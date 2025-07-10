Солнечная Аджария открывает свои двери для любителей природы и истории.
Групповая экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть водопад Андрея Первозванного, прогуляться по арочному мосту царицы Тамары и посетить крепость Гонио.
Также в программе - посещение деревни Чхутунети, где можно насладиться национальной кухней и гостеприимством местных жителей.
Комфортабельный транспорт и опытные гиды обеспечат незабываемое путешествие по самым живописным местам региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Пляж Сарпи - уникальные фото
- 🏰 Историческая крепость Гонио
- 🌉 Арочный мост Царицы Тамары
- 🏞️ Вид на слияние рек
- 🍇 Дегустация местного вина
Что можно увидеть
- Пляж Сарпи
- Крепость Гонио
- Мост Царицы Тамары
- Мачахельское ущелье
Описание экскурсии
- Грузинско-турецкая граница. Побываем на пляже Сарпи — жемчужине черноморского побережья. Посетим уникальную скалистую местность для необычных фотографий.
- Монумент и водопад Андрея Первозванного. Познакомим вас с историей святого и его бытия в Грузии.
- Гонио-Апсаросская крепость, построенная во времена Римской империи. Вы отправитесь в путешествие в прошлое и узнаете историю создания и развития крепости, сохранившейся до наших дней.
- Смотровая площадка с видом на слияние двух рек — Чорохи и Аджарисцкали. Вы прогуляетесь через старые деревни к красивым горным пейзажам и послушаете об особенностях местной флоры и фауны.
- Водопад Мирвети и мост Царицы Тамары. Мы проедем по подвесному автомобильному мосту, посетим высокогорное село Мирвети, где находится водопад высотой 25 метров. И пройдём по арочному мосту Царицы Тамары 12 века, сооружённому из скалистых камней.
- Мачахельское ущелье. Вы увидите монумент первому серийному ружью «Мачахела», по желанию искупаетесь (при хорошей погоде) и попробуете местное вино и фрукты.
- Самый большой арочный мост, построенный при царице Тамаре, проходящий через быструю горную реку. Здесь можно прокатиться на зиплайне.
- Деревня Чхутунети. Поднимемся высоко в горы, где находится ступенчатый водопад высотой 40 метров. Погостим у местной семьи: вы познакомитесь с национальной кухней и насладитесь творчеством народа Аджарии.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельных авто (8-местный Mercedes Vito, 20-местный Mercedes Sprinter или 6-местный Mitsubishi Delica).
- В стоимость входит: трансфер, услуги гида, вода и перекус.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Входной билет в крепость Гонио — 10 лари взрослый, 2 лари детский.
- Грузинское застолье — 40 лари взрослый, 20 лари с 8 до 15 лет, до 8 лет бесплатно (входят блюда национальной кухни, алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве, национальные песни и танцы).
- Зиплайн (по желанию) — 20 лари за 150 метров, 40 лари за 300 метров.
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€26
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гурам — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 899 туристов
Здраствуйте, гости Батуми. Меня зовут Гурам, я гид-водитель с многолетним стажем. Родился и вырос в Грузии, покажу страну так, как не покажет её никто другой — гостеприимной, тёплой, радушной, солнечной.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 118 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ц
Царапкина
10 июл 2025
По организации самой экскурсии вообще нет вопросов- всё во время, чётко, понятно. Микроавтобус хороший, новый, чистый . Водитель он же гид- Гурам ,следит за порядком в машине ,даже всем дождивики
Дата посещения: 15 июня 2025
М
Мария
28 апр 2025
Нам очень понравилась экскурсия «От моря до гор: все красоты Аджарии за 1 день». Очень сбалансированная, при этом насыщенная программа. Было всё: от знакомства с границей Турции, водопада Андрея Первозванного
Дата посещения: 22 апреля 2025
Мария
30 окт 2025
Отличная экскурсия! Каха прекрасный гид, с отличным чувством юмора, вечером расставались, как родные. Хорошие локации, а грузинское застолье просто бомба! Про сюрприз спойлерить не буду, но он очень поднял настроение и зарядил позитивом на целый вечер. Однозначно, рекомендую.
Н
Надежда
25 окт 2025
Нам не повезло с погодой 🤷♀️
В целом экскурсия хорошая
Н
Накк
23 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, превзошла ожидания. Сравнивать было с чем. Отмечаем работу экскурсовода Кахи,он же очень аккуратный и заботливый водитель,интересно рассказывал о досторимечательностях.
Отдельно можно написать об обеде и национальном традиционном
Муртазина
18 окт 2025
Маршрут хороший, природа и достопримечательности красивые👍 но застолье не оправдало себя, его проведение затянуто и заняло более трёх часов, хотелось побыстрее его покинуть и вернуться в Батуми, но вынуждены были
В
Виктор
17 окт 2025
Крутейшая экскурсия, замечательные локации, отличный гид. Однозначно рекомендую
Анна
15 окт 2025
Ездили на экскурсию все красоты Аджарии за 1 день. Нам все безумно понравилось. Забронировали за несколько часов до выезда. У нас был потрясающий гид Каха. Огромное ему спасибо. Прекрасные локации, потрясающие виды, дегустация и конечно же застолье с концертом. Всем рекомендуем данную экскурсию.
Диана
14 окт 2025
Прекрасный гид Каха, очень вежливый и интеллигентный обстоятельно рассказал нам об истории Батуми, достопримечательностях Абхазии, интересная программа экскурсии и замечательным было окончание экскурсии-грузинское застолье с интерактивом-изучали грузинские танцы в грузинских костюмах. Спасибо организаторам!
Oleksandra
12 окт 2025
Отлично провели время! Гиды супер интересно рассказали о своём прекрасном регионе, захватывающий маршрут, безумно вкусная дегустация вин и очень весёлое и душевное застолье. Однозначно порекомендую этот тур друзьям!
Evgeny
9 окт 2025
Никакой экскурсии как таковой не было. Был трансфер по локациям. К застолью вопросов нет… было проведено на высшем уровне…
Е
Евгений
9 окт 2025
Великолепная экскурсия. Проводил Каха, который родился и вырос в горах Аджарии, поэтому рассказы о местности были особенно интересны, я бы сказал, с душой. Ездили по красивым местам, посмотрели много.
Особенно порадовало окончание экскурсии в семейном ресторане: грузинские песни, танцы в национальных костюмах: восхитительно!
С
Светлана
4 окт 2025
Великолепная экскурсия:природа и водопады,горные склоны,ущелья и серпантины все это будет. Эта экскурсия,где не надо много ходить,от одной локации до другой на комфортабельном Мерседесе спринтер,время проходит незаметно,везде на остановках можно сфоткаться,вас
К
Катерина
1 окт 2025
Благодарим Каху за интересную и душевную экскурсию, за то, что мы- люди из разных стран, на несколько часов почувствовали себя одной семьей!
T
Tanya
30 сен 2025
Большое спасибо Гураму за проведенную экскурсию в горную Аджарию.
