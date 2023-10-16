Первое, что мы посетим из красот Аджарии – это Ботанический сад, который был открыт в 1912 году А. Н. Красновым.

Батумский Ботанический сад не имеет аналогов в мире, так как здесь сосуществуют совершенно различные климатические и ландшафтные зоны. Это воистину дивный оазис на всем побережье Черного моря, излюбленное место отдыхающих. В этом всемирном музее собрано более 5000 видов экзотических растений.

Батуми – сердце Аджарии. Батуми – изумительно красивый город, здесь сейчас идет огромное развитие во всех отраслях, город все больше и больше набирает оборот в выстраивании гостиниц мировых масштабов, различных развлекательных центров

Далее пешком прогуляемся по Батумской Пьяцце. Увидим красивейший Морской Вокзал.

Далее мы отправимся в Сарпи (граница Грузии и Турции). Увидев границу с Турцией, здание урбанистической грузинской таможни, посетим водопад Андрея Первозванного и на обратном пути заедим в Гонийско-Апсаросскую крепость, которая была построена во 2 веке н. э.

Остановка на обед. Далее прогулка по красивейшему новому Бульвару, от красоты которую увидите, будет захватывать дух, и фоток будет немерено.

Вечером мы отправимся на лазерное шоу - танцующие фонтаны. А также мы посетим Батумскую гигантскую металлическую любовь, такое зрелище Вы не увидите нигде! Историю этой любви Вам расскажут на месте. Али и Нино медленно двигаются навстречу друг другу, меняя положение каждые 10 минут, до тех пор, пока не встретятся, и не сольются в одно целое. После этого начинается обратный процесс, а затем все снова (в процессе они постоянно меняют цвет; фонтаны и скульптура работает только в хорошую погоду).