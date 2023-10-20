Трабзон – крупный торговый центр и порт с древних времён, место соприкосновения культур и религий. Он один из важнейших городов северо-восточного побережья Турции с древними византийскими памятниками и замечательными природными ландшафтами. На протяжении всех исторических периодов Трабзон имел огромное значение для внешней торговли, а сейчас здесь расположен один из самых крупных торговых центров в Европе, где собраны магазины самых известных мировых марок одежды, обуви, аксессуаров, мировых украшений и тд.

Сердцем города считается площадь Мейдан Паркы. Во время прогулки, вы посетите район улицы Uzun Sokak. Там расположено множество торговых рядов с магазинами и бутиками, где можно приобрести сувениры и другие, полезные и нужные вам товары.

А еще кафе турецкого типа, где можно вкусно и очень недорого поесть!