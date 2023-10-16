Все уголки Аджарского края

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Смешенная: автобусная и пешеходная.
Все уголки Аджарского края
Все уголки Аджарского края
Все уголки Аджарского края
Все уголки Аджарского края
Все уголки Аджарского края
Все уголки Аджарского края
Все уголки Аджарского края
Все уголки Аджарского края

Что вас ожидает:

  • Батумский Ботанический сад
  • Батуми
  • Батумская Пьяцца
  • Морской вокзал
  • Сарпи
  • Водопад Андрея Первозванного
  • Гонийско-Апсаросскую крепость
  • Танцующие фонтаны
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Первое, что мы посетим из красот Аджарии – это Ботанический сад, который был открыт в 1912 году А. Н. Красновым.

Батумский Ботанический сад не имеет аналогов в мире, так как здесь сосуществуют совершенно различные климатические и ландшафтные зоны. Это воистину дивный оазис на всем побережье Черного моря, излюбленное место отдыхающих. В этом всемирном музее собрано более 5000 видов экзотических растений.

Батуми – сердце Аджарии. Батуми – изумительно красивый город, здесь сейчас идет огромное развитие во всех отраслях, город все больше и больше набирает оборот в выстраивании гостиниц мировых масштабов, различных развлекательных центров

Далее пешком прогуляемся по Батумской Пьяцце. Увидим красивейший Морской Вокзал.

Далее мы отправимся в Сарпи (граница Грузии и Турции). Увидев границу с Турцией, здание урбанистической грузинской таможни, посетим водопад Андрея Первозванного и на обратном пути заедим в Гонийско-Апсаросскую крепость, которая была построена во 2 веке н. э.

Остановка на обед. Далее прогулка по красивейшему новому Бульвару, от красоты которую увидите, будет захватывать дух, и фоток будет немерено.

Вечером мы отправимся на лазерное шоу - танцующие фонтаны. А также мы посетим Батумскую гигантскую металлическую любовь, такое зрелище Вы не увидите нигде! Историю этой любви Вам расскажут на месте. Али и Нино медленно двигаются навстречу друг другу, меняя положение каждые 10 минут, до тех пор, пока не встретятся, и не сольются в одно целое. После этого начинается обратный процесс, а затем все снова (в процессе они постоянно меняют цвет; фонтаны и скульптура работает только в хорошую погоду).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Зиплайн в Ботаническом саду - 35$ (по желанию) Обед - от 20$
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Природа и пейзажи
На весь день

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