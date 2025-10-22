Отправляйтесь в Местиа из Батуми на общем трансфере и наслаждайтесь живописной дорогой.
Удобный транспорт с профессиональным водителем избавит от хлопот с пересадками и самостоятельной навигацией. Путешествие проходит через захватывающие дух горные перевалы и зелёные долины. Это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и доступность.
Пунктуальность и удобство гарантированы, а возможность познакомиться с другими путешественниками добавит поездке особый шарм
5 причин купить этот трансфер
- 🚐 Комфортный транспорт
- ⏱️ Экономия времени
- 🌄 Живописные пейзажи
- 🤝 Новые знакомства
- 💰 Доступная цена
Что можно увидеть
- Горные перевалы
- Зелёные долины
Описание трансферУдобный и доступный способ добраться Выберите общий трансфер из Батуми в Местиа, чтобы сэкономить время и силы. Вас ждёт поездка в ухоженном автомобиле с профессиональным водителем, хорошо знающим маршрут. Это — простой и выгодный вариант для тех, кто ценит комфорт и разумную цену. Маршрут проходит через красивейшие пейзажи Грузии — горные перевалы, зелёные долины и аутентичные села. Путешествие в формате совместного трансфера даёт возможность познакомиться с другими путешественниками и сделать поездку ещё интереснее. Компания заботится о пунктуальности и удобстве пассажиров, гарантируя приятное и беззаботное путешествие от Батуми до самого сердца Сванетии — Местиа. Важная информация: Важно знать перед поездкой:
- Внимание: так как за детей плата не взимается, они должны сидеть на коленях у взрослых. Если требуется отдельное место — будет взиматься полная стоимость.
- Поскольку на момент выезда офис уже закрыт, всю необходимую информацию — имя и телефон водителя, а также номер автомобиля — мы отправим за день до поездки.
- По пути потребуется пересесть в другой автомобиль, чтобы присоединиться к гостям, едущим из Кутаиси.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Полный транспортный сервис
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Дамба Ингури (по желанию) - обязательный входной билет 6 лари, дополнительная плата за лодку - 50 лари
Где начинаем и завершаем?
Начало: 56 Gen Giorgi Mazniashvili St, Batumi 6000, Georgia
Завершение: Mestia
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Dmitry
22 окт 2025
Взяли трансфер из Батуми в Местиа. За день до отъезда связались с агентством, нам подтвердили бронь, написали адрес и время отправления и потом еще вечером пред отъездом напомнили.
Дорога прошла хорошо.
Дорога прошла хорошо.
Н
Никодим
16 июн 2025
Здорово, что мы так быстро добрались на машине! Хотя чуть более спокойный темп с парой остановок на кофе сделал бы поездку безопаснее и комфортнее.
Л
Любовь
29 апр 2025
Водитель вежливый и профессиональный, чувствовали себя в безопасности 🚗
М
Милан
18 ноя 2024
Поездка прошла отлично, всё чётко по времени ⏰
В
Всеслава
10 ноя 2024
Очень понравились виды по дороге — красота!
