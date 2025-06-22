читать дальше минуту туда и минуту обратно, других развлечений нет, есть вход в национальный парк, но никто туда не пошел, водитель Георгий приятный молодой человек, вежливый, готовый общаться на любые темы, если есть желание поговорить, мы с ним даже пели песни из советских кинофильмов

Подойдет тем, кто хочет именно покататься или на квадроцикле или на баги или на лошадях, есть еще зип-лайн, занимает ровно