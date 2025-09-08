Путешествие начинается в Батуми и ведет к величественным природным достопримечательностям Кутаиси.
Пещера Прометея впечатляет своими сталактитами и сталагмитами, а Мартвильский каньон предлагает спокойную прогулку на лодке по бирюзовой воде. Грузинская кухня в местном ресторане дополнит ваш день. Удобный транспорт и опытные гиды сделают поездку комфортной и увлекательной
Пещера Прометея впечатляет своими сталактитами и сталагмитами, а Мартвильский каньон предлагает спокойную прогулку на лодке по бирюзовой воде. Грузинская кухня в местном ресторане дополнит ваш день. Удобный транспорт и опытные гиды сделают поездку комфортной и увлекательной
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальные природные объекты
- 🚤 Прогулка на лодке
- 🍽️ Вкусная грузинская кухня
- 🚌 Комфортабельный транспорт
- 👥 Групповая экскурсия
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В октябре и апреле также приятно, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия доступна, но стоит учесть прохладную погоду и ограниченные возможности для прогулок на лодке.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Пещера Прометея
- Мартвильский каньон
Описание экскурсии
- Наш путь лежит в пещеру Прометея — невероятное творение природы. Вы полюбуетесь симфонией сталактитов и сталагмитов, узнаете, почему самая большая пещера Грузии носит мифическое название и сможете прокатиться на лодке по подземной реке.
- В 35 км. от Кутаиси находится величественный каньон Мартвили, где гармонично сочетаются пышная растительность и удивительная фауна. В сопровождении инструктора вы покатаетесь на лодке по спокойной реке, текущей в каньоне, насладитесь причудливыми очертаниями скал и умиротворённой атмосферой.
- Для подкрепления сил и обмена впечатлениями мы заедем в гостеприимный ресторан, где вы отведаете традиционные блюда грузинской кухни.
Организационные детали
- Обратите внимание: продолжительность экскурсии может составлять от 9 до 12 часов (зависит от погодных условий и пробок на дороге).
- В зависимости от количества человек поедем на Toyota Prius (2-3 чел.), комфортабельном минивэне (до 10 чел.) или Mercedes-Benz Sprinter.
- Экскурсию проводит один из сотрудников нашей команды.
- Чаще всего мы вас забираем из вашего отеля, но если он находится в неудобной локации для подъезда транспорта или не по маршруту, тогда место и время встречи уточняется после бронирования экскурсии.
Дополнительные расходы
- Вход в пещеру Прометея — 25 лари. Прогулка на лодке (по желанию) — 20 лари.
- Вход в каньон Мартвили — 17,25 лари. Прогулка на лодке (по желанию) — 15 лари.
- Обед в ресторане.
в воскресенье в 09:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€105
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мераби — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1159 туристов
Меня зовут Мераби. Я представитель команды гидов в Тбилиси и Батуми. Наша команда работает в туризме с 2011 года и предлагает незабываемый отдых на Кавказе. Мы специализируемся на групповых и индивидуальных
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мой отзыв начнется с благодарности, хочу сказать огромное СПАСИБО нашему водителю-гиду Давиду - столько внимания, заботы, радушия, словно сама душа Грузии ❤️ Путешествие началось с посещения в Пещеру Прометея, все
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Л
Побывала на экскурсии в каньон и пещеру. Из всех экскурсий по Грузии эта понравилась больше всего! В пещере очень интересно, подсветка, музыка, выход на лодке. Каньон невероятно красивый! Особенно понравилось
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Г
Спасибо организатору Мераби и нашему водителю Амирану за эту поездку, все было предельно замечательно! Учитывая ещё и проблемы с нашим ребенком в процессе… Посмотрели пещеры, посмотрели каньон, покатались на лодке.
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Т
Отличная экскурсия! Водители Заза и Амирам просто супер - показывают, рассказывают, по времени не торопят! Рекомендую всем!
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Водопады и пещера Прометея стоят того чтобы ехать до них почти три часа, потрясающающие места
+2
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Е
Наши ожидания не оправдались, экскурсия оставила неоднозначные впечатления:
1. Достаточно далеко ехать и увиденное не оправдывает длительной дороги (если вы видели природу и прекрасы Кавказа, были в Сочи, Абхазии, на Алтае
1. Достаточно далеко ехать и увиденное не оправдывает длительной дороги (если вы видели природу и прекрасы Кавказа, были в Сочи, Абхазии, на Алтае
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