L Leonid Мир за стенами Мачахельского ущелья читать дальше но половину интересных мест пропустите и потребуется 2-3 дня. Под руководством гида посмотрите все необходимое за 8 часов. (Впрочем никто никого не торопит - Федор всегда отвечает - наслаждайтесь столько времени, сколько Вас нужно). Все понравилось. Рекомендую. Федор - вежливый, знающий гид. Через полчаса общаетесь, как со старым знакомым. Можно конечно самостоятельно все объездить,

А Алексей Путь гедониста: винный тур по Батуми Отличный получился вечер, несмотря на дождливую погоду. Отличное, вино прекрасная компания, много всего интересного о грузинском виноделии и не только. Всё было превосходно!!!

Е Елена Мир за стенами Мачахельского ущелья Экскурсия понравилась, было легко и интересно

М Мария Мир за стенами Мачахельского ущелья читать дальше тонкости местной жизни. Мачахельское ущелье поразило нас своей непередаваемой красотой, и нам удалось насладиться ею без спешки. Особенно интересно было познакомиться с жизнью местных грузин в селах и насладиться ужином в компании грузинской семьи. На экскурсию я ездила с родителями, и я рада, что у нас теперь есть такие приятные совместные воспоминания. Спасибо, Фёдор! Экскурсия превзошла ожидания! Федор - внимательный и интеллигентный человек, а также аккуратный водитель. Он прекрасно знаком с местностью и понимает

D D Винные и не винные бары Батуми читать дальше Пивоваровым. Экскурсию брали на 1й день приезда в Батуми. В итоге ещё и получили очень большой список рекомендаций, куда съездить, сходить. Попить или поесть. Исходя из наших предпочтений и интересов. Рекомендую Отлично провели время. Чем то напомнило смесь "Парфенона" (интересный рассказ про историю/культуру/вино и с дегустацией вина) и "прогулки по городу" с

Е Елена Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми Путешествие в сказку. Сам по себе каньон очень красив, но вечерняя подсветка делает его таинственным и загадочным. Ни на что не похожие впечатления! Спасибо экскурсоводу Эдуарду за организацию и проведение такого необычного путешествия!

А Анна Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми Мы уже были в этом месте в прошлом году при дневном свете. Это было впечатляюще! Но ночью это еще и сказачно! Очень советуем это ночное путешествие с Эдуардом!

Д Денис Винные бары Батуми Очень интересная и необычная экскурсия. Галина рассказывает не только про вино, но и про много чего еще. Всем рекомендую.

Е Евгений Винные бары Батуми Узнали много нового о вине, Грузии, Батуми! Галина отличный гид и очень хорошо разбирается в вине. Если вы ещё не нашли свое вино и хотите увезти из Грузии бутылочку или несколько, обязательно берите экскурсию с Галиной.