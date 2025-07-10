Мои заказы

От моря до гор: все красоты Аджарии за 1 день

Путешествие по Аджарии: водопады, крепости и грузинская кухня. Узнайте больше о местной культуре и истории за один день
Солнечная Аджария открывает свои двери для любителей природы и истории.

Групповая экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть водопад Андрея Первозванного, прогуляться по арочному мосту царицы Тамары и посетить крепость Гонио.

Также в программе - посещение деревни Чхутунети, где можно насладиться национальной кухней и гостеприимством местных жителей.

Комфортабельный транспорт и опытные гиды обеспечат незабываемое путешествие по самым живописным местам региона
4.9
118 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Пляж Сарпи - уникальные фото
  • 🏰 Историческая крепость Гонио
  • 🌉 Арочный мост Царицы Тамары
  • 🏞️ Вид на слияние рек
  • 🍇 Дегустация местного вина
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:30

Что можно увидеть

  • Пляж Сарпи
  • Крепость Гонио
  • Мост Царицы Тамары
  • Мачахельское ущелье

Описание экскурсии

  • Грузинско-турецкая граница. Побываем на пляже Сарпи — жемчужине черноморского побережья. Посетим уникальную скалистую местность для необычных фотографий.
  • Монумент и водопад Андрея Первозванного. Познакомим вас с историей святого и его бытия в Грузии.
  • Гонио-Апсаросская крепость, построенная во времена Римской империи. Вы отправитесь в путешествие в прошлое и узнаете историю создания и развития крепости, сохранившейся до наших дней.
  • Смотровая площадка с видом на слияние двух рек — Чорохи и Аджарисцкали. Вы прогуляетесь через старые деревни к красивым горным пейзажам и послушаете об особенностях местной флоры и фауны.
  • Водопад Мирвети и мост Царицы Тамары. Мы проедем по подвесному автомобильному мосту, посетим высокогорное село Мирвети, где находится водопад высотой 25 метров. И пройдём по арочному мосту Царицы Тамары 12 века, сооружённому из скалистых камней.
  • Мачахельское ущелье. Вы увидите монумент первому серийному ружью «Мачахела», по желанию искупаетесь (при хорошей погоде) и попробуете местное вино и фрукты.
  • Самый большой арочный мост, построенный при царице Тамаре, проходящий через быструю горную реку. Здесь можно прокатиться на зиплайне.
  • Деревня Чхутунети. Поднимемся высоко в горы, где находится ступенчатый водопад высотой 40 метров. Погостим у местной семьи: вы познакомитесь с национальной кухней и насладитесь творчеством народа Аджарии.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельных авто (8-местный Mercedes Vito, 20-местный Mercedes Sprinter или 6-местный Mitsubishi Delica).
  • В стоимость входит: трансфер, услуги гида, вода и перекус.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Входной билет в крепость Гонио — 10 лари взрослый, 2 лари детский.
  • Грузинское застолье — 40 лари взрослый, 20 лари с 8 до 15 лет, до 8 лет бесплатно (входят блюда национальной кухни, алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве, национальные песни и танцы).
  • Зиплайн (по желанию) — 20 лари за 150 метров, 40 лари за 300 метров.

ежедневно в 09:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€26
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гурам
Гурам — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 899 туристов
Здраствуйте, гости Батуми. Меня зовут Гурам, я гид-водитель с многолетним стажем. Родился и вырос в Грузии, покажу страну так, как не покажет её никто другой — гостеприимной, тёплой, радушной, солнечной.
читать дальше

Я познакомлю вас с местными традициями и культурой. Организую всё на высшем уровне, будет масса положительных эмоций и тёплых воспоминаний. Вы полюбите Грузию, как люблю её я. Работаю с командой таких же увлечённых гидов.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 118 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
108
4
7
3
3
2
1

Фотографии от путешественников

Ц
Царапкина
10 июл 2025
По организации самой экскурсии вообще нет вопросов- всё во время, чётко, понятно. Микроавтобус хороший, новый, чистый . Водитель он же гид- Гурам ,следит за порядком в машине ,даже всем дождивики
читать дальше

приготовил. Ещё была водичка и мороженное всем)))
Гурам, спасибо большое, успехов Вам! Посмотрели и водопад, и застолье было. По мнению многих в нашей группе застолье ,конечно было немного затянуто. Выпили ,поели ,песни и танцы посмотрели , и все никак не уезжали дальше. Застолье,кстати , я бы сказала скромное : не ждите мяса, шашлыка, хинкали или т.п. Был Хачапури классический, курица в соусе каком то , рыба ( тушки маленькие типа минтая), сыра мало,несмотря на то ,что ,хотя бы Сулугуни на каждом шагу полно везде, только не здесь). Баклажаны немного, помидор 🍅 тоже чуть, какие-то яйца типа омлета с чем-то ( не понравилось). Вино домашнее- нуууу, так себе, на любителя, мне не очень оно. Компот сладкий. Чай, кофе.
В общем ,конечно, можно съездить из любопытства, рассказывает Гурам интересно, с юмором.

