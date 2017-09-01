Живописные окрестности Батуми
Здесь сконцентрировалось огромное количество древних памятников, каждый из которых заслуживает особого внимания.
На экскурсии вы увидите потрясающе красивые природные места, а также познакомитесь с историей Аджарии, ее традициями, бытом и культурой.
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Описание
Что вас ожидает
Дивное ущелье Мачахела и древние арочные мосты
Для того, чтобы познакомиться с красотой нашего края, непременно стоит побывать в ущелье Мачахела. Это нетронутая человеческой рукой природа, где мощь горной реки с мирно покачивающимися подвесными мостами, грохочущие водопады, волшебные слоны и дорога в небо заставляют всякий раз замирать, глядя на пейзажи ущелья. Помимо зрелищных видов здесь есть, о чем рассказать, ведь ущелье Мачахела славится арочными мостами, один из которых сохранился еще со времен царицы Тамары. Он считается одним из самых больших среди 25 арочных мостов Аджарии. На экскурсии вы узнаете, как и из чего его строили. А некоторые смельчаки с моста прыгают в воду – внизу есть песчаный пляж, возможно, захочется и вам.
История и традиционные ремесла Аджарии
Возле памятника Мачахельскому ружью – одной из местных достопримечательностей – поговорим об оружейном ремесле, которое сделало мастеров Мачахелы известными на всю Аджарию. Вы узнаете историю древней крепости Гвара, насчитывающей более 15 веков, и разберетесь, в чем состояло ее стратегическое назначение. Я расскажу вам секрет красоты арочного моста Цхемлара, сохранившегося с 12 века. А в этнографическом музее, расположенном в здании бывшей турецкой мечети, вы рассмотрите предметы, хранящие память десятков поколений. Вы увидите уникальные артефакты: макеты древнего жилья, оружие, образцы домашней утвари, продукцию ремесленников и серебряные украшения. Посещение этого музея дополнит ваше представление об Аджарии, ее истории и быте.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Мария - отличный гид-водитель, замечательный собеседник и прекрасный человек. Слушайтесь Марию во время и после экскурсии во всём и точно останется довольны. И ещё раз: обязательно поезжайте с Марией по её родной и любимой стране, которую она помогла нам узнать и полюбить ещё больше.