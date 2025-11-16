Мои заказы

Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми

Гомис-Мта - это волшебное место, где можно прогуляться среди облаков, наслаждаясь тишиной и захватывающими видами на горы
Гомис-Мта - одно из самых удивительных мест на Кавказе, где вершины гор окутаны туманом, создавая ощущение прогулки среди облаков. Это место привлекает тишиной и вдохновляющими панорамами, позволяя забыть о повседневной суете. Маршрут проходит через живописные деревни и горные леса, где можно насладиться пением птиц и покоем.

Пикник с шашлыками и ожидание заката на высоте дополнят впечатления от этого уникального путешествия
5
28 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Прогулка среди облаков
  • 📸 Фотографии на смотровых точках
  • 🏞 Традиционные деревни
  • 🌲 Прогулка по горному лесу
  • 🍢 Пикник с шашлыками
Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми© Мари
Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми© Мари
Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми© Мари

Что можно увидеть

  • Гомис-Мта
  • Смотровые точки

Описание экскурсии

  • По пути в Гомисмта мы будем подниматься всё выше в горы, а привычный мир начнёт отдаляться. Мы окажемся на высоте 2000 метров среди облаков и будем любоваться чарующими видами на плывущие туманы
  • Будем останавливаться на лучших смотровых точках, чтобы делать фотографии и просто наслаждаться моментом
  • Наш маршрут будет проходить через крошечные деревни, где сохранился традиционный уклад жизни как будто время тут остановилось
  • Мы прогуляемся по горному лесу, где только ветер и пение птиц. А ещё — ощущение покоя, которое не нуждается в словах
  • Устроим пикник
  • Завершим путешествие отдыхом на высоте в ожидании заката

Как проходит поездка:

  • Батуми — Гомисмта — 3 часа
  • Прогулка по окрестностям — 2 часа
  • Пикник — 2,5 часа
  • Ожидание заката, отдых, фото — 1,5 часа
  • Гомисмта — Батуми — 3–3,5 часа

Организационные детали

  • Мы поедем на Subaru Forester. У нас нет детского кресла, но мы можем установить ваше
  • В поездке вас будет сопровождать гид из нашей команды

ежедневно в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мари
Мари — Организатор в Батуми
Провёл экскурсии для 781 туриста
Меня зовут Мари, я представитель туристической компании. На рынке мы с 2023 года, проводим групповые и индивидуальные программы по Грузии. В нашем багаже уже более 100 туров. Мы проводим экскурсии и многодневные поездки на английском, грузинском и русском языках. Будем рады видеть вас в гостях!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Лариса)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Вероника)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Oksana)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Oksana)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Oksana)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Виталий)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Виталий)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Виталий)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Виталий)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Дарья)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Дарья)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Дарья)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Дарья)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Татьяна)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Татьяна)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Татьяна)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Анна)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Анна)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Анна)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Анна)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Анна)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Анна)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Анна)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Анна)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Анна)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Анна)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Елена)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Елена)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Елена)Прикосновение к облакам - в Гомисмта из Батуми (Елена)
Л
Лариса
16 ноя 2025
Экскурсия понравилась,осенью своя красота,рекомендую посетить весной и летом,когда все цветет
Экскурсия понравилась,осенью своя красота,рекомендую посетить весной и летом,когда все цветет
В
Вероника
15 ноя 2025
Нам экскурсия очень понравилась. Джаба, наш гид, делал все, чтобы нам было комфортно. Дорога хоть и долгая, не была утомительной, за разговорами хорошо ехалось. Останавливались везде, где казалось красиво и
читать дальше

хотелось насладиться видами речек, желтеющей зелени, гор! Дух захватывало от красоты!!! Жалко не было с собой емкости набрать из горного ручья обалденно вкусной воды. Кто поедет, а ехать надо обязательно, берите фляжки, банки, бочки))) вода необыкновенная. А вот минеральная прям на любителя… На вершине Джаба организовал перекус, по обилию национальных вкусностей похожий скорее на банкет. За дружбу выпили совсем даже не сок))).
На высоте 2 200 метров прохладно, но даже если бы у нас не было теплой одежды (а нас предупредили, что надо утепляться) Джаба не дал бы нам замерзнуть))) Вот только облако за хвост схватить не посчастливилось. Ну, в следующий раз повезет!!!
Вывод: отличная экскурсия, выбор локаций, организация, автомобиль - все замечательно! Рекомендуем!!!

