Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Батуми

Найдено 11 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Батуми, цены от €40, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
Групповая
4 часа
3 отзыва
Мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
Эта мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям подходит для всех уровней водителей. Проедем по шести живописным локациям, включая монастыри и водопады
Начало: Село Авгия, Батуми
«📍 Женский монастырь Ионна Богослова — умиротворяющее место с прекрасным видом»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за человека
Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Батуми: историческое путешествие и монастырь на горе Самеба
Откройте для себя душу Батуми: уникальные здания, величественный монастырь и живописные уголки Старого города
Начало: Возле площади Нептуна
«Здесь расположены действующий женский монастырь и церковь Самеба»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
90 за всё до 4 чел.
По окрестностям Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Увлекательная экскурсия по окрестностям Батуми: природа и история
Однодневное путешествие по окрестностям Батуми: Сарпи, крепость Гонио, Ботанический сад. Узнайте историю и насладитесь природой
Начало: У места вашего проживания в Батуми
«Храм Святой Троицы, расположенный на вершине горы, откуда открывается завораживающая панорама на Чёрное море»
22 июня в 09:30
26 июня в 09:30
от 100 за всё до 5 чел.
Из Батуми - в удивительную Мегрелию
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Из Батуми в Мегрелию: приключение по монастырям и каньонам
Познайте дух древней Мегрелии: мистические леса, священные места и кристальные воды каньонов
Начало: У канатной дороги Арго
«Я расскажу самые интересные факты об этом святом месте: от какого мегрельского слова происходит название монастыря, когда и кем он был основан, что было здесь раньше и как храм связан со святым Андреем»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
230196 за всё до 4 чел.
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго - незабываемые впечатления
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и чистый горный воздух
Начало: на улице Руставели или у вашего отеля
«Древний монастырь Схалта, построенный по приказу великой царицы»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
53 за человека
Путешествие в сказочную Имерети - Кутаиси (с посещением пещер)
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сказочную Имерети - Кутаиси (с посещением пещер)
«Вы посетите все самые впечатляющие места Имеретии: столицу региона, монастыри Баграти и Моцамета, заповедник Сатаплия или пещеру Прометея»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от 253 за экскурсию
Однодневная поездка на горячие источники, в монастырь Джихети и каньон Сакукхиа
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Однодневная экскурсия: горячие источники, монастырь и каньон в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской красоты и спокойствия с экскурсией, включающей термальные ванны, древний монастырь и живописный каньон
«Древний храм и нерукотворные красоты»
2 июля в 11:30
4 июля в 11:30
от 41 за всё до 5 чел.
Пещеры и храмы Кутаиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Пещеры и храмы Кутаиси
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
«Мы посетим две карстовые пещеры, увидим следы динозавров, знаменитый Колхидский фонтан, вы восхититесь архитектурой Собора Баграта и окажетесь на смотровой площадке над пропастью с поражающими красотой видами региона Имерети»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00 утра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Каньоны Кутаиси и Гелатский монастырь
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Каньоны Кутаиси и Гелатский монастырь
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
«Вы побываете в Каньоне Окаце и Мартвильском каньоне, увидите старинный Гелатский монастырь и современный художественный шедевр - Колхидский фонтан»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00 утра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
Каньоны Кутаиси и Гелатский монастырь (групповой тур)
🚶 Пешая
скидка
11%
Групповая
10 часов
Каньоны Кутаиси и Гелатский монастырь (групповой тур)
Начало: Арго канатная дорога 112 Gogebashvili St, Batumi
«Вы побываете в Каньоне Окаце и Мартвильском каньоне, увидите старинный Гелатский монастырь и современный художественный шедевр - Колхидский фонтан»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
45$40 за человека
Пещеры и храмы Кутаиси (групповой тур)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
11%
Групповая
10 часов
Пещеры и храмы Кутаиси (групповой тур)
Начало: Арго канатная дорога 112 Gogebashvili St, Batumi
«Вы посетите две карстовые пещеры, увидите следы динозавров, знаменитый Колхидский фонтан, восхититесь архитектурой Собора Баграта и окажетесь на смотровой площадке над пропастью с поражающими красотой видами региона Имерети»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
45$40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandra
    6 июня 2024
    Из Батуми - в удивительную Мегрелию
    Много информации можно узнать от гида. Легко и информативно рассказывает об истории и достопримечательностях. Всё чётко, если есть вопросы, сразу
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    ответит. Я получила большое удовольствие от поездки. Хоть поездка проходила в +42, мы почти не почувствовали. Ребята, всем советую. (Я любитель поболтать, мой гид все 1000000%)

