Групповая
Батуми: катание в парке Мтирала
Проведите день в Национальном парке Мтирала, катаясь на квадроциклах, багги или лошадях. Почувствуйте свободу и адреналин в сердце природы
Начало: Argo Cable car Batumi
«Выберите один из увлекательных вариантов активного отдыха, например, прокатитесь на квадроцикле, багги или лошади по маршруту в джунглях и испытайте самый длинный зиплайн в Аджарии»
Расписание: По согласованию.
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
$25 за человека
Индивидуальная
Конный тур к морю на закате
Начало: Натанеби, поселок в районе Кобулети
«Незабываемая прогулка на лошадях к берегу Черного моря»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$95 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
На лошадях - к живописному побережью в Шекветили
Откройте для себя Грузию по-новому: верховая прогулка к пляжу Шекветили через гурийские деревни и леса. Фантастические эмоции и новые знания
Начало: По договорённости
«На конюшне в Натанеби вы познакомитесь с лошадьми — здесь же вас ждёт подробный инструктаж и небольшое обучение верховой езде»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€105 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана22 июня 2025Подойдет тем, кто хочет именно покататься или на квадроцикле или на баги или на лошадях, есть еще зип-лайн, занимает ровно
- DDubrovsky5 июня 20255.06.2025 были на экскурсии в парк Мтирала. Все очень понравилось,сам парк великолепный, катались на зиплайне и квадроциклах. Особенно хотелось бы отметить гида Малхаза,очень внимательный,знающий,весёлый,готов прислушаться ко всем вашим запросам и пожеланиям!!!!
- ММарина1 июня 2025Отличная поездка. Приятный в общении гид, говорит на нескольких языках. Комфортный автомобиль. Красивые виды горной Аджарии. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Конные прогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Батуми в августе 2025
Сейчас в Батуми в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 105. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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