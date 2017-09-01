Ущелье Мачахела - 700 метров над уровнем моря

Живописные окрестности Батуми

5
2 отзыва
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Ущелье Мачахела, ставшее заповедной зоной, расположено в 20 км от Батуми, на границе с Турцией. Этот оружейный уголок хранит многие тайны истории Грузии.

Здесь сконцентрировалось огромное количество древних памятников, каждый из которых заслуживает особого внимания.

На экскурсии вы увидите потрясающе красивые природные места, а также познакомитесь с историей Аджарии, ее традициями, бытом и культурой.
Ущелье Мачахела - 700 метров над уровнем моря
Ущелье Мачахела - 700 метров над уровнем моря
Ущелье Мачахела - 700 метров над уровнем моря
Ущелье Мачахела - 700 метров над уровнем моря
Ущелье Мачахела - 700 метров над уровнем моря
Ущелье Мачахела - 700 метров над уровнем моря
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Дивное ущелье Мачахела и древние арочные мосты
Для того, чтобы познакомиться с красотой нашего края, непременно стоит побывать в ущелье Мачахела. Это нетронутая человеческой рукой природа, где мощь горной реки с мирно покачивающимися подвесными мостами, грохочущие водопады, волшебные слоны и дорога в небо заставляют всякий раз замирать, глядя на пейзажи ущелья. Помимо зрелищных видов здесь есть, о чем рассказать, ведь ущелье Мачахела славится арочными мостами, один из которых сохранился еще со времен царицы Тамары. Он считается одним из самых больших среди 25 арочных мостов Аджарии. На экскурсии вы узнаете, как и из чего его строили. А некоторые смельчаки с моста прыгают в воду – внизу есть песчаный пляж, возможно, захочется и вам.

История и традиционные ремесла Аджарии
Возле памятника Мачахельскому ружью – одной из местных достопримечательностей – поговорим об оружейном ремесле, которое сделало мастеров Мачахелы известными на всю Аджарию. Вы узнаете историю древней крепости Гвара, насчитывающей более 15 веков, и разберетесь, в чем состояло ее стратегическое назначение. Я расскажу вам секрет красоты арочного моста Цхемлара, сохранившегося с 12 века. А в этнографическом музее, расположенном в здании бывшей турецкой мечети, вы рассмотрите предметы, хранящие память десятков поколений. Вы увидите уникальные артефакты: макеты древнего жилья, оружие, образцы домашней утвари, продукцию ремесленников и серебряные украшения. Посещение этого музея дополнит ваше представление об Аджарии, ее истории и быте.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
В
1 сен 2017
Обязательно возьмите экскурсию с Марией!
Мария - отличный гид-водитель, замечательный собеседник и прекрасный человек. Слушайтесь Марию во время и после экскурсии во всём и точно останется довольны. И ещё раз: обязательно поезжайте с Марией по её родной и любимой стране, которую она помогла нам узнать и полюбить ещё больше.
А
27 авг 2017
Экскурсия в ущелье нам очень понравилась. Здесь для гида главное знание мест и навыки опытного вождения по горной дороге. Со всем этим Марина справилась на 100%. Роскошные виды, интересные факты о стране, комфортное перемещение. То что мы устали после стольки часов путешествий, мы поняли только вернувшись в отель, время пролетело овершенно незаметно. Красивые фотографии, обед в красивейшем живописном месте, гид нам посоветовала какие блюда лучше заказать в ресторане. Посоветовала где что купить, не переплачивая, что тоже немаловажно. Всем рекомендую посетить эту экскурсию. Из 4 экскурсий по Грузии эта была для нас самой яркой.

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