  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
    Благодаря Ириндию прогулка по городу была очень интересной и увлекательной! Много из его повествований легко запоминаются. Чувствуется тепло и любовь к родному городу. Мы обязательно вернёмся в Батуми! Рекомендуем Экскурсии Ириндия!
  • M
    Maliya
    23 мая 2024
    Мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
    Экскурсия сногсшибательная! Море адреналина и кайфа. Я впервые на подобного рода атракционе и на моторе также. Не ожидала от себя
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    такой смелости)) Понравилось все!! Пару раз, правда на крутых поворотах прилягла вместе с мотором))) но без малейших травм. Инструктор Александр очень терпеливый, подбадривал всегда. Советую всем. 👌 И сердечно благодарю Batumimoto за суперинтересную и насыщенную экскурсию! 🏍

    Экскурсия сногсшибательная! Море адреналина и кайфа. Я впервые на подобного рода атракционе и на моторе также
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
    Привет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в Грузии, а точнее в Тбилиси.
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    Поездка в Батуми была спонтанная и короткая. Хотелось за это время посмотреть много, поэтому заказали эту экскурсию. Впечатления остались просто незабываемые. Несмотря на пасмурную погоду нам удалось действительно увидеть город на ладони. Ириндий, отличный гид! Очень внимательный и отзывчивый человек! Экскурсию начали во второй половине дня, но успели подняться в Храм Святой Троицы пока ещё было светло. Необычайно красивое и завораживающее место, а вид на город, просто потрясающий! Затем спустились в город и там уже начали знакомиться с этим красивейшим городом. Также огромная благодарность Ириндию и как водителю! Очень аккуратно, спокойно и тихо водит машину. Экскурсия прошла на высшем уровне! Куча информации, море впечатлений и желание ещё раз вернуться в этот красивый город. Огромное спасибо Вам Ириндий за тёплую встречу, интереснейшую экскурсию, отличную компанию и яркие впечатления. Рекомендую Ириндия просто от души! Не пожалеете! До новых встреч!

    Привет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в Грузии
  • S
    Shiraz
    12 марта 2024
    По окрестностям Батуми
    С Кахой мы поменяли маршрут, и поехали в Горную Аджарию, так как окресности я смотрел с другим гидом. Посмотрели прроду, водопады и красивые места Аджарии. Буду рекомендовать всем друзьям и знакомым
  • S
    Shiraz
    12 марта 2024
    Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
    Экскурсия смне понравилась, Ириндий хороший гид и рассказчик. Буду рекомендовать всем.
  • А
    Артём
    31 октября 2023
    Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
    Были в сентябре на экскурсии в Верхнюю Аджарию с Виталием. Все очень понравилось)) Забрали прямо от нашего отеля. Посмотрели много интересного, не слишком загружали информацией. В целом приятно и с пользой провели время) Когда придем ещё раз, обязательно будем обращаться
  • А
    Александр
    11 октября 2023
    Из Батуми - в удивительную Мегрелию
    Посетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нет. На обратной дороге, если устал - то винишко в помощь.
    Посетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нет
  • В
    Владимир
    5 сентября 2023
    Мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
    Получил незабываемые впечатления. Доволен, рекомендую.
  • A
    Anastasia
    18 августа 2023
    Мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
    На экскурсию я записалась одна, и так как у меня совсем нет опыта вождения, даже велосипеда)) решили не рисковать, и
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    Владислав взял меня как пассажира. Владислав хорошо знает местность и может скорректировать маршрут в зависимости от ваших пожеланий. А еще он настоящий фанат байков, поэтому с ним будет безопасно и комфортно!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  1. Мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
  2. Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
  3. По окрестностям Батуми
  4. Из Батуми - в удивительную Мегрелию
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Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
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