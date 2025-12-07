Эта экскурсия для тех, кто хочет узнать, как в 19 веке возник и вырос Батумский бульвар, он же Приморский парк.
Мы поговорим о том, как Батуми преобразился за последние два десятилетия и какие идеи современные грузинские художники вложили в арт-объекты, встречающие гостей на набережной.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- кафе, где снимали известный советский фильм
- жилой комплекс с необычной архитектурой и драматичной историей
- работы итальянских архитекторов, задавших новый уровень строительства в Батуми
- батумские реплики всемирно известных памятников архитектуры
- реликтовое озеро, некогда бывшее морским заливом
- арт-объекты, смысл которых далеко не всегда можно усмотреть с первого взгляда
Вы узнаете:
- откуда Батумский бульвар ведёт отсчёт своей истории
- как он растянулся с изначальных полутора до нынешних семи километров
- каким образом климат влияет на экстерьер зданий в городе
- почему береговая линия в Батуми динамична и в какую сторону в разных районах двигается море
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник и среду в 16:00, в пятницу в 15:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€24
|Дети до 16 лет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Японского сада
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 16:00, в пятницу в 15:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 179 туристов
Наш проект — это живой авторский подход, а не тиражная экскурсия. Все маршруты созданы с любовью, а не по готовым шаблонам. Каждый текст написан автором-исследователем, а не переписан из Википедии. Это интеллектуальные и эмоциональные прогулки, в которых чувствуется личная связь с городом. Добро пожаловать!
