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Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея

Откройте для себя удивительные природные красоты Грузии. Пещера Прометея и Мартвильский каньон подарят вам незабываемые впечатления и эмоции
Путешествие начинается в Батуми и ведет к величественным природным достопримечательностям Кутаиси.

Пещера Прометея впечатляет своими сталактитами и сталагмитами, а Мартвильский каньон предлагает спокойную прогулку на лодке по бирюзовой воде. Грузинская кухня в местном ресторане дополнит ваш день. Удобный транспорт и опытные гиды сделают поездку комфортной и увлекательной
4.6
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Уникальные природные объекты
  • 🚤 Прогулка на лодке
  • 🍽️ Вкусная грузинская кухня
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
  • 👥 Групповая экскурсия

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В октябре и апреле также приятно, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия доступна, но стоит учесть прохладную погоду и ограниченные возможности для прогулок на лодке.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея

Что можно увидеть

  • Пещера Прометея
  • Мартвильский каньон

Описание экскурсии

  • Наш путь лежит в пещеру Прометея — невероятное творение природы. Вы полюбуетесь симфонией сталактитов и сталагмитов, узнаете, почему самая большая пещера Грузии носит мифическое название и сможете прокатиться на лодке по подземной реке.
  • В 35 км. от Кутаиси находится величественный каньон Мартвили, где гармонично сочетаются пышная растительность и удивительная фауна. В сопровождении инструктора вы покатаетесь на лодке по спокойной реке, текущей в каньоне, насладитесь причудливыми очертаниями скал и умиротворённой атмосферой.
  • Для подкрепления сил и обмена впечатлениями мы заедем в гостеприимный ресторан, где вы отведаете традиционные блюда грузинской кухни.

Организационные детали

  • Обратите внимание: продолжительность экскурсии может составлять от 9 до 12 часов (зависит от погодных условий и пробок на дороге).
  • В зависимости от количества человек поедем на Toyota Prius (2-3 чел.), комфортабельном минивэне (до 10 чел.) или Mercedes-Benz Sprinter.
  • Экскурсию проводит один из сотрудников нашей команды.
  • Чаще всего мы вас забираем из вашего отеля, но если он находится в неудобной локации для подъезда транспорта или не по маршруту, тогда место и время встречи уточняется после бронирования экскурсии.

Дополнительные расходы

  • Вход в пещеру Прометея — 25 лари. Прогулка на лодке (по желанию) — 20 лари.
  • Вход в каньон Мартвили — 17,25 лари. Прогулка на лодке (по желанию) — 15 лари.
  • Обед в ресторане.

в воскресенье в 09:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€105
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мераби
Мераби — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1159 туристов
Меня зовут Мераби. Я представитель команды гидов в Тбилиси и Батуми. Наша команда работает в туризме с 2011 года и предлагает незабываемый отдых на Кавказе. Мы специализируемся на групповых и индивидуальных
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турах, выбираем нестандартные маршруты и самые топовые места. Наша команда состоит из коренных жителей, и мы точно знаем, чем дышит каждый уголок в нашей любимой Сакартвело. Грузия — особая магия, в которую просто невозможно не влюбиться. Туризм — это наша жизнь, и вы убедитесь в этом лично!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Диана
Мой отзыв начнется с благодарности, хочу сказать огромное СПАСИБО нашему водителю-гиду Давиду - столько внимания, заботы, радушия, словно сама душа Грузии ❤️ Путешествие началось с посещения в Пещеру Прометея, все
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организованно и четко по времени (входной билет 20 лари), вошли словно в Царство Гномов из фильма,,Властелин Колец,, - виды сталактитов и сталагмитов удивительные!
После направились в Мартвельский каньон (билет входной -20 лари, на лодке по каньону -20 лари), невероятной красоты водопады в ущельях.
Давид для нашей группы сделал прекрасный подарок отвез на серные источники и парк Музыкантов, благодарность нашей небольшой группы не имеет границ ❤️ P.S. погода в горах очень переменчива, обязательно берите с собой дождевики, лёгкие ветровки или зонт.

