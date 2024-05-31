Вечерние экскурсии Батуми

Найдено 7 экскурсий в категории «Вечерние» в Батуми, цены от €60, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мир за стенами Мачахельского ущелья
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Мачахельское ущелье: путешествие по историческим и природным сокровищам Аджарии
Приключение в Мачахельское ущелье - это не просто экскурсия, это погружение в древние традиции и неповторимые пейзажи Аджарии
Начало: В вашем месте проживания
«Вечером вас ждет тёплый приём в семье, где по-прежнему чтят и соблюдают местные традиции и обычаи»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 130117 за всё до 6 чел.
Винные бары Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Экскурсия по винным барам Батуми: погружение в мир грузинского вина
Познакомьтесь с уникальными винными барами Батуми, исследуйте традиции грузинского виноделия и насладитесь атмосферой гостеприимства
Начало: У Батумского морского порта
«После красивого заката (да и в дождливый день) в Батуми все дороги ведут в бар»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 60 за всё до 6 чел.
Путь гедониста: винный тур по Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Путь гедониста: винный тур по Батуми
Откройте для себя уникальный винный тур по Батуми! Узнайте о культуре грузинского виноделия, посетите три заведения и попробуйте семь образцов вина
Начало: В Старом Батуми, около Драматического театра
«Знакомиться с ним в теории и на практике вы отправитесь, когда улицы Батуми уютно подсветятся вечерними фонарями»
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
94 за всё до 5 чел.
Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми - незабываемое приключение
Приглашаем на экскурсию в Каньон Мартвили после заката - погрузитесь в мир света и цвета, где природа играет с технологиями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
138 за всё до 7 чел.
Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
🛥 На яхте
Фотопрогулка
30 минут
Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
Насладиться пейзажами Батуми с воды и получить профессиональные фото и видео с квадрокоптера
Начало: в порту Батуми
«Если отправитесь на прогулку в вечернее время, город раскроется перед вами в красочных огнях, а небоскрёбы засияют яркой подсветкой»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
180 за всё до 12 чел.
Прогулка на яхте Regal 28
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Прогулка на яхте Regal 28
Насладиться водным путешествием по гостеприимным водам Чёрного моря
Начало: У яхт-клуба Батуми
«Вечером и ночью весь город в огнях, а его небоскрёбы сияют яркими огнями»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
200 за всё до 7 чел.
Мальчишник в Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Мальчишник в Батуми
Начало: Батуми
«В программе праздника: экскурсии по Батуми и окрестностям, путешествие на яхте, русская баня, квадроциклы в горах, рафтинг, винный ужин и предсвадебная вечеринка в ночном клубе»
Расписание: дату и время согласовываем индивидуально
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$2 500 за всё до 18 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Leonid
    31 мая 2024
    Мир за стенами Мачахельского ущелья
    Все понравилось. Рекомендую. Федор - вежливый, знающий гид. Через полчаса общаетесь, как со старым знакомым. Можно конечно самостоятельно все объездить,
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    но половину интересных мест пропустите и потребуется 2-3 дня. Под руководством гида посмотрите все необходимое за 8 часов. (Впрочем никто никого не торопит - Федор всегда отвечает - наслаждайтесь столько времени, сколько Вас нужно).

  • А
    Алексей
    23 марта 2024
    Путь гедониста: винный тур по Батуми
    Отличный получился вечер, несмотря на дождливую погоду. Отличное, вино прекрасная компания, много всего интересного о грузинском виноделии и не только. Всё было превосходно!!!
  • Е
    Елена
    26 сентября 2023
    Мир за стенами Мачахельского ущелья
    Экскурсия понравилась, было легко и интересно
  • М
    Мария
    20 сентября 2023
    Мир за стенами Мачахельского ущелья
    Экскурсия превзошла ожидания! Федор - внимательный и интеллигентный человек, а также аккуратный водитель. Он прекрасно знаком с местностью и понимает
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    тонкости местной жизни. Мачахельское ущелье поразило нас своей непередаваемой красотой, и нам удалось насладиться ею без спешки. Особенно интересно было познакомиться с жизнью местных грузин в селах и насладиться ужином в компании грузинской семьи. На экскурсию я ездила с родителями, и я рада, что у нас теперь есть такие приятные совместные воспоминания. Спасибо, Фёдор!

  • D
    D
    4 сентября 2023
    Винные и не винные бары Батуми
    Отлично провели время. Чем то напомнило смесь "Парфенона" (интересный рассказ про историю/культуру/вино и с дегустацией вина) и "прогулки по городу" с
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    Пивоваровым. Экскурсию брали на 1й день приезда в Батуми. В итоге ещё и получили очень большой список рекомендаций, куда съездить, сходить. Попить или поесть. Исходя из наших предпочтений и интересов. Рекомендую

  • Е
    Елена
    23 августа 2023
    Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми
    Путешествие в сказку. Сам по себе каньон очень красив, но вечерняя подсветка делает его таинственным и загадочным. Ни на что не похожие впечатления! Спасибо экскурсоводу Эдуарду за организацию и проведение такого необычного путешествия!
    Путешествие в сказку. Сам по себе каньон очень красив, но вечерняя подсветка делает его таинственным и загадочным. Ни на что не похожие впечатления!Путешествие в сказку. Сам по себе каньон очень красив, но вечерняя подсветка делает его таинственным и загадочным. Ни на что не похожие впечатления!Путешествие в сказку. Сам по себе каньон очень красив, но вечерняя подсветка делает его таинственным и загадочным. Ни на что не похожие впечатления!
  • А
    Анна
    15 августа 2023
    Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми
    Мы уже были в этом месте в прошлом году при дневном свете. Это было впечатляюще! Но ночью это еще и сказачно! Очень советуем это ночное путешествие с Эдуардом!
  • Д
    Денис
    9 августа 2023
    Винные бары Батуми
    Очень интересная и необычная экскурсия. Галина рассказывает не только про вино, но и про много чего еще. Всем рекомендую.
  • Е
    Евгений
    10 июля 2023
    Винные бары Батуми
    Узнали много нового о вине, Грузии, Батуми! Галина отличный гид и очень хорошо разбирается в вине. Если вы ещё не нашли свое вино и хотите увезти из Грузии бутылочку или несколько, обязательно берите экскурсию с Галиной.
  • N
    Nata
    14 июня 2023
    Развлекательный дневной Батуми и вечерняя прогулка по городу
    Рада, что для нашего тура выбрали именно эту компанию, все очень понравилось. Тур был отличный. Водитель Каха - человек душа, Гид Акакий - профессионал своего дела, приятно, кода отдых удался. Рекомендую и сами еще обязательно обратимся в эту компанию.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Вечерние»

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  4. Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми
  5. Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
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