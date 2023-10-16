Что вас ожидает:
- Батумский Ботанический сад
- Батуми
- Батумская Пьяцца
- Морской вокзал
- Сарпи
- Водопад Андрея Первозванного
- Гонийско-Апсаросскую крепость
- Танцующие фонтаны
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Первое, что мы посетим из красот Аджарии – это Ботанический сад, который был открыт в 1912 году А. Н. Красновым.
Батумский Ботанический сад не имеет аналогов в мире, так как здесь сосуществуют совершенно различные климатические и ландшафтные зоны. Это воистину дивный оазис на всем побережье Черного моря, излюбленное место отдыхающих. В этом всемирном музее собрано более 5000 видов экзотических растений.
Батуми – сердце Аджарии. Батуми – изумительно красивый город, здесь сейчас идет огромное развитие во всех отраслях, город все больше и больше набирает оборот в выстраивании гостиниц мировых масштабов, различных развлекательных центров
Далее пешком прогуляемся по Батумской Пьяцце. Увидим красивейший Морской Вокзал.
Далее мы отправимся в Сарпи (граница Грузии и Турции). Увидев границу с Турцией, здание урбанистической грузинской таможни, посетим водопад Андрея Первозванного и на обратном пути заедим в Гонийско-Апсаросскую крепость, которая была построена во 2 веке н. э.
Остановка на обед. Далее прогулка по красивейшему новому Бульвару, от красоты которую увидите, будет захватывать дух, и фоток будет немерено.
Вечером мы отправимся на лазерное шоу - танцующие фонтаны. А также мы посетим Батумскую гигантскую металлическую любовь, такое зрелище Вы не увидите нигде! Историю этой любви Вам расскажут на месте. Али и Нино медленно двигаются навстречу друг другу, меняя положение каждые 10 минут, до тех пор, пока не встретятся, и не сольются в одно целое. После этого начинается обратный процесс, а затем все снова (в процессе они постоянно меняют цвет; фонтаны и скульптура работает только в хорошую погоду).
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Что не входит
- Зиплайн в Ботаническом саду - 35$ (по желанию) Обед - от 20$
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 8.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.