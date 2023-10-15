Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея

Поездка в мини-группе по самым красивым местам Западной Грузии

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Ответы на вопросы
Вы отдохнули в Батуми и осмотрели все его окрестности? Самое время расширить горизонт впечатлений! Мы отвезём вас к главным природным достопримечательностям Кутаиси — таинственной пещере Прометея и живописному Мартвильскому каньону, где вы сможете прокатиться на лодке по бирюзовой воде и открыть для себя ещё одну грань потрясающей Грузии.
Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
Ближайшие даты:
15
окт
22
окт
29
окт
5
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Мы заедем в Кутаиси, но не будем останавливаться возле его достопримечательностей — вы взглянете на город из окна. Наш путь лежит в пещеру Прометея — невероятное творение природы. Вы полюбуетесь симфонией сталактитов и сталагмитов, узнаете, почему самая большая пещера Грузии носит мифическое название и сможете прокатиться на лодке по подземной реке.
  • В 35 км. от Кутаиси находится величественный каньон Мартвили, где гармонично сочетаются пышная растительность и удивительная фауна. В сопровождении инструктора вы покатаетесь на лодке по спокойной реке, текущей в каньоне, насладитесь причудливыми очертаниями скал и умиротворённой атмосферой.
  • Для подкрепления сил и обмена впечатлениями мы заедем в гостеприимный ресторан, где вы отведаете традиционные блюда грузинской кухни.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном авмобиле Toyota Prius или минивэне — в зависимости от размера группы.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Вход в пещеру Прометея — 25 лари. Прогулка на лодке (по желанию) — 20 лари.
  • Вход в каньон Мартвили — 17,25 лари. Прогулка на лодке (по желанию) — 15 лари.
  • Обед в ресторане.

в воскресенье в 09:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
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Выездные
На весь день
Пещеры
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