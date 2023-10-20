Батуми-Трабзон: Экскурсия с покупками в торговом центре Forum Trabzon
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Турция – настоящий рай для поклонников шопинга. Здесь можно купить все, что душе угодно по приемлемым ценам.
Мы предлагаем Вам однодневный тур из Батуми в Трабзон (Турция). Вас ждут лучшие бренды за низкие цены! Проведи день в торговом центре европейского типа Forum Trabzon, который находится в городе Трабзоне, некогда располагавшийся на Великом шелковом пути.
Скорее присоединяйтесь к нам!
Программа
Трабзон – крупный торговый центр и порт с древних времён, место соприкосновения культур и религий. Он один из важнейших городов северо-восточного побережья Турции с древними византийскими памятниками и замечательными природными ландшафтами. На протяжении всех исторических периодов Трабзон имел огромное значение для внешней торговли, а сейчас здесь расположен один из самых крупных торговых центров в Европе, где собраны магазины самых известных мировых марок одежды, обуви, аксессуаров, мировых украшений и тд.
Сердцем города считается площадь Мейдан Паркы. Во время прогулки, вы посетите район улицы Uzun Sokak. Там расположено множество торговых рядов с магазинами и бутиками, где можно приобрести сувениры и другие, полезные и нужные вам товары.
А еще кафе турецкого типа, где можно вкусно и очень недорого поесть!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Что не входит
- Питание
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда, Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.