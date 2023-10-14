Пешеходная и автобусная экскурсия по Батуми: Двойное удовольствие
Важно! Дети до 5 лет включительно, бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка придеться посадить на колени).
Если в группе до 3 человек включительно, то экскурсия проходит на комфортабельной легковой машине с гидом-водителем, если 4 и более человек на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональными водителем и гидом из нашей команды.
Что вас ожидает:
- Старый город
- Площадь Европы
- Театральная площадь
- Площадь Пьяцца
- Турецкий квартал
- Ул. Руставели
- Набережная Батуми
- Летний театр
- Статуя Али и Нино
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Яркий, красивый, контрастный город на берегу моря, так и притягивает к себе множество туристов из разных стран.
Первое впечатление о Батуми сложить непросто: слишком тесно здесь переплелись блеск и простота, новое и старое, западное и восточное. Мы постараемся распутать этот клубок и открыть для себя все грани удивительного Батуми – столицы региона Аджария!
Скорее присоединяйтесь к нам!
Программа
Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям Европы, Театральной и кусочке Италии-Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели - главной артерии города - вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура - с османскими постройками.
Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. Это незабываемое шоу, от которого просто невозможно оторвать глаз.
После посетим местный символ любви - Батумскую гигантскую металлическую любовь подвижной статуи Али и Нино. Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу, в течение 8-10 минут они двигаются очень оригинально и красиво. А в конце они сливаются так, что как будто одно целое - бесподобно красивое зрелище.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Что не входит
- Питание
- Когда и сколько длится?
- Когда: Четверг, Пятница в 17:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.