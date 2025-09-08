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и тд, увиденное вас не удивит). Мы под конец оооочень устали от дороги и ожиданий. Дорога в одну сторону занимает 3 часа, а сами экскурсии на местах не более 30-40 минут. Итого экскурсия состоит. Из дороги: 5-6 часов, ожиданий в очередях /участников группы 2-3 часа и сами прекрасы 2 часа



2. Наша экскурсия выпала на выходной день, в пещере было очень много народу, группы большие в пещере ~ 50 человек и чтобы прокатиться на лодке мы прождали очередь около 40 минут, в сырой пещере стоя на ногах. Оно того не стоило, поэтому личная рекомендация -не тратьте деньги на лодки в пещере, но есть НО если кто-то из группы решит плыть, будьте готовы, что вы его будите сидеть и ждать)))



3. Локальный гид в пещере предназначен для интернациональной группы (говорит сразу на 4х языках), и учитывая что с вами будут и немцы, арабы и индусы, нужно быть готовым что вы ничего не поймете и не услышите.



4. Водитель приветливый, доброжелательный немного рассказал о Грузии. Группа маленькая- 7 человек, что комфортно. Но основная задача водителя это доставка людей, хотелось бы сопровождение гида в дороге, много времени мы провели в пустую в дороге (другие компании предоставляют аудиогид).



5. Каньон красивый, но сама экскурсия не более 10 минут+ будьте готовы что мужчины будут грести сами в лодке)). Приехав на каньон перед вами будет стоять выбор прогулка на лодке или поездка к водопадам (стоимость одинаковая 40 лари), на водопадах предлагают искупаться, но нас никто не предупреждал о том что может понадобиться купальный костюм, поэтому наша группа общим решение поплыла на лодке. Но водопад занимает 1 час, а лодка 30 минут (не хотите ждать кого-то, принимайте общее единое решение группой)



6. На 1 человека помимо стоимости экскурсии мы потратили 120 лари (45 лари в пещере и 40 лари в каньоне) и плюс покушать, попить.