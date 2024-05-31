1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Мачахельское ущелье: путешествие по историческим и природным сокровищам Аджарии
Приключение в Мачахельское ущелье - это не просто экскурсия, это погружение в древние традиции и неповторимые пейзажи Аджарии
Начало: В вашем месте проживания
«Вечером вас ждет тёплый приём в семье, где по-прежнему чтят и соблюдают местные традиции и обычаи»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 130€117 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по винным барам Батуми: погружение в мир грузинского вина
Познакомьтесь с уникальными винными барами Батуми, исследуйте традиции грузинского виноделия и насладитесь атмосферой гостеприимства
Начало: У Батумского морского порта
«После красивого заката (да и в дождливый день) в Батуми все дороги ведут в бар»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путь гедониста: винный тур по Батуми
Откройте для себя уникальный винный тур по Батуми! Узнайте о культуре грузинского виноделия, посетите три заведения и попробуйте семь образцов вина
Начало: В Старом Батуми, около Драматического театра
«Знакомиться с ним в теории и на практике вы отправитесь, когда улицы Батуми уютно подсветятся вечерними фонарями»
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
€94 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми - незабываемое приключение
Приглашаем на экскурсию в Каньон Мартвили после заката - погрузитесь в мир света и цвета, где природа играет с технологиями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€138 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
Насладиться пейзажами Батуми с воды и получить профессиональные фото и видео с квадрокоптера
Начало: в порту Батуми
«Если отправитесь на прогулку в вечернее время, город раскроется перед вами в красочных огнях, а небоскрёбы засияют яркой подсветкой»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на яхте Regal 28
Насладиться водным путешествием по гостеприимным водам Чёрного моря
Начало: У яхт-клуба Батуми
«Вечером и ночью весь город в огнях, а его небоскрёбы сияют яркими огнями»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
€200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Мальчишник в Батуми
Начало: Батуми
«В программе праздника: экскурсии по Батуми и окрестностям, путешествие на яхте, русская баня, квадроциклы в горах, рафтинг, винный ужин и предсвадебная вечеринка в ночном клубе»
Расписание: дату и время согласовываем индивидуально
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$2 500 за всё до 18 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLeonid31 мая 2024Все понравилось. Рекомендую. Федор - вежливый, знающий гид. Через полчаса общаетесь, как со старым знакомым. Можно конечно самостоятельно все объездить,
- ААлексей23 марта 2024Отличный получился вечер, несмотря на дождливую погоду. Отличное, вино прекрасная компания, много всего интересного о грузинском виноделии и не только. Всё было превосходно!!!
- ЕЕлена26 сентября 2023Экскурсия понравилась, было легко и интересно
- ММария20 сентября 2023Экскурсия превзошла ожидания! Федор - внимательный и интеллигентный человек, а также аккуратный водитель. Он прекрасно знаком с местностью и понимает
- DD4 сентября 2023Винные и не винные бары БатумиОтлично провели время. Чем то напомнило смесь "Парфенона" (интересный рассказ про историю/культуру/вино и с дегустацией вина) и "прогулки по городу" с
- ЕЕлена23 августа 2023Путешествие в сказку. Сам по себе каньон очень красив, но вечерняя подсветка делает его таинственным и загадочным. Ни на что не похожие впечатления! Спасибо экскурсоводу Эдуарду за организацию и проведение такого необычного путешествия!
- ААнна15 августа 2023Мы уже были в этом месте в прошлом году при дневном свете. Это было впечатляюще! Но ночью это еще и сказачно! Очень советуем это ночное путешествие с Эдуардом!
- ДДенис9 августа 2023Очень интересная и необычная экскурсия. Галина рассказывает не только про вино, но и про много чего еще. Всем рекомендую.
- ЕЕвгений10 июля 2023Узнали много нового о вине, Грузии, Батуми! Галина отличный гид и очень хорошо разбирается в вине. Если вы ещё не нашли свое вино и хотите увезти из Грузии бутылочку или несколько, обязательно берите экскурсию с Галиной.
- NNata14 июня 2023Развлекательный дневной Батуми и вечерняя прогулка по городуРада, что для нашего тура выбрали именно эту компанию, все очень понравилось. Тур был отличный. Водитель Каха - человек душа, Гид Акакий - профессионал своего дела, приятно, кода отдых удался. Рекомендую и сами еще обязательно обратимся в эту компанию.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Вечерние»
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