Треккинг на гору Мтирала
Индивидуальная экскурсия в Батуми

Восхождение на Мтиралу - это шанс увидеть Батуми с высоты птичьего полета и ощутить дыхание древнего леса

Гора Мтирала, возвышающаяся над Батуми, приглашает любителей природы на незабываемый треккинг.

Маршрут ведет через колхидский лес, полный уникальных растений и животных, которые вы не встретите больше нигде в Европе.

По пути к вершине, на высоте 1381 метр, вы столкнетесь с живописными горными ручьями и водопадами, которые добавят в ваше путешествие ощущение приключения.

Эта экскурсия также коснется исторических моментов, включая мемориал погибшим в авиакатастрофе, и завершится у развалин советской радиолокационной станции на вершине. В ясный день открывается дыхание захватывающий вид на побережье Черного моря и могучий Эльбрус.

В стоимость включен удобный трансфер из Батуми, и вам не потребуется специальная подготовка для участия. Подготовьте треккинговые палки, теплую одежду, перекус и горячий чай для полного комфорта в пути.

Отправляйтесь в путешествие, полное открытий и незабываемых впечатлений, которое останется с вами на долгие годы
Треккинг на гору Мтирала
Треккинг на гору Мтирала
Треккинг на гору Мтирала
Треккинг на гору Мтирала
Треккинг на гору Мтирала
Треккинг на гору Мтирала
Треккинг на гору Мтирала
Треккинг на гору Мтирала
Треккинг на гору Мтирала
Треккинг на гору Мтирала
Треккинг на гору Мтирала
Треккинг на гору Мтирала
Треккинг на гору Мтирала
Треккинг на гору Мтирала
Треккинг на гору Мтирала
Треккинг на гору Мтирала
Треккинг на гору Мтирала
Треккинг на гору Мтирала
Треккинг на гору Мтирала
Ближайшие даты:
8
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Описание

Что вас ожидает

  • Дорога к вершине горы (1381 метров над уровнем моря) пролегает по древнему колхидскому лесу, с уникальной флорой и фауной. Уникальность эта обеспечивается географическим положением, которое делает склоны горы самым влажным местом Грузии.
  • По пути нам встретится множество горных ручьев и небольших водопадов.
  • Также мы посетим мемориал погибшим в авиакатастрофе 25 октября 2000 года.
  • На вершине вы увидите развалины бывшей советской радиолокационной станции.
  • И конечно, в хорошую погоду обеспечены захватывающие панорамные виды на Батуми и окрестности, Чёрное море и Главный Кавказский хребет во главе с Эльбрусом!

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из Батуми до точки старта маршрута и обратно.
  • Дорога в одну сторону на машине займёт около 20 минут. Пешая часть до вершины — около 3,5 часов.
  • В зависимости от количества человек в группе я отвезу вас на легковой машине или минивэне Mercedes Vita/Sprinter.
  • Пеший маршрут не требует специальной подготовки и подойдёт всем активным путешественникам.
  • Вам пригодятся треккинговые палки, тёплая одежда (на горе может быть холодно), перекус и горячий чай.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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