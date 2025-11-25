Описание экскурсииНезабываемая прогулка на лошадях к берегу Черного моря! Свобода, природа и эмоции, которые хочется вспоминать с восторгом 🐎 Вы не просто прокатитесь верхом, а погрузитесь в удивительный мир лошадей и их жизни в грузинской культуре. Конный тур проводится в небольших группах (до 5 человек) с вниманием к каждому. Фото и видеосъемка в подарок — потому что эмоции бесценны! Тур верхом подходит как для начинающих, так и для уверенных всадников. Темп прогулки формируется согласно уровню участников и будет комфортным для каждого. Весь маршрут сопровождает автомобиль, в котором можно оставить свои вещи или поехать в случае, если вы устанете. На берегу моря нас ждет пикник с угощениями. 🐎 Высокая безопасность и обученные лошади 📸 Фотосессия и душевный видеоролик в подарок 💚 Небольших группы до 5 человек с вниманием к каждому Важная информация: Незабываемая прогулка на лошадях к берегу Черного моря! Свобода, природа и эмоции, которые хочется вспоминать с восторгом 🐎 Конные туры проводятся в небольших группах (до 5 человек) с вниманием к каждому. Фото и видеосъемка в подарок — потому что эмоции бесценны!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Прокат лошади и снаряжения
- Услуги инструктора
- Фотосъемка, обработка и монтаж видео
- Пикник, напитки и еда на привале
Что не входит в цену
- Трансфер от Батуми и обратно (50 лари - комфортабельный легковой автомобиль с кондиционером)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Натанеби, поселок в районе Кобулети
Завершение: Место начала и окончания тура - поселок Натанеби. После окончания также предоставим трансфер, если нужно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Незабываемая прогулка на лошадях к берегу Черного моря! Свобода
- Природа и эмоции
- Которые хочется вспоминать с восторгом 🐎 Конные туры проводятся в небольших группах (до 5 человек) с вниманием к каждому. Фото и видеосъемка в подарок - потому что эмоции бесценны
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии из Батуми
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборОт моря до гор: все красоты Аджарии за 1 день
Путешествие по Аджарии: водопады, крепости и грузинская кухня. Узнайте больше о местной культуре и истории за один день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€26 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Ущелье Мачахела из Батуми - 700 метров над уровнем моря
Полюбоваться красотой горных пейзажей, пройти по древнему мосту и познакомиться с историей Аджарии
27 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по живописным местам Батуми
Насладитесь целым днём в Аджарии, где море встречается с горами. Откройте для себя крепость Гонио, водопад Андрея Первозванного и многое другое
28 ноя в 09:00
29 ноя в 09:00
€170 за всё до 6 чел.