Совместный трансфер из Местиа в Батуми - надёжно и с комфортом

Удобный и безопасный трансфер из Местиа в Батуми в комфортабельном автомобиле с опытным водителем. Пунктуальность, кондиционер и забота о пассажирах на протяжении всего пути.
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный автомобиль
- ⏰ Пунктуальность
- 🌟 Опытные водители
- ❄️ Кондиционер
- 🛡️ Безопасность
Описание трансфер
Надёжная дорога к Чёрному морю Выберите совместный трансфер из Местиа в Батуми для спокойной и организованной поездки. Компания имеет безупречную репутацию пунктуальности и надёжности, что гарантирует отсутствие задержек и лишних хлопот. В пути вы будете ехать в автомобиле с кондиционером и ремнями безопасности, что обеспечит комфортную атмосферу даже в жаркую погоду. Опытные водители, хорошо знающие маршрут, уделяют внимание как безопасности, так и удобству пассажиров. Каждая поездка организована так, чтобы вы добрались в пункт назначения с комфортом, в срок и без лишних забот. Это — идеальное решение для тех, кто ценит свой отдых и не хочет тратить время на организацию дороги самостоятельно. Важная информация: Важно знать перед поездкой:
Внимание: так как за детей плата не взимается, они должны сидеть на коленях у взрослых. Если требуется отдельное место — будет взиматься полная стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Полный транспортный сервис
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Tamar Mefe st. #38 / თამარ მეფის ქ. # 38 Mestia, Mestia, Georgia
Завершение: Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Важно знать перед поездкой:
- Внимание: так как за детей плата не взимается, они должны сидеть на коленях у взрослых. Если требуется отдельное место - будет взиматься полная стоимость
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ангелина
17 мая 2025
Поездка прошла хорошо! Было бы ещё удобнее, если бы водитель напомнил о возможности сделать остановку в туалет, но в целом всё понравилось.
Ю
Юлия
9 фев 2025
Всё прошло отлично! Автобус мог быть комфортнее, но организация и сам трансфер оставили хорошее впечатление.
Г
Геннадий
7 мар 2024
Отличная организация! Связь с оператором — на высшем уровне, все вопросы быстро решались. Перед поездкой получил напоминание в WhatsApp с контактами водителя и всей важной информацией. Очень доволен поездкой!
