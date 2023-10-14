Сити тур по Батуми

Пешеходная и автобусная экскурсия по Батуми: Двойное удовольствие

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автобусная и пешеходная.

Важно! Дети до 5 лет включительно, бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка придеться посадить на колени).

Если в группе до 3 человек включительно, то экскурсия проходит на комфортабельной легковой машине с гидом-водителем, если 4 и более человек на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональными водителем и гидом из нашей команды.
Сити тур по Батуми
Сити тур по Батуми
Сити тур по Батуми
Сити тур по Батуми
Сити тур по Батуми

Что вас ожидает:

  • Старый город
  • Площадь Европы
  • Театральная площадь
  • Площадь Пьяцца
  • Турецкий квартал
  • Ул. Руставели
  • Набережная Батуми
  • Летний театр
  • Статуя Али и Нино
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Яркий, красивый, контрастный город на берегу моря, так и притягивает к себе множество туристов из разных стран.

Первое впечатление о Батуми сложить непросто: слишком тесно здесь переплелись блеск и простота, новое и старое, западное и восточное. Мы постараемся распутать этот клубок и открыть для себя все грани удивительного Батуми – столицы региона Аджария!

Скорее присоединяйтесь к нам!

Программа

Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям Европы, Театральной и кусочке Италии-Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели - главной артерии города - вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура - с османскими постройками.

Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. Это незабываемое шоу, от которого просто невозможно оторвать глаз.

После посетим местный символ любви - Батумскую гигантскую металлическую любовь подвижной статуи Али и Нино. Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу, в течение 8-10 минут они двигаются очень оригинально и красиво. А в конце они сливаются так, что как будто одно целое - бесподобно красивое зрелище.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Питание
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, Пятница в 17:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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