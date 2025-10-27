Ближайшие даты:27
Описание экскурсии⛰ Водопады Горной Аджарии-одна из самых атмосферных экскурсий, в которой мы познакомимся с настоящей Грузией. -Наша первая локация - слияние 2 рек разного цвета, -Вторая локация и первый водопад Мирвети, в который проходим через самшитовый лес. -Третья локация - едем по живописнейшей дороге ко второму водопаду Каримана - ОБЕД -Четвёртая но не последняя локация это Водопад Махунцети самый высокий в Аджарии -Завершаем самым красивым водопадом, который находится в Тропическом Лесу водопад Мериси.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Слияние 2 рек разного цвета
- Водопад Мирвети
- Водопад Каримана
- Водопад Махунцети
- Водопад Мериси
Что включено
- Услуги Гида
- Трансфер с удобного вам места и обратно к вам в отель
- Водичка
- Консультация перед экскурсией
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
Место начала и завершения?
Г. Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
