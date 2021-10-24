ежедневно в 10:00

Горная Аджария и фольклорное шоу в мини-группе

Древняя крепость, реки, водопады, арочный мост и небольшой грузинский концерт за 1 день

5
9 отзывов
В окрестностях Батуми скрывается множество потрясающих мест.

В группе до 8 человек вы проедете вдоль Черноморского побережья, по пути останавливаясь в самых интересных уголках: как природных, так и исторических.

Посетите фольклорное шоу с песнями и танцами, отведаете блюда аджарской кухни и полюбите Грузию еще больше.
Горная Аджария и фольклорное шоу в мини-группе
Горная Аджария и фольклорное шоу в мини-группе
Горная Аджария и фольклорное шоу в мини-группе
Горная Аджария и фольклорное шоу в мини-группе
Горная Аджария и фольклорное шоу в мини-группе
Горная Аджария и фольклорное шоу в мини-группе
Горная Аджария и фольклорное шоу в мини-группе
Горная Аджария и фольклорное шоу в мини-группе

Что вас ожидает

  • Монумент и водопад Андрея Первозванного. Вы узнаете о приходе Святого в Грузию и о том, как он проповедовал здесь христианство.
  • Крепость Гонио. Построенная в античный период, она была политическим, экономическим и культурным центром восточной границы Рима. Мы покажем, что сохранилось от нее в наши дни.
  • Реки Чорох и Аджарисцкали. Поднявшись на смотровую площадку, вы увидите живописное место их слияния.
  • Водопад Мирвети. Вы надолго запомните не только сам 30-метровый водопад, но и его волшебное окружение: скалы, самшитовый лес и пышную растительность.
  • Мост царицы Тамары. Одна из «визитных карточек» горной Аджарии. Мы раскроем, по какой технологии его возвели в 12 веке и почему у него нет поручней.
  • Фольклорное шоу и национальные блюда. Мы заедем в дружелюбный гостевой дом, который встретит вас танцами, песнями и вкуснейшей едой.

Организационные детали

  • Билеты в крепость Гонио не входят в стоимость — 5 лари взрослые, 1 лари дети
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Летом программа включает купание в реке Мачахела

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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ежедневно в 10:00

Алина
Алина
Привет, друзья! Меня зовут Алина, и я ваш добросовестный гид, помощник для выбора качественного и доступного отдыха в Сочи, Грузии и Абхазии. Люблю общаться с людьми и стараюсь найти подход к каждому клиенту, внимательно изучить запросы и уже после предлагать то что вас обязательно порадует и оставит только приятные и яркие впечатления.
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9 реальных отзывов от туристов

Б
24 окт 2021
Алина спасибо вам большое за такую замечательную экскурсию. Нас ждал неожиданный сюрприз, вместо групповой экскурсии, у нас была индивидуальная экскурсия, на комфортабельной машине Tayota Camry, с очень веселым, крутым, интересным ГИДОМ ДАВИДОМ. Очень ему благодарны)))

Наша экскурсия ещё идёт 😁
Отзыв пишу заранее 🥰
А
17 окт 2021
Давид самый лучший гид в Батуми! Не особо люблю экскурсии, но конкретно эта была шикарна. Очень много приятных эмоций, гид подстраивается под пожелания группы, интересно рассказывает, моментально решает любые возникающие проблемы. Для меня это был один из лучших дней в Грузии, очень советую:)
Виталий
30 сен 2021
Великолепное шоу в горах у замечательной семьи, по пути водитель завезет вас на водопады и остановится в любом месте, где вы пожелаете сделать фото. За небольшую плату вам накроют стол сравнимый с казахским дастарханом. Хозяева дома радушны и очень приятны, вас ждет чача, вино, тосты, танцы, переодевание в национальную одежду. Однозначно рекомендую, особенно если вы впервые в Грузии. Покушать грузинской еды вы можете везде, но окунуться в атмосферу грузинского горного застолья и праздника у вас получится именно здесь. Здесь по-настоящему чувствуется дружба народов. На будущий год приеду с большой компанией. Можно было бы поставить 10 звезд - поставил бы 10.
С
27 сен 2021
Спасибо Давиду за такую прекрасную экскурсию. Всем советую посетить горы сказочной Аджарии, и именно с Давидом. Вы точно не пожалеете. Еще раз мадлоба и процветания Грузии👍✊
М
23 сен 2021
Александр → Из Батуми — к чудесам горной Аджарии!
Экскурсия замечательная! Легкая, ненапряжная, но насыщенная и интересная! Изюминка это ужин в Аджарском кафе с песнями и танцами. Давид, спасибо большое за проведенный день!
S
23 сен 2021
Отличная экскурсия для тех, кто хочет поближе познакомиться и сразу влюбиться в красоты грузинской природы, и также для тех, кто хочет окунуться в дружескую атмосферу грузинского застолья. Все прошло отлично. Гиды интересные, веселые, с хорошим знанием истории. Советую.
Д
23 сен 2021
Наверное, самая лучшая экскурсия с Батуми. Очень замечательный водитель-гид Давид, рассказывал обо всех местах подробно, доброжелательный и веселый человек. Особенно понравилось грузинское застолье с большим количеством еды и алкоголя. Всем советую!
В
18 сен 2021
Спасибо Давиду, за интересную экскурсию. Было весело, вкусно и познавательно. Но а шоу с танцами вообще вошло на Ура!
Д
14 сен 2021
Отличная экскурсия.
Единственное, расстроила политика tripster. Заказал экскурсию на сайте. Оплатил 20% плюс гиду 90 лари. Хотя другие туристы всего заплатили 70 лари. Почувствовал себя обманутым. Не заказывайте на сайте экскурсию, лучше в городе купить!

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