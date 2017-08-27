Ущелье Мачахела — заповедная зона в 20 км от Батуми. Этот уголок хранит много тайн Грузии! Здесь сконцентрировано огромное количество древних памятников, каждый из которых заслуживает особого внимания. Вы увидите потрясающе красивые места, пройдёте по подвесным мостам и посетите этнографический музей, где познакомитесь с традициями и бытом Аджарии.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дивное ущелье Мачахела и древние арочные мосты

Чтобы познакомиться с красотой нашего края, непременно стоит побывать в ущелье Мачахела! Вы насладитесь красотой и мощью горных рек, шумом водопадов и зрелищными видами. А ещё ущелье славится арочными мостами, один из которых сохранился со времён царицы Тамары. Вы узнаете, как и из чего его строили.

История и традиционные ремёсла Аджарии

Возле памятника Мачахельскому ружью поговорим об оружейном ремесле, которое прославило местных мастеров на всю Аджарию. Вы услышите историю древней крепости Гвара и разберётесь, в чём состояло её стратегическое значение.

Этнографический музей в здании бывшей турецкой мечети

Вы рассмотрите предметы, хранящие память десятков поколений. Увидите уникальные артефакты: макеты древнего жилья, оружие, образцы домашней утвари, продукцию ремесленников и серебряные украшения.

Организационные детали