Дата посещения: 15 июня 2025
М
Мария
28 апр 2025
Нам очень понравилась экскурсия «От моря до гор: все красоты Аджарии за 1 день». Очень сбалансированная, при этом насыщенная программа. Было всё: от знакомства с границей Турции, водопада Андрея Первозванного
читать дальше

до исторических экскурсов Гонио-Апсаросской крепости и знакомства с природой горной Аджарии. Водопады весной самые энергичные и красивые! Особенно благодарим гида Гурама и Гелу за позитивное настроение и дружелюбие. Все активности были организованы в соответствии с заявленной программой на комфортабельном автомобиле с аккуратным вождением. Также порадовал небольшой комплимент - безумно вкусное мороженое! После обеда побывали на семейном грузинском застолье с вкуснейшими хинкали, лобио, сырами, рыбой и иной местной едой и напитками! Национальные танцы и песни в горах невероятные. Обучают девушек национальным танцам. Спасибо за позитивную, познавательную и гостеприимную экскурсию. Будете в Батуми – без сомнений выбирайте экскурсию вместе с Гурам и Гелу!

Дата посещения: 22 апреля 2025
Мария
Мария
30 окт 2025
Отличная экскурсия! Каха прекрасный гид, с отличным чувством юмора, вечером расставались, как родные. Хорошие локации, а грузинское застолье просто бомба! Про сюрприз спойлерить не буду, но он очень поднял настроение и зарядил позитивом на целый вечер. Однозначно, рекомендую.
Н
Надежда
25 окт 2025
Нам не повезло с погодой 🤷‍♀️
В целом экскурсия хорошая
Н
Накк
23 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, превзошла ожидания. Сравнивать было с чем. Отмечаем работу экскурсовода Кахи,он же очень аккуратный и заботливый водитель,интересно рассказывал о досторимечательностях.
Отдельно можно написать об обеде и национальном традиционном
читать дальше

шоу.
Вкусно приготовленные блюда грузинской кухни, разнообразные. На сцене выступали замечательные талантливые дети, пели и танцевали, все зажигательно и атмосферно. Самый большой сюрприз был в конце обеда- не стану раскрывать суть сюрприза, но мы все почувствовали себя и частью грузинского народа.

Муртазина
Муртазина
18 окт 2025
Маршрут хороший, природа и достопримечательности красивые👍 но застолье не оправдало себя, его проведение затянуто и заняло более трёх часов, хотелось побыстрее его покинуть и вернуться в Батуми, но вынуждены были
читать дальше

сидеть и ждать, потому что такси оттуда не вызовешь. Оно проводилось в неотапливаемом помещении амбарного типа, на ресторан это никак не похоже, декора фактически нет, воды в туалете помыть руки нет, выступления на уровне самодеятельности.

В
Виктор
17 окт 2025
Крутейшая экскурсия, замечательные локации, отличный гид. Однозначно рекомендую
Анна
Анна
15 окт 2025
Ездили на экскурсию все красоты Аджарии за 1 день. Нам все безумно понравилось. Забронировали за несколько часов до выезда. У нас был потрясающий гид Каха. Огромное ему спасибо. Прекрасные локации, потрясающие виды, дегустация и конечно же застолье с концертом. Всем рекомендуем данную экскурсию.
Диана
Диана
14 окт 2025
Прекрасный гид Каха, очень вежливый и интеллигентный обстоятельно рассказал нам об истории Батуми, достопримечательностях Абхазии, интересная программа экскурсии и замечательным было окончание экскурсии-грузинское застолье с интерактивом-изучали грузинские танцы в грузинских костюмах. Спасибо организаторам!
Oleksandra
Oleksandra
12 окт 2025
Отлично провели время! Гиды супер интересно рассказали о своём прекрасном регионе, захватывающий маршрут, безумно вкусная дегустация вин и очень весёлое и душевное застолье. Однозначно порекомендую этот тур друзьям!
Evgeny
Evgeny
9 окт 2025
Никакой экскурсии как таковой не было. Был трансфер по локациям. К застолью вопросов нет… было проведено на высшем уровне…
Е
Евгений
9 окт 2025
Великолепная экскурсия. Проводил Каха, который родился и вырос в горах Аджарии, поэтому рассказы о местности были особенно интересны, я бы сказал, с душой. Ездили по красивым местам, посмотрели много.
Особенно порадовало окончание экскурсии в семейном ресторане: грузинские песни, танцы в национальных костюмах: восхитительно!
С
Светлана
4 окт 2025
Великолепная экскурсия:природа и водопады,горные склоны,ущелья и серпантины все это будет. Эта экскурсия,где не надо много ходить,от одной локации до другой на комфортабельном Мерседесе спринтер,время проходит незаметно,везде на остановках можно сфоткаться,вас
читать дальше

никто торопить не будет. Через 2 часа от начала экскурсии дегустация вина,точно поднимет настроение. И наконец то долгожданное-застолье,но восхитит не сколько оно,а выступление хозяев (национальные песни и танцы),дружеская атмосфера и гостеприимство. Огромное спасибо,нам очень понравилось!

К
Катерина
1 окт 2025
Благодарим Каху за интересную и душевную экскурсию, за то, что мы- люди из разных стран, на несколько часов почувствовали себя одной семьей!
T
Tanya
30 сен 2025
Большое спасибо Гураму за проведенную экскурсию в горную Аджарию.
Гид очень подробно и интересно рассказал про историю Аждарии, про жизнь царей и то, как сейчас живут люди в этом регионе.
Места, которые мы посетили невероятно красивые!
Чувствуется, что человек очень любит своё дело и вкладывает душу.
Входит в следующие категории Батуми