Нам экскурсия очень понравилась. Джаба, наш гид, делал все, чтобы нам было комфортно. Дорога хоть и
O
Oksana
14 ноя 2025
Очень интересная и насыщенная поездка. Было очень интересно пообщаться с Джаббой! Красиво и вкусно, даже не ожидали такого классного пикника!
В конце поездки увидели шакала на дороге😂
Очень интересная и насыщенная поездка. Было очень интересно пообщаться с Джаббой! Красиво и вкусно, даже не ожидали такого классного пикника!Очень интересная и насыщенная поездка. Было очень интересно пообщаться с Джаббой! Красиво и вкусно, даже не ожидали такого классного пикника!Очень интересная и насыщенная поездка. Было очень интересно пообщаться с Джаббой! Красиво и вкусно, даже не ожидали такого классного пикника!
Виталий
Виталий
11 ноя 2025
Ездили в тур «Прикосновение к облакам» — и пусть облаков в тот день не было, красота гор всё равно захватывала дух.

Наш гид и водитель Джаба сделал поездку по-настоящему уютной и
читать дальше

интересной: рассказывал о местах, отвечал на все вопросы, помогал выбрать лучшие точки для фото, провез длинной дорогой мимо деревень, и по горной дороге.

Он создавал атмосферу доброжелательности и заботы, а пикник, который он организовал, оказался невероятно вкусным и тёплым — как всё путешествие в целом.

Отдельное спасибо за то, что не просто довёз до пунктов, а подарил настоящее ощущение отдыха и лёгкости.

Очень рекомендую — с таким гидом даже ясное небо без облаков становится незабываемым!

Одевайтесь теплее, в горах прохладно))

Ездили в тур «Прикосновение к облакам» — и пусть облаков в тот день не было, красота гор всё равно захватывала дух.Ездили в тур «Прикосновение к облакам» — и пусть облаков в тот день не было, красота гор всё равно захватывала дух.Ездили в тур «Прикосновение к облакам» — и пусть облаков в тот день не было, красота гор всё равно захватывала дух.Ездили в тур «Прикосновение к облакам» — и пусть облаков в тот день не было, красота гор всё равно захватывала дух.
D
Dmitrijs
10 ноя 2025
Всё было замечательно, виды на горы были потрясающие. Мы остались в прошлом восторге.
М
Марина
5 ноя 2025
Это какое-то волшебство - прикоснуться к облакам. Путешествие - восторг, виды потрясающие! Джаба просто супер водитель! Организовал нам пикник на высоте в прямом и переносном смысле. СПАСИБО!!! Красиво, вкусно, незабываемо! Рекомендую от всего сердца!
Дарья
Дарья
28 окт 2025
Какая же там красота. Особенно сейчас, когда горы окрашены в разные цвета от оранжевого до пурпурного. Закат нам не удалось посмотреть. Вместо этого у нас был прекрасный пикник с самым
читать дальше

лучшим видом и кроме нас там никого не было. Только горы, свежий воздух и тишина. Это был чудесный день. Благодарю огранизаторов. Если вернусь в Батуми, обязательно поеду сюда или в другую поездку с вами.

