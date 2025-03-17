Этот день будет полон новых впечатлений и положительных эмоций! Вы побываете на границе двух государств, увидите несколько потрясающих водопадов, оцените величие Гонио-Апсаросской крепости и пройдёте по мосту, которому целых 9 веков. Побываете в гостях у грузинской семьи и испытаете на себе местное радушие.

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Описание экскурсии

Путешествие начнётся с поездки вдоль набережной полосы — вы проедете от Морского вокзала до аэропорта, расположенного на другом конце города, и увидите множество достопримечательностей по пути.

Вы окажетесь на грузино-турецкой границе, где соприкасаются две культуры, две истории и две религии, о которых я расскажу.

Побываете у водопада Андрея Первозванного и узнаете, почему апостол Андрей стал столь почитаемым в Грузии.

Исследуете Гонио-Апсаросскую крепость, в которой сохранилось целых 18 из 22 башен, и зайдёте в музей, где хранятся археологические находки.

Увидите место, где сливаются две реки — Аджарисцкали и Чорохи. Соединившись, каждая из речек сохраняет свой цвет — и это удивительно.

Побываете на традиционном застолье с вином и чачей и насладитесь танцевальным шоу. Дамы могут и сами попробовать разучить традиционные движения.

Оцените красоту моста царицы Тамары у подножия горы. Ему 9 веков, а состояние настолько хорошее, что вы можете смело прогуляться по нему и перейти на другую сторону реки.

Рассмотрите водопад Махунцети, чьи воды падают с отвесной скалы и так и манят прикоснуться к ним.

Услышите историю создания Аджарского водохранилища, созданного руками человека в прошлом веке.

Организационные детали