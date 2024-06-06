1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
Мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
Эта мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям подходит для всех уровней водителей. Проедем по шести живописным локациям, включая монастыри и водопады
Начало: Село Авгия, Батуми
«📍 Женский монастырь Ионна Богослова — умиротворяющее место с прекрасным видом»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Батуми: историческое путешествие и монастырь на горе Самеба
Откройте для себя душу Батуми: уникальные здания, величественный монастырь и живописные уголки Старого города
Начало: Возле площади Нептуна
«Здесь расположены действующий женский монастырь и церковь Самеба»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Увлекательная экскурсия по окрестностям Батуми: природа и история
Однодневное путешествие по окрестностям Батуми: Сарпи, крепость Гонио, Ботанический сад. Узнайте историю и насладитесь природой
Начало: У места вашего проживания в Батуми
«Храм Святой Троицы, расположенный на вершине горы, откуда открывается завораживающая панорама на Чёрное море»
22 июня в 09:30
26 июня в 09:30
от €100 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Из Батуми в Мегрелию: приключение по монастырям и каньонам
Познайте дух древней Мегрелии: мистические леса, священные места и кристальные воды каньонов
Начало: У канатной дороги Арго
«Я расскажу самые интересные факты об этом святом месте: от какого мегрельского слова происходит название монастыря, когда и кем он был основан, что было здесь раньше и как храм связан со святым Андреем»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
230€196 за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго - незабываемые впечатления
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и чистый горный воздух
Начало: на улице Руставели или у вашего отеля
«Древний монастырь Схалта, построенный по приказу великой царицы»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€53 за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сказочную Имерети - Кутаиси (с посещением пещер)
«Вы посетите все самые впечатляющие места Имеретии: столицу региона, монастыри Баграти и Моцамета, заповедник Сатаплия или пещеру Прометея»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от €253 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Однодневная экскурсия: горячие источники, монастырь и каньон в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской красоты и спокойствия с экскурсией, включающей термальные ванны, древний монастырь и живописный каньон
«Древний храм и нерукотворные красоты»
2 июля в 11:30
4 июля в 11:30
от €41 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Пещеры и храмы Кутаиси
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
«Мы посетим две карстовые пещеры, увидим следы динозавров, знаменитый Колхидский фонтан, вы восхититесь архитектурой Собора Баграта и окажетесь на смотровой площадке над пропастью с поражающими красотой видами региона Имерети»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00 утра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Каньоны Кутаиси и Гелатский монастырь
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
«Вы побываете в Каньоне Окаце и Мартвильском каньоне, увидите старинный Гелатский монастырь и современный художественный шедевр - Колхидский фонтан»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00 утра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
скидка
11%
Групповая
10 часов
Каньоны Кутаиси и Гелатский монастырь (групповой тур)
Начало: Арго канатная дорога 112 Gogebashvili St, Batumi
«Вы побываете в Каньоне Окаце и Мартвильском каньоне, увидите старинный Гелатский монастырь и современный художественный шедевр - Колхидский фонтан»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
45$40 за человека
скидка
11%
Групповая
10 часов
Пещеры и храмы Кутаиси (групповой тур)
Начало: Арго канатная дорога 112 Gogebashvili St, Batumi
«Вы посетите две карстовые пещеры, увидите следы динозавров, знаменитый Колхидский фонтан, восхититесь архитектурой Собора Баграта и окажетесь на смотровой площадке над пропастью с поражающими красотой видами региона Имерети»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
45$40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandra6 июня 2024Много информации можно узнать от гида. Легко и информативно рассказывает об истории и достопримечательностях. Всё чётко, если есть вопросы, сразу
- ЕЕвгений4 июня 2024Благодаря Ириндию прогулка по городу была очень интересной и увлекательной! Много из его повествований легко запоминаются. Чувствуется тепло и любовь к родному городу. Мы обязательно вернёмся в Батуми! Рекомендуем Экскурсии Ириндия!
- MMaliya23 мая 2024Экскурсия сногсшибательная! Море адреналина и кайфа. Я впервые на подобного рода атракционе и на моторе также. Не ожидала от себя
- ТТатьяна22 мая 2024Привет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в Грузии, а точнее в Тбилиси.
- SShiraz12 марта 2024С Кахой мы поменяли маршрут, и поехали в Горную Аджарию, так как окресности я смотрел с другим гидом. Посмотрели прроду, водопады и красивые места Аджарии. Буду рекомендовать всем друзьям и знакомым
- SShiraz12 марта 2024Экскурсия смне понравилась, Ириндий хороший гид и рассказчик. Буду рекомендовать всем.
- ААртём31 октября 2023Были в сентябре на экскурсии в Верхнюю Аджарию с Виталием. Все очень понравилось)) Забрали прямо от нашего отеля. Посмотрели много интересного, не слишком загружали информацией. В целом приятно и с пользой провели время) Когда придем ещё раз, обязательно будем обращаться
- ААлександр11 октября 2023Посетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нет. На обратной дороге, если устал - то винишко в помощь.
- ВВладимир5 сентября 2023Получил незабываемые впечатления. Доволен, рекомендую.
- AAnastasia18 августа 2023На экскурсию я записалась одна, и так как у меня совсем нет опыта вождения, даже велосипеда)) решили не рисковать, и
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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