Какая же там красота. Особенно сейчас, когда горы окрашены в разные цвета от оранжевого до пурпурного.Какая же там красота. Особенно сейчас, когда горы окрашены в разные цвета от оранжевого до пурпурного.Какая же там красота. Особенно сейчас, когда горы окрашены в разные цвета от оранжевого до пурпурного.Какая же там красота. Особенно сейчас, когда горы окрашены в разные цвета от оранжевого до пурпурного.
Т
Татьяна
28 окт 2025
Наикрасивейшие природные места, потрясающие виды и душевный пикник! Осталось приятное впечатление от поездки)👍🏻
Наикрасивейшие природные места, потрясающие виды и душевный пикник! Осталось приятное впечатление от поездки)👍🏻Наикрасивейшие природные места, потрясающие виды и душевный пикник! Осталось приятное впечатление от поездки)👍🏻Наикрасивейшие природные места, потрясающие виды и душевный пикник! Осталось приятное впечатление от поездки)👍🏻
Анна
Анна
19 окт 2025
Доброго всем времени суток. Хочу оставить отзыв о поездке. Если коротко: маршрут интересный, гид правильный, машина качественная, общее впечатление хорошее; можно ехать. Но на самом деле, этот текст слишком «не
читать дальше

о чем» и не передает и сотой доли полученных эмоций. Итак, все сначала)).
«Прикосновение к облакам. Путешествие в Гомистма из Батуми» - так называлась поездка, в которой все было посвящено им, облакам. Представьте: вы едете по городу, за городом - по обычной дороге; затем по горному серпантину, по которому плавно в’езжаете в облако, разрезаете его фарами машины (видимость минимальна), ловите туман руками из люка автомобиля и… выныриваете к солнцу, оказавшись уже над облаками! Они вокруг вас: либо как большие белые неподвижные комки ваты под ногами, либо как пух, проплывающий мимо… А потом пикник на высоте 2200 метров из домашних продуктов - сыра, вина, винограда. Тишина такая, что говорить не хочется, можно просто качаться на качелях и ни о чем не думать. И, как вишенка на торте, закат в горах - прекрасное и немного грустное зрелище, напоминающее о завершении дня и необходимости возвращаться). Так вы и спускаетесь в долину, наполненные впечатлениями, благодарностью Мари и Джабе («виновникам» поездки) и с тонной фотографий, где только счастье и красота.

Доброго всем времени суток. Хочу оставить отзыв о поездке. Если коротко: маршрут интересный, гид правильный, машинаДоброго всем времени суток. Хочу оставить отзыв о поездке. Если коротко: маршрут интересный, гид правильный, машинаДоброго всем времени суток. Хочу оставить отзыв о поездке. Если коротко: маршрут интересный, гид правильный, машинаДоброго всем времени суток. Хочу оставить отзыв о поездке. Если коротко: маршрут интересный, гид правильный, машинаДоброго всем времени суток. Хочу оставить отзыв о поездке. Если коротко: маршрут интересный, гид правильный, машинаДоброго всем времени суток. Хочу оставить отзыв о поездке. Если коротко: маршрут интересный, гид правильный, машинаДоброго всем времени суток. Хочу оставить отзыв о поездке. Если коротко: маршрут интересный, гид правильный, машинаДоброго всем времени суток. Хочу оставить отзыв о поездке. Если коротко: маршрут интересный, гид правильный, машинаДоброго всем времени суток. Хочу оставить отзыв о поездке. Если коротко: маршрут интересный, гид правильный, машинаДоброго всем времени суток. Хочу оставить отзыв о поездке. Если коротко: маршрут интересный, гид правильный, машина
Olesia
Olesia
19 окт 2025
Приятная поездка в замечательное место. Больше всего впечатлений оставил не сам закат, а пикник в нетронутом уголке, о котором, похоже мало кто знает.
Е
Елена
18 окт 2025
Чудесно всё!!!
Чудесно всё!!!Чудесно всё!!!Чудесно всё!!!Чудесно всё!!!Чудесно всё!!!
o
oksana
8 окт 2025
Огромная благодарность,за прекрасный день. За внимание к нам,за волшебные виды гор.
Надеемся ещё вернёмся за прекрасными впечатлениями ❤️🫶🫶
Н
Наталья
7 окт 2025
Потрясающая экскурсия! В мини группе увидеть красоту гор, отдохнуть на пикнике (я бы назвала даже не пикник, а настоящее застолье) на берегу горного озера, встретить/проводить закат. Все это бесценно! Отдельное спасибо за организацию, заботу и внимание!
Потрясающая экскурсия! В мини группе увидеть красоту гор, отдохнуть на пикнике (я бы назвала даже неПотрясающая экскурсия! В мини группе увидеть красоту гор, отдохнуть на пикнике (я бы назвала даже неПотрясающая экскурсия! В мини группе увидеть красоту гор, отдохнуть на пикнике (я бы назвала даже неПотрясающая экскурсия! В мини группе увидеть красоту гор, отдохнуть на пикнике (я бы назвала даже неПотрясающая экскурсия! В мини группе увидеть красоту гор, отдохнуть на пикнике (я бы назвала даже неПотрясающая экскурсия! В мини группе увидеть красоту гор, отдохнуть на пикнике (я бы назвала даже не
Igor
Igor
5 окт 2025
Большое спасибо Зейнаб и её брату Джабе за отличную экскурсию! Гомисмта - невероятное место, красивые виды, чистейший воздух и умиротворение. Что еще можно в горах! Плюс пикник подкрепиться перед встречей
читать дальше

