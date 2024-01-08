Восхождение на Мтиралу - это шанс увидеть Батуми с высоты птичьего полета и ощутить дыхание древнего леса
Гора Мтирала, возвышающаяся над Батуми, приглашает любителей природы на незабываемый треккинг.
Маршрут ведет через колхидский лес, полный уникальных растений и животных, которые вы не встретите больше нигде в Европе.
По пути к вершине, на высоте 1381 метр, вы столкнетесь с живописными горными ручьями и водопадами, которые добавят в ваше путешествие ощущение приключения.
Эта экскурсия также коснется исторических моментов, включая мемориал погибшим в авиакатастрофе, и завершится у развалин советской радиолокационной станции на вершине. В ясный день открывается дыхание захватывающий вид на побережье Черного моря и могучий Эльбрус.
В стоимость включен удобный трансфер из Батуми, и вам не потребуется специальная подготовка для участия. Подготовьте треккинговые палки, теплую одежду, перекус и горячий чай для полного комфорта в пути.
Отправляйтесь в путешествие, полное открытий и незабываемых впечатлений, которое останется с вами на долгие годы
Маршрут ведет через колхидский лес, полный уникальных растений и животных, которые вы не встретите больше нигде в Европе.
По пути к вершине, на высоте 1381 метр, вы столкнетесь с живописными горными ручьями и водопадами, которые добавят в ваше путешествие ощущение приключения.
Эта экскурсия также коснется исторических моментов, включая мемориал погибшим в авиакатастрофе, и завершится у развалин советской радиолокационной станции на вершине. В ясный день открывается дыхание захватывающий вид на побережье Черного моря и могучий Эльбрус.
В стоимость включен удобный трансфер из Батуми, и вам не потребуется специальная подготовка для участия. Подготовьте треккинговые палки, теплую одежду, перекус и горячий чай для полного комфорта в пути.
Отправляйтесь в путешествие, полное открытий и незабываемых впечатлений, которое останется с вами на долгие годы
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Описание
Что вас ожидает
- Дорога к вершине горы (1381 метров над уровнем моря) пролегает по древнему колхидскому лесу, с уникальной флорой и фауной. Уникальность эта обеспечивается географическим положением, которое делает склоны горы самым влажным местом Грузии.
- По пути нам встретится множество горных ручьев и небольших водопадов.
- Также мы посетим мемориал погибшим в авиакатастрофе 25 октября 2000 года.
- На вершине вы увидите развалины бывшей советской радиолокационной станции.
- И конечно, в хорошую погоду обеспечены захватывающие панорамные виды на Батуми и окрестности, Чёрное море и Главный Кавказский хребет во главе с Эльбрусом!
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из Батуми до точки старта маршрута и обратно.
- Дорога в одну сторону на машине займёт около 20 минут. Пешая часть до вершины — около 3,5 часов.
- В зависимости от количества человек в группе я отвезу вас на легковой машине или минивэне Mercedes Vita/Sprinter.
- Пеший маршрут не требует специальной подготовки и подойдёт всем активным путешественникам.
- Вам пригодятся треккинговые палки, тёплая одежда (на горе может быть холодно), перекус и горячий чай.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у места вашего проживания в Батуми
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Батуми
Путешествовать любил всегда. Горным туризмом увлёкся 10 лет назад. Взошёл на Эльбрус. Горную Грузию исследую 2 года и хочу показать эти красоты людям, так же влюблённым в горы!
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