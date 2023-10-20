Шоппинг тур в Трабзон (Турция)

Батуми-Трабзон: Экскурсия с покупками в торговом центре Forum Trabzon

Описание
О гиде
Ответы на вопросы
Шоппинг тур в Трабзон (Турция)
Шоппинг тур в Трабзон (Турция)
Шоппинг тур в Трабзон (Турция)
Шоппинг тур в Трабзон (Турция)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Турция – настоящий рай для поклонников шопинга. Здесь можно купить все, что душе угодно по приемлемым ценам.

Мы предлагаем Вам однодневный тур из Батуми в Трабзон (Турция). Вас ждут лучшие бренды за низкие цены! Проведи день в торговом центре европейского типа Forum Trabzon, который находится в городе Трабзоне, некогда располагавшийся на Великом шелковом пути.

Скорее присоединяйтесь к нам!

Программа

Трабзон – крупный торговый центр и порт с древних времён, место соприкосновения культур и религий. Он один из важнейших городов северо-восточного побережья Турции с древними византийскими памятниками и замечательными природными ландшафтами. На протяжении всех исторических периодов Трабзон имел огромное значение для внешней торговли, а сейчас здесь расположен один из самых крупных торговых центров в Европе, где собраны магазины самых известных мировых марок одежды, обуви, аксессуаров, мировых украшений и тд.

Сердцем города считается площадь Мейдан Паркы. Во время прогулки, вы посетите район улицы Uzun Sokak. Там расположено множество торговых рядов с магазинами и бутиками, где можно приобрести сувениры и другие, полезные и нужные вам товары.

А еще кафе турецкого типа, где можно вкусно и очень недорого поесть!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Питание
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
На весь день

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