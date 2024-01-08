Гора Мтирала, возвышающаяся над Батуми, приглашает любителей природы на незабываемый треккинг.



Маршрут ведет через колхидский лес, полный уникальных растений и животных, которые вы не встретите больше нигде в Европе.



По пути к вершине, на высоте 1381 метр, вы столкнетесь с живописными горными ручьями и водопадами, которые добавят в ваше путешествие ощущение приключения.



Эта экскурсия также коснется исторических моментов, включая мемориал погибшим в авиакатастрофе, и завершится у развалин советской радиолокационной станции на вершине. В ясный день открывается дыхание захватывающий вид на побережье Черного моря и могучий Эльбрус.



В стоимость включен удобный трансфер из Батуми, и вам не потребуется специальная подготовка для участия. Подготовьте треккинговые палки, теплую одежду, перекус и горячий чай для полного комфорта в пути.



Отправляйтесь в путешествие, полное открытий и незабываемых впечатлений, которое останется с вами на долгие годы