Мой отзыв начнется с благодарности, хочу сказать огромное СПАСИБО нашему водителю-гиду Давиду - столько внимания, заботы,
Мой отзыв начнется с благодарности, хочу сказать огромное СПАСИБО нашему водителю-гиду Давиду - столько внимания, заботы,
Мой отзыв начнется с благодарности, хочу сказать огромное СПАСИБО нашему водителю-гиду Давиду - столько внимания, заботы,
Мой отзыв начнется с благодарности, хочу сказать огромное СПАСИБО нашему водителю-гиду Давиду - столько внимания, заботы,
Мой отзыв начнется с благодарности, хочу сказать огромное СПАСИБО нашему водителю-гиду Давиду - столько внимания, заботы,
Мой отзыв начнется с благодарности, хочу сказать огромное СПАСИБО нашему водителю-гиду Давиду - столько внимания, заботы,
Мой отзыв начнется с благодарности, хочу сказать огромное СПАСИБО нашему водителю-гиду Давиду - столько внимания, заботы,
Мой отзыв начнется с благодарности, хочу сказать огромное СПАСИБО нашему водителю-гиду Давиду - столько внимания, заботы,
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Л
Побывала на экскурсии в каньон и пещеру. Из всех экскурсий по Грузии эта понравилась больше всего! В пещере очень интересно, подсветка, музыка, выход на лодке. Каньон невероятно красивый! Особенно понравилось
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катание на лодке. Дорога в одну сторону 3 часа, но проходит легко, сами дороги хорошие и водитель аккуратный, рассказывал о Грузии, отдельное ему спасибо! Написала поздно, но организаторы нашли возможность меня отправить, дали контакты, чтобы всегда быть на связи, чувствовалось, что им важно, чтобы гостю все понравилось и было комфортно. Эту поездку я особенно рекомендую!

Побывала на экскурсии в каньон и пещеру. Из всех экскурсий по Грузии эта понравилась больше всего!
Побывала на экскурсии в каньон и пещеру. Из всех экскурсий по Грузии эта понравилась больше всего!
Побывала на экскурсии в каньон и пещеру. Из всех экскурсий по Грузии эта понравилась больше всего!
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Г
Спасибо организатору Мераби и нашему водителю Амирану за эту поездку, все было предельно замечательно! Учитывая ещё и проблемы с нашим ребенком в процессе… Посмотрели пещеры, посмотрели каньон, покатались на лодке.
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Было круто.

В пещерах все искал Фродо, Гэндальфа, Арагорна, Балрога, и кольцо Всевластия. К сожалению, не нашел 😏 Но… Вот прямо настоящая Мория. И музыка нужна соответствующая.

Единственное, что хотелось бы отметить - в кафе таки считать не умеют, либо делают это крайне медленно - счёт нашей группе считали минут 40, как бы не час, что вызывает определенные вопросы, предложение это кафе поменять. Может, конечно, это смена такая была, или день такой… Но все бывает 🙂 И река приятная. 👍

Спасибо организатору Мераби и нашему водителю Амирану за эту поездку, все было предельно замечательно! Учитывая ещё
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Т
Отличная экскурсия! Водители Заза и Амирам просто супер - показывают, рассказывают, по времени не торопят! Рекомендую всем!
Отличная экскурсия! Водители Заза и Амирам просто супер - показывают, рассказывают, по времени не торопят! Рекомендую всем!
Отличная экскурсия! Водители Заза и Амирам просто супер - показывают, рассказывают, по времени не торопят! Рекомендую всем!
Отличная экскурсия! Водители Заза и Амирам просто супер - показывают, рассказывают, по времени не торопят! Рекомендую всем!
Отличная экскурсия! Водители Заза и Амирам просто супер - показывают, рассказывают, по времени не торопят! Рекомендую всем!
Отличная экскурсия! Водители Заза и Амирам просто супер - показывают, рассказывают, по времени не торопят! Рекомендую всем!
Отличная экскурсия! Водители Заза и Амирам просто супер - показывают, рассказывают, по времени не торопят! Рекомендую всем!
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Татьяна
Водопады и пещера Прометея стоят того чтобы ехать до них почти три часа, потрясающающие места
Водопады и пещера Прометея стоят того чтобы ехать до них почти три часа, потрясающающие места
Водопады и пещера Прометея стоят того чтобы ехать до них почти три часа, потрясающающие места
Водопады и пещера Прометея стоят того чтобы ехать до них почти три часа, потрясающающие места
Водопады и пещера Прометея стоят того чтобы ехать до них почти три часа, потрясающающие места
Водопады и пещера Прометея стоят того чтобы ехать до них почти три часа, потрясающающие места
Водопады и пещера Прометея стоят того чтобы ехать до них почти три часа, потрясающающие места
Водопады и пещера Прометея стоят того чтобы ехать до них почти три часа, потрясающающие места
Водопады и пещера Прометея стоят того чтобы ехать до них почти три часа, потрясающающие места+2
Водопады и пещера Прометея стоят того чтобы ехать до них почти три часа, потрясающающие места
Водопады и пещера Прометея стоят того чтобы ехать до них почти три часа, потрясающающие места
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Е
Наши ожидания не оправдались, экскурсия оставила неоднозначные впечатления:

1. Достаточно далеко ехать и увиденное не оправдывает длительной дороги (если вы видели природу и прекрасы Кавказа, были в Сочи, Абхазии, на Алтае
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и тд, увиденное вас не удивит). Мы под конец оооочень устали от дороги и ожиданий. Дорога в одну сторону занимает 3 часа, а сами экскурсии на местах не более 30-40 минут. Итого экскурсия состоит. Из дороги: 5-6 часов, ожиданий в очередях /участников группы 2-3 часа и сами прекрасы 2 часа

2. Наша экскурсия выпала на выходной день, в пещере было очень много народу, группы большие в пещере ~ 50 человек и чтобы прокатиться на лодке мы прождали очередь около 40 минут, в сырой пещере стоя на ногах. Оно того не стоило, поэтому личная рекомендация -не тратьте деньги на лодки в пещере, но есть НО если кто-то из группы решит плыть, будьте готовы, что вы его будите сидеть и ждать)))

3. Локальный гид в пещере предназначен для интернациональной группы (говорит сразу на 4х языках), и учитывая что с вами будут и немцы, арабы и индусы, нужно быть готовым что вы ничего не поймете и не услышите.

4. Водитель приветливый, доброжелательный немного рассказал о Грузии. Группа маленькая- 7 человек, что комфортно. Но основная задача водителя это доставка людей, хотелось бы сопровождение гида в дороге, много времени мы провели в пустую в дороге (другие компании предоставляют аудиогид).

5. Каньон красивый, но сама экскурсия не более 10 минут+ будьте готовы что мужчины будут грести сами в лодке)). Приехав на каньон перед вами будет стоять выбор прогулка на лодке или поездка к водопадам (стоимость одинаковая 40 лари), на водопадах предлагают искупаться, но нас никто не предупреждал о том что может понадобиться купальный костюм, поэтому наша группа общим решение поплыла на лодке. Но водопад занимает 1 час, а лодка 30 минут (не хотите ждать кого-то, принимайте общее единое решение группой)

6. На 1 человека помимо стоимости экскурсии мы потратили 120 лари (45 лари в пещере и 40 лари в каньоне) и плюс покушать, попить.

Наши ожидания не оправдались, экскурсия оставила неоднозначные впечатления:
Наши ожидания не оправдались, экскурсия оставила неоднозначные впечатления:
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