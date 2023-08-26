Экскурсии с животными в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Батуми, цены от €42. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Батуми, Аджария и Гурия за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Путешествие по Батуми, Аджарии и Гурии: культурное наследие и природные красоты
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие, где каждый поворот дороги открывает что-то новое и удивительное в Батуми и его окрестностях
Начало: Ваш отель в Батуми
«Парк миниатюр, эвкалипты и форелевое хозяйство»
23 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 130 за всё до 4 чел.
На сегвеях - по Батуми
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
На сегвеях - по Батуми
Прокатиться по фотогеничным локациям: любовь и голуби, ДНК и дельфины
Начало: Возле комплекса «Магнолия»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
42 за человека
Клёвая рыбалка на озере Палиастоми
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Клёвая рыбалка на озере Палиастоми
Отдохнуть в окружении дикой природы и порыбачить в дружеской компании знатока
Начало: На ул. Шерифа Химшиашвили
«Рыбалка в колхидском заповеднике — это не только добывание рыбы, но и единение с дикой природой»
Завтра в 07:00
21 июня в 07:00
179 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дина
    26 августа 2023
    Батуми, Аджария и Гурия за один день
    Спасибо,Левану! Увлекательная и познавательная экскурсия!!!
  • E
    Evgeniya
    11 августа 2022
    Батуми, Аджария и Гурия за один день
    Мы приехали в Батуми на очень короткое время, поэтому хотели получить все сразу - и полезную информацию о культуре и
    читать дальше

    традициях Аджарии и Гурии, и знания о современном облике Батуми, и яркие эмоции и впечатления, и отдых у моря… словом, задача была бы невыполнимой, если бы не помощь Левана и его замечательная экскурсия! Он учел все наши желания и выстроил маршрут так, что нам не помешал ни дождь, ни автомобильные пробки, а усталости мы совсем не почувствовали. Обзорная экскурсия по Батуми помогла нам в дальнейшем сориентироваться в городе. Крепость Петра открыла потрясающие панорамные виды на море. Парк достопримечательностей убедил в том, что многое в Грузии нам еще предстоит посмотреть. Пляж с черным песком, купание в море, прекрасная солнечная погода - что может быть лучше для поднятия настроения! Леван - прекрасный рассказчик, владеющий материалом досконально. Огромное ему спасибо и удачи во всех делах! Очень рекомендую эту экскурсию всем путешественникам по Грузии!

  • К
    Кира
    21 июля 2022
    Батуми, Аджария и Гурия за один день
    Спасибо Левану за корректировку экскурсии (мы поменяли пляж на поездку в Дендрологический парк) и увеличение времени, чтобы успеть все. Экскурсия
    читать дальше

    вышла очень зеленой, не напрягающей, но насыщенной:) Остались в огромном удовольствии. Маршрут вышел таким: чайный домик на берегу моря - крепость Петра (потрясающая! и главное - мало людей) - парк миниатюр - музыкальный парк с моховым лесом и эвкалиптовой рощей - обед у моря - дендрологический парк - форелевая ферма! Леван, было суперски!

    Спасибо Левану за корректировку экскурсии (мы поменяли пляж на поездку в Дендрологический парк) и увеличение времениСпасибо Левану за корректировку экскурсии (мы поменяли пляж на поездку в Дендрологический парк) и увеличение времениСпасибо Левану за корректировку экскурсии (мы поменяли пляж на поездку в Дендрологический парк) и увеличение времениСпасибо Левану за корректировку экскурсии (мы поменяли пляж на поездку в Дендрологический парк) и увеличение времениСпасибо Левану за корректировку экскурсии (мы поменяли пляж на поездку в Дендрологический парк) и увеличение времениСпасибо Левану за корректировку экскурсии (мы поменяли пляж на поездку в Дендрологический парк) и увеличение времениСпасибо Левану за корректировку экскурсии (мы поменяли пляж на поездку в Дендрологический парк) и увеличение времениСпасибо Левану за корректировку экскурсии (мы поменяли пляж на поездку в Дендрологический парк) и увеличение времениСпасибо Левану за корректировку экскурсии (мы поменяли пляж на поездку в Дендрологический парк) и увеличение времениСпасибо Левану за корректировку экскурсии (мы поменяли пляж на поездку в Дендрологический парк) и увеличение времени

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Батуми, Аджария и Гурия за один день
  2. На сегвеях - по Батуми
  3. Клёвая рыбалка на озере Палиастоми
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 42 до 179. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Батуми на 2024 год по теме «Животные», 13 ⭐ отзывов, цены от €42. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам