону реки.
Рассмотрите водопад Махунцети, чьи воды падают с отвесной скалы и так и манят прикоснуться к ним.
Услышите историю создания Аджарского водохранилища, созданного руками человека в прошлом веке.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в Гонио-Апсаросскую крепость — 10 лари за чел.
- Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter II
- Экскурсия длится 5–6 часов
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€58