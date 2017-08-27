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Ущелье Мачахела из Батуми - 700 метров над уровнем моря

Полюбоваться красотой горных пейзажей, пройти по древнему мосту и познакомиться с историей Аджарии
Ущелье Мачахела — заповедная зона в 20 км от Батуми.

Этот уголок хранит много тайн Грузии! Здесь сконцентрировано огромное количество древних памятников, каждый из которых заслуживает особого внимания.

Вы увидите потрясающе красивые места, пройдёте по подвесным мостам и посетите этнографический музей, где познакомитесь с традициями и бытом Аджарии.
5
3 отзыва
Ущелье Мачахела из Батуми - 700 метров над уровнем моря
Ущелье Мачахела из Батуми - 700 метров над уровнем моря
Ущелье Мачахела из Батуми - 700 метров над уровнем моря

Описание экскурсии

Дивное ущелье Мачахела и древние арочные мосты

Чтобы познакомиться с красотой нашего края, непременно стоит побывать в ущелье Мачахела! Вы насладитесь красотой и мощью горных рек, шумом водопадов и зрелищными видами. А ещё ущелье славится арочными мостами, один из которых сохранился со времён царицы Тамары. Вы узнаете, как и из чего его строили.

История и традиционные ремёсла Аджарии

Возле памятника Мачахельскому ружью поговорим об оружейном ремесле, которое прославило местных мастеров на всю Аджарию. Вы услышите историю древней крепости Гвара и разберётесь, в чём состояло её стратегическое значение.

Этнографический музей в здании бывшей турецкой мечети

Вы рассмотрите предметы, хранящие память десятков поколений. Увидите уникальные артефакты: макеты древнего жилья, оружие, образцы домашней утвари, продукцию ремесленников и серебряные украшения.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1030 туристов
Добро пожаловать в сказочную Аджарию, край неповторимой природы, древней истории и яркой культуры! Наша команда — это сплочённый коллектив энтузиастов, каждый из которых влюблён в этот регион и готов поделиться
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его сокровищами с вами. Мы сделаем ваше путешествие по Аджарии незабываемым, наполненным впечатлениями и открытием нового. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительную Аджарию вместе с нашей командой профессионалов. Мы готовы сделать ваше путешествие по этому прекрасному краю незабываемым!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Экскурсия в ущелье нам очень понравилась. Здесь для гида главное знание мест и навыки опытного вождения по горной дороге. Со всем этим Марина справилась на 100%. Роскошные виды, интересные факты
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о стране, комфортное перемещение. То что мы устали после стольки часов путешествий, мы поняли только вернувшись в отель, время пролетело овершенно незаметно. Красивые фотографии, обед в красивейшем живописном месте, гид нам посоветовала какие блюда лучше заказать в ресторане. Посоветовала где что купить, не переплачивая, что тоже немаловажно. Всем рекомендую посетить эту экскурсию. Из 4 экскурсий по Грузии эта была для нас самой яркой.

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В
Обязательно возьмите экскурсию с Марией!
Мария - отличный гид-водитель, замечательный собеседник и прекрасный человек. Слушайтесь Марию во время и после экскурсии во всём и точно останется довольны. И ещё раз: обязательно поезжайте с Марией по её родной и любимой стране, которую она помогла нам узнать и полюбить ещё больше.
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О
Экскурсию проводил Алексей.
Рассказал о Батуми (об истории и современных реалиях), о пейзажных окрестностях города.
Безопасно, интересно, комфортно, неутомительно.
Рекомендую данную экскурсию и желаю Марии и Алексею процветания бизнеса:)
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