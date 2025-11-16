Гомис-Мта - одно из самых удивительных мест на Кавказе, где вершины гор окутаны туманом, создавая ощущение прогулки среди облаков. Это место привлекает тишиной и вдохновляющими панорамами, позволяя забыть о повседневной суете. Маршрут проходит через живописные деревни и горные леса, где можно насладиться пением птиц и покоем.
Пикник с шашлыками и ожидание заката на высоте дополнят впечатления от этого уникального путешествия
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Прогулка среди облаков
- 📸 Фотографии на смотровых точках
- 🏞 Традиционные деревни
- 🌲 Прогулка по горному лесу
- 🍢 Пикник с шашлыками
Что можно увидеть
- Гомис-Мта
- Смотровые точки
Описание экскурсии
- По пути в Гомисмта мы будем подниматься всё выше в горы, а привычный мир начнёт отдаляться. Мы окажемся на высоте 2000 метров среди облаков и будем любоваться чарующими видами на плывущие туманы
- Будем останавливаться на лучших смотровых точках, чтобы делать фотографии и просто наслаждаться моментом
- Наш маршрут будет проходить через крошечные деревни, где сохранился традиционный уклад жизни как будто время тут остановилось
- Мы прогуляемся по горному лесу, где только ветер и пение птиц. А ещё — ощущение покоя, которое не нуждается в словах
- Устроим пикник
- Завершим путешествие отдыхом на высоте в ожидании заката
Как проходит поездка:
- Батуми — Гомисмта — 3 часа
- Прогулка по окрестностям — 2 часа
- Пикник — 2,5 часа
- Ожидание заката, отдых, фото — 1,5 часа
- Гомисмта — Батуми — 3–3,5 часа
Организационные детали
- Мы поедем на Subaru Forester. У нас нет детского кресла, но мы можем установить ваше
- В поездке вас будет сопровождать гид из нашей команды
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мари — Организатор в Батуми
Провёл экскурсии для 781 туриста
Меня зовут Мари, я представитель туристической компании. На рынке мы с 2023 года, проводим групповые и индивидуальные программы по Грузии. В нашем багаже уже более 100 туров. Мы проводим экскурсии и многодневные поездки на английском, грузинском и русском языках. Будем рады видеть вас в гостях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Л
Лариса
16 ноя 2025
Экскурсия понравилась,осенью своя красота,рекомендую посетить весной и летом,когда все цветет
В
Вероника
15 ноя 2025
Нам экскурсия очень понравилась. Джаба, наш гид, делал все, чтобы нам было комфортно. Дорога хоть и долгая, не была утомительной, за разговорами хорошо ехалось. Останавливались везде, где казалось красиво и
O
Oksana
14 ноя 2025
Очень интересная и насыщенная поездка. Было очень интересно пообщаться с Джаббой! Красиво и вкусно, даже не ожидали такого классного пикника!
В конце поездки увидели шакала на дороге😂
Виталий
11 ноя 2025
Ездили в тур «Прикосновение к облакам» — и пусть облаков в тот день не было, красота гор всё равно захватывала дух.
Наш гид и водитель Джаба сделал поездку по-настоящему уютной и
D
Dmitrijs
10 ноя 2025
Всё было замечательно, виды на горы были потрясающие. Мы остались в прошлом восторге.
М
Марина
5 ноя 2025
Это какое-то волшебство - прикоснуться к облакам. Путешествие - восторг, виды потрясающие! Джаба просто супер водитель! Организовал нам пикник на высоте в прямом и переносном смысле. СПАСИБО!!! Красиво, вкусно, незабываемо! Рекомендую от всего сердца!
Дарья
28 окт 2025
Какая же там красота. Особенно сейчас, когда горы окрашены в разные цвета от оранжевого до пурпурного. Закат нам не удалось посмотреть. Вместо этого у нас был прекрасный пикник с самым
Т
Татьяна
28 окт 2025
Наикрасивейшие природные места, потрясающие виды и душевный пикник! Осталось приятное впечатление от поездки)👍🏻
Анна
19 окт 2025
Доброго всем времени суток. Хочу оставить отзыв о поездке. Если коротко: маршрут интересный, гид правильный, машина качественная, общее впечатление хорошее; можно ехать. Но на самом деле, этот текст слишком «не
Olesia
19 окт 2025
Приятная поездка в замечательное место. Больше всего впечатлений оставил не сам закат, а пикник в нетронутом уголке, о котором, похоже мало кто знает.
Е
Елена
18 окт 2025
Чудесно всё!!!
o
oksana
8 окт 2025
Огромная благодарность,за прекрасный день. За внимание к нам,за волшебные виды гор.
Надеемся ещё вернёмся за прекрасными впечатлениями ❤️🫶🫶
Н
Наталья
7 окт 2025
Потрясающая экскурсия! В мини группе увидеть красоту гор, отдохнуть на пикнике (я бы назвала даже не пикник, а настоящее застолье) на берегу горного озера, встретить/проводить закат. Все это бесценно! Отдельное спасибо за организацию, заботу и внимание!
Igor
5 окт 2025
Большое спасибо Зейнаб и её брату Джабе за отличную экскурсию! Гомисмта - невероятное место, красивые виды, чистейший воздух и умиротворение. Что еще можно в горах! Плюс пикник подкрепиться перед встречей
Наталья
1 окт 2025
Недавно удалось побывать в красивейших местах близ Батуми. Впечатления остались самые яркие! Горы, свежий воздух, прекрасная компания. Спасибо большое гиду Джаба. Очень рекомендую тем, кто хочет увидеть такой невероятной красоты природу!
