приготовил. Ещё была водичка и мороженное всем)))

Гурам, спасибо большое, успехов Вам! Посмотрели и водопад, и застолье было. По мнению многих в нашей группе застолье ,конечно было немного затянуто. Выпили ,поели ,песни и танцы посмотрели , и все никак не уезжали дальше. Застолье,кстати , я бы сказала скромное : не ждите мяса, шашлыка, хинкали или т.п. Был Хачапури классический, курица в соусе каком то , рыба ( тушки маленькие типа минтая), сыра мало,несмотря на то ,что ,хотя бы Сулугуни на каждом шагу полно везде, только не здесь). Баклажаны немного, помидор 🍅 тоже чуть, какие-то яйца типа омлета с чем-то ( не понравилось). Вино домашнее- нуууу, так себе, на любителя, мне не очень оно. Компот сладкий. Чай, кофе.

В общем ,конечно, можно съездить из любопытства, рассказывает Гурам интересно, с юмором.