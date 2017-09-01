Ущелье Мачахела, ставшее заповедной зоной, расположено в 20 км от Батуми, на границе с Турцией. Этот оружейный уголок хранит многие тайны истории Грузии. Здесь сконцентрировалось огромное количество древних памятников, каждый из которых заслуживает особого внимания. На экскурсии вы увидите потрясающе красивые природные места, а также познакомитесь с историей Аджарии, ее традициями, бытом и культурой.

Описание

Что вас ожидает

Дивное ущелье Мачахела и древние арочные мосты

Для того, чтобы познакомиться с красотой нашего края, непременно стоит побывать в ущелье Мачахела. Это нетронутая человеческой рукой природа, где мощь горной реки с мирно покачивающимися подвесными мостами, грохочущие водопады, волшебные слоны и дорога в небо заставляют всякий раз замирать, глядя на пейзажи ущелья. Помимо зрелищных видов здесь есть, о чем рассказать, ведь ущелье Мачахела славится арочными мостами, один из которых сохранился еще со времен царицы Тамары. Он считается одним из самых больших среди 25 арочных мостов Аджарии. На экскурсии вы узнаете, как и из чего его строили. А некоторые смельчаки с моста прыгают в воду – внизу есть песчаный пляж, возможно, захочется и вам.

История и традиционные ремесла Аджарии

Возле памятника Мачахельскому ружью – одной из местных достопримечательностей – поговорим об оружейном ремесле, которое сделало мастеров Мачахелы известными на всю Аджарию. Вы узнаете историю древней крепости Гвара, насчитывающей более 15 веков, и разберетесь, в чем состояло ее стратегическое назначение. Я расскажу вам секрет красоты арочного моста Цхемлара, сохранившегося с 12 века. А в этнографическом музее, расположенном в здании бывшей турецкой мечети, вы рассмотрите предметы, хранящие память десятков поколений. Вы увидите уникальные артефакты: макеты древнего жилья, оружие, образцы домашней утвари, продукцию ремесленников и серебряные украшения. Посещение этого музея дополнит ваше представление об Аджарии, ее истории и быте.