Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и чистый горный воздух

Начало: на улице Руставели или у вашего отеля

«Древний монастырь Схалта, построенный по приказу великой царицы»