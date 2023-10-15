Поездка в мини-группе по самым красивым местам Западной Грузии
Вы отдохнули в Батуми и осмотрели все его окрестности? Самое время расширить горизонт впечатлений! Мы отвезём вас к главным природным достопримечательностям Кутаиси — таинственной пещере Прометея и живописному Мартвильскому каньону, где вы сможете прокатиться на лодке по бирюзовой воде и открыть для себя ещё одну грань потрясающей Грузии.
Ближайшие даты:
15
окт
окт
22
окт
окт
29
окт
окт
5
ноя
ноя
12
ноя
ноя
19
ноя
ноя
26
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы заедем в Кутаиси, но не будем останавливаться возле его достопримечательностей — вы взглянете на город из окна. Наш путь лежит в пещеру Прометея — невероятное творение природы. Вы полюбуетесь симфонией сталактитов и сталагмитов, узнаете, почему самая большая пещера Грузии носит мифическое название и сможете прокатиться на лодке по подземной реке.
- В 35 км. от Кутаиси находится величественный каньон Мартвили, где гармонично сочетаются пышная растительность и удивительная фауна. В сопровождении инструктора вы покатаетесь на лодке по спокойной реке, текущей в каньоне, насладитесь причудливыми очертаниями скал и умиротворённой атмосферой.
- Для подкрепления сил и обмена впечатлениями мы заедем в гостеприимный ресторан, где вы отведаете традиционные блюда грузинской кухни.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном авмобиле Toyota Prius или минивэне — в зависимости от размера группы.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Вход в пещеру Прометея — 25 лари. Прогулка на лодке (по желанию) — 20 лари.
- Вход в каньон Мартвили — 17,25 лари. Прогулка на лодке (по желанию) — 15 лари.
- Обед в ресторане.
в воскресенье в 09:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля в Батуми
- Когда и сколько длится?
- Когда: в воскресенье в 09:30Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мераби — ваша команда гидов в Батуми
Меня зовут Мераби. Я представитель команды гидов в Тбилиси и Батуми. Наша команда с 11-летним опытом работы в туризме предлагает незабываемый отдых на Кавказе. Мы специализируемся на групповых и индивидуальных турах, выбирая нестандартные маршруты и самые топовые места. Наша команда состоит из коренных жителей, и мы точно знаем, чем дышит каждый уголок в нашей любимой Сакартвело. ❤️Грузия — особая магия, в которую просто невозможно не влюбиться. ❤️Туризм — это наша жизнь, и вы убедитесь в этом лично!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Батуми
Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Пещеры
Мартвильский каньон
Популярные места
Пещера Прометея
Каньоны
Похожие туры из Батуми
Индивидуальная
3 часа
Многоликий Батуми
Познакомиться с историей, культурой и архитектурой курортной столицы Грузии
На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
€50 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Посетить красивейшие природные уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды
возле Макдональдс
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Пещера Прометея и Мартвильский каньон за 1 день
Погулять по древней пещере, полюбоваться величественным каньоном и посетить парк Музыкантов
у вашего отеля
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
от 148€126 за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании