Этот тур — настоящая находка для тех, кто хочет увидеть настоящую Грузию за пределами города.
Вы проедете по живописным ущельям, увидите легендарные водопады, прикоснётесь к истории у моста царицы Тамары и
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Соединение двух рек — уникальный природный феномен, который удивляет даже местных жителей.
- Водопад «Любви» — романтичное место, где по легенде загадывают самые сокровенные желания.
- Водопад «Махунцети» — один из самых знаменитых водопадов Аджарии, окружённый живописными скалами и зеленью.
- Мост царицы Тамары — древний арочный мост, построенный в честь великой правительницы Грузии.
- Деревня Мирвети — тихая горная деревушка с аутентичной атмосферой грузинской глубинки.
- Арочный мост Мирвети — старинный каменный мост среди леса, настоящий уголок сказки.
- Водопад Мирвети — укромный водопад, спрятанный в зелёной чащобе — идеальное место для фото.
- Крепость Гвара — руины древней крепости с захватывающими видами на горные долины.
- Памятник-рожьё «Мачехела» — символ гордости местных жителей и памяти об истории края.
- Подвесной мост над рекой — лёгкое приключение для тех, кто любит красивые виды и лёгкий экстрим.
- Купание в горной реке (в сезон) — заряд бодрости и свежести в кристально чистой воде.
- Дегустация 7 сортов вина и чачи — вкусное завершение дня: вы попробуете лучшие местные напитки.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии происходит в городе Батуми. За вами отправляется лично Гид по указанному Вами адрес
Завершение: По окончанию экскурсии мы отвозим вас домой! Если вы остановились в городе Батуми
Когда и сколько длится?
Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Асет
17 июл 2025