заката. И хоть облака в солнечный день не проплыли, осенние краски были потрясающие. Джаба и Зейнаб интересные собеседники, любящие свою страну. Надеюсь, ещё приедем и посетим с ребятами новые интересные локации.

Большое спасибо Зейнаб и её брату Джабе за отличную экскурсию! Гомисмта - невероятное место, красивые виды,Большое спасибо Зейнаб и её брату Джабе за отличную экскурсию! Гомисмта - невероятное место, красивые виды,Большое спасибо Зейнаб и её брату Джабе за отличную экскурсию! Гомисмта - невероятное место, красивые виды,Большое спасибо Зейнаб и её брату Джабе за отличную экскурсию! Гомисмта - невероятное место, красивые виды,Большое спасибо Зейнаб и её брату Джабе за отличную экскурсию! Гомисмта - невероятное место, красивые виды,
Наталья
Наталья
1 окт 2025
Недавно удалось побывать в красивейших местах близ Батуми. Впечатления остались самые яркие! Горы, свежий воздух, прекрасная компания. Спасибо большое гиду Джаба. Очень рекомендую тем, кто хочет увидеть такой невероятной красоты природу!
Недавно удалось побывать в красивейших местах близ Батуми. Впечатления остались самые яркие! Горы, свежий воздух, прекраснаяНедавно удалось побывать в красивейших местах близ Батуми. Впечатления остались самые яркие! Горы, свежий воздух, прекраснаяНедавно удалось побывать в красивейших местах близ Батуми. Впечатления остались самые яркие! Горы, свежий воздух, прекраснаяНедавно удалось побывать в красивейших местах близ Батуми. Впечатления остались самые яркие! Горы, свежий воздух, прекрасная

Входит в следующие категории Батуми

Похожие экскурсии из Батуми

Из Батуми - в живописную Горную Аджарию! Индивидуальная экскурсия
На машине
6 часов
63 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
28 ноя в 10:00
29 ноя в 17:00
€125 за всё до 4 чел.
Из Батуми - в живописную Горную Аджарию (в мини-группе)
На машине
6 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии: водопады, мосты и древние крепости ждут вас в мини-группе на современном авто
Начало: На площади Эра
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
30 ноя в 10:00
2 дек в 10:00
€30 за человека
Из Батуми - к чудесам Горной Аджарии
На машине
6 часов
93 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
7 янв в 08:00
8 янв в 08:00
от €150 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Батуми