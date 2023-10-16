Путешествие в сказочную Имерети - Кутаиси (с посещением пещер)

Путешествие в сказочную Имерети - Кутаиси

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автобусная и пешеходная, а также катание на лодке.
Путешествие в сказочную Имерети - Кутаиси (с посещением пещер)
Путешествие в сказочную Имерети - Кутаиси (с посещением пещер)
Путешествие в сказочную Имерети - Кутаиси (с посещением пещер)
Путешествие в сказочную Имерети - Кутаиси (с посещением пещер)
Путешествие в сказочную Имерети - Кутаиси (с посещением пещер)
Путешествие в сказочную Имерети - Кутаиси (с посещением пещер)
Путешествие в сказочную Имерети - Кутаиси (с посещением пещер)
Путешествие в сказочную Имерети - Кутаиси (с посещением пещер)

Что вас ожидает:

  • Столица Имеретии
  • Храм Баграти
  • Мужской монастырь Моцамета
  • Заповедник Сатаплия
  • Пещера Прометея.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Вы посетите все самые впечатляющие места Имеретии: столицу региона, монастыри Баграти и Моцамета, заповедник Сатаплия или пещеру Прометея.

Программа

Кутаиси — главный город Имеретии, старинный центр грузинской государственности и столица древней Колхиды, насчитывающей более 4000 лет. Прогулка по площади Давида Строителя, которая находится в центре Кутаиси. В самом сердце площади установлен Колхидский фонтан, куда непременно загадав желание, вы бросите монетку. Также здесь расположен знаменитый Драматический театр им. Месхишвили. Здание в классическом архитектурном стиле было построено в 1861 году. Далее отправляемся в Кутаисский центральный сад "Бульвар", который был застроен в 1821 году. Осмотр «Золотого шатра» – бывшая резиденция имеретинских королей, одна из старейших архитектурных достопримечательностей Кутаиси.

Далее посетите храм Баграта, который можно увидеть из любой точки Кутаиси. Возведенный на Архиерейской горе на рубеже X-XI веков, он впечатлит вас величием, изящной резьбой и мозаиками.

Мужской монастырь Моцамета, славится древним поверьем - монастырь исполнения желаний! Вас впечатлит живописное место, в котором он расположен, — на высоком мысе, в ущелье реки Цхалцитела.

Одна из изюминок всего Имеретинского края — это пещеры Кумистави, обнаруженные в конце 20 века. Для путешественников открыта лишь десятая часть пещеры, но прогулка по ней длится целый час. Здесь вас ждёт лодка, на которой вы отправитесь в плавание по подземным рекам, где высоко-высоко кружатся летучие мыши. Вы рассмотрите витиеватые своды пещеры, узнаете о подземном мире региона и разнице между сталактитами и сталагмитами. Пещерное приключение сопровождается классической музыкой и подсветкой жидкокристаллических ламп, которая создаёт удивительно волшебную атмосферу.

Или Пещера Сатаплия, Колхидский лес и следы динозавров. Вы увидите окаменелые следы динозавров и услышите историю их возникновения. Через живописную тропинку вдоль скалы окажетесь в таинственной пещере со сталактитами и сталагмитами причудливых форм. Далее погуляете по Колхидскому лесу и подниметесь на современную смотровую площадку, откуда вам откроется великолепный вид на Кутаиси и долину.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Обед (около 20$ с человека) Входные билеты (15$ с человека) Лодка (10$ на всех)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Святые места
Пещеры

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