Из Батуми - в путешествие по горной Аджарии

Полюбоваться невероятной природой, увидеть древности и попробовать грузинскую кухню
Этот день будет полон новых впечатлений и положительных эмоций! Вы побываете на границе двух государств, увидите несколько потрясающих водопадов, оцените величие Гонио-Апсаросской крепости и пройдёте по мосту, которому целых 9 веков. Побываете в гостях у грузинской семьи и испытаете на себе местное радушие.
Из Батуми - в путешествие по горной Аджарии
Из Батуми - в путешествие по горной Аджарии
Из Батуми - в путешествие по горной Аджарии
Ближайшие даты:
17
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мар24
мар
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Путешествие начнётся с поездки вдоль набережной полосы — вы проедете от Морского вокзала до аэропорта, расположенного на другом конце города, и увидите множество достопримечательностей по пути.

Вы окажетесь на грузино-турецкой границе, где соприкасаются две культуры, две истории и две религии, о которых я расскажу.

Побываете у водопада Андрея Первозванного и узнаете, почему апостол Андрей стал столь почитаемым в Грузии.

Исследуете Гонио-Апсаросскую крепость, в которой сохранилось целых 18 из 22 башен, и зайдёте в музей, где хранятся археологические находки.

Увидите место, где сливаются две реки — Аджарисцкали и Чорохи. Соединившись, каждая из речек сохраняет свой цвет — и это удивительно.

Побываете на традиционном застолье с вином и чачей и насладитесь танцевальным шоу. Дамы могут и сами попробовать разучить традиционные движения.

Оцените красоту моста царицы Тамары у подножия горы. Ему 9 веков, а состояние настолько хорошее, что вы можете смело прогуляться по нему и перейти на другую сторону реки.

Рассмотрите водопад Махунцети, чьи воды падают с отвесной скалы и так и манят прикоснуться к ним.

Услышите историю создания Аджарского водохранилища, созданного руками человека в прошлом веке.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в Гонио-Апсаросскую крепость — 10 лари за чел.
  • Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter II
  • Экскурсия длится 5–6 часов
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€58
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Нептуна
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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