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Последние отзывы на экскурсии
- ДДина26 августа 2023Спасибо,Левану! Увлекательная и познавательная экскурсия!!!
- EEvgeniya11 августа 2022Мы приехали в Батуми на очень короткое время, поэтому хотели получить все сразу - и полезную информацию о культуре и
- ККира21 июля 2022Спасибо Левану за корректировку экскурсии (мы поменяли пляж на поездку в Дендрологический парк) и увеличение времени, чтобы успеть все. Экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Животные»
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