Описание экскурсии ⛰ Водопады Горной Аджарии-одна из самых атмосферных экскурсий, в которой мы познакомимся с настоящей Грузией. -Наша первая локация - слияние 2 рек разного цвета, -Вторая локация и первый водопад Мирвети, в который проходим через самшитовый лес. -Третья локация - едем по живописнейшей дороге ко второму водопаду Каримана - ОБЕД -Четвёртая но не последняя локация это Водопад Махунцети самый высокий в Аджарии -Завершаем самым красивым водопадом, который находится в Тропическом Лесу водопад Мериси.

