о чем» и не передает и сотой доли полученных эмоций. Итак, все сначала)).

«Прикосновение к облакам. Путешествие в Гомистма из Батуми» - так называлась поездка, в которой все было посвящено им, облакам. Представьте: вы едете по городу, за городом - по обычной дороге; затем по горному серпантину, по которому плавно в’езжаете в облако, разрезаете его фарами машины (видимость минимальна), ловите туман руками из люка автомобиля и… выныриваете к солнцу, оказавшись уже над облаками! Они вокруг вас: либо как большие белые неподвижные комки ваты под ногами, либо как пух, проплывающий мимо… А потом пикник на высоте 2200 метров из домашних продуктов - сыра, вина, винограда. Тишина такая, что говорить не хочется, можно просто качаться на качелях и ни о чем не думать. И, как вишенка на торте, закат в горах - прекрасное и немного грустное зрелище, напоминающее о завершении дня и необходимости возвращаться). Так вы и спускаетесь в долину, наполненные впечатлениями, благодарностью Мари и Джабе («виновникам» поездки) и с тонной фотографий, где только счастье и красота.