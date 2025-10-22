Мои заказы

Общий трансфер из Батуми в Местиа - удобно и доступно

Путешествие из Батуми в Местиа станет незабываемым благодаря комфортному трансферу. Откройте для себя красоту Грузии без лишних хлопот
Отправляйтесь в Местиа из Батуми на общем трансфере и наслаждайтесь живописной дорогой.

Удобный транспорт с профессиональным водителем избавит от хлопот с пересадками и самостоятельной навигацией. Путешествие проходит через захватывающие дух горные перевалы и зелёные долины. Это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и доступность.

Пунктуальность и удобство гарантированы, а возможность познакомиться с другими путешественниками добавит поездке особый шарм
5
5 отзывов

5 причин купить этот трансфер

  • 🚐 Комфортный транспорт
  • ⏱️ Экономия времени
  • 🌄 Живописные пейзажи
  • 🤝 Новые знакомства
  • 💰 Доступная цена
Что можно увидеть

  • Горные перевалы
  • Зелёные долины

Описание трансфер

Удобный и доступный способ добраться Выберите общий трансфер из Батуми в Местиа, чтобы сэкономить время и силы. Вас ждёт поездка в ухоженном автомобиле с профессиональным водителем, хорошо знающим маршрут. Это — простой и выгодный вариант для тех, кто ценит комфорт и разумную цену. Маршрут проходит через красивейшие пейзажи Грузии — горные перевалы, зелёные долины и аутентичные села. Путешествие в формате совместного трансфера даёт возможность познакомиться с другими путешественниками и сделать поездку ещё интереснее. Компания заботится о пунктуальности и удобстве пассажиров, гарантируя приятное и беззаботное путешествие от Батуми до самого сердца Сванетии — Местиа. Важная информация: Важно знать перед поездкой:
  • Внимание: так как за детей плата не взимается, они должны сидеть на коленях у взрослых. Если требуется отдельное место — будет взиматься полная стоимость.
  • Поскольку на момент выезда офис уже закрыт, всю необходимую информацию — имя и телефон водителя, а также номер автомобиля — мы отправим за день до поездки.
  • По пути потребуется пересесть в другой автомобиль, чтобы присоединиться к гостям, едущим из Кутаиси.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что включено
  • Полный транспортный сервис
Что не входит в цену
  • Услуги гида
  • Дамба Ингури (по желанию) - обязательный входной билет 6 лари, дополнительная плата за лодку - 50 лари
Где начинаем и завершаем?
Начало: 56 Gen Giorgi Mazniashvili St, Batumi 6000, Georgia
Завершение: Mestia
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
D
Dmitry
22 окт 2025
Взяли трансфер из Батуми в Местиа. За день до отъезда связались с агентством, нам подтвердили бронь, написали адрес и время отправления и потом еще вечером пред отъездом напомнили.
Дорога прошла хорошо.
читать дальше

Водитель ехал аккуратно, останавливался для отдыха. Поездкой довольны. Ехали втроем в микроавтобусе на 20 человек. Немного переживали т. к. не было сразу подтверждения после оформления заказа. Но ближе к дате вся информация появилась в личном кабинете

Н
Никодим
16 июн 2025
Здорово, что мы так быстро добрались на машине! Хотя чуть более спокойный темп с парой остановок на кофе сделал бы поездку безопаснее и комфортнее.
Л
Любовь
29 апр 2025
Водитель вежливый и профессиональный, чувствовали себя в безопасности 🚗
М
Милан
18 ноя 2024
Поездка прошла отлично, всё чётко по времени ⏰
В
Всеслава
10 ноя 2024
Очень понравились виды по дороге — красота!

