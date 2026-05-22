В окрестностях Батуми скрывается множество потрясающих мест.
Вы проедете вдоль Черноморского побережья, по пути останавливаясь в самых интересных уголках: как природных, так и исторических.
Посетите фольклорное шоу с песнями и танцами, отведаете блюда аджарской кухни и полюбите Грузию еще больше.
Вы проедете вдоль Черноморского побережья, по пути останавливаясь в самых интересных уголках: как природных, так и исторических.
Посетите фольклорное шоу с песнями и танцами, отведаете блюда аджарской кухни и полюбите Грузию еще больше.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Монумент и водопад Андрея Первозванного. Вы узнаете о приходе Святого в Грузию и о том, как он проповедовал здесь христианство.
Крепость Гонио. Построенная в античный период, она была политическим, экономическим и культурным центром восточной границы Рима. Мы покажем, что сохранилось от нее в наши дни.
Реки Чорох и Аджарисцкали. Поднявшись на смотровую площадку, вы увидите живописное место их слияния.
Водопад Мирвети. Вы надолго запомните не только сам 30-метровый водопад, но и его волшебное окружение: скалы, самшитовый лес и пышную растительность.
Мост царицы Тамары. Одна из «визитных карточек» Горной Аджарии. Мы раскроем, по какой технологии его возвели в 12 веке и почему у него нет поручней.
Фольклорное шоу и национальные блюда. Мы заедем в дружелюбный гостевой дом, который встретит вас танцами, песнями и вкуснейшей едой.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включено: дегустации в винном доме (по желанию), услуги гида.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в крепость Гонио — 15 лари за чел. и застолье с фольклорным шоу — 50 лари за чел.
- Если вы не хотите посещать шоу, то можете провести это время в Мачахелтском этнографическом музее (входной билет — 10 лари за чел.) или просто погулять по окрестностям (важно оставаться на связи с гидом).
- Летом программа включает купание в реке Мачахела.
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€39
|Дети до 8 лет
|€22
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2236 туристов
Мы с командой гидов готовы помочь вам выбрать качественный и доступный отдых в Сочи, Грузии и Абхазии. Любим общаться с людьми и стараемся найти подход к каждому клиенту. Внимательно изучаем ваши запросы и предлагаем варианты, которые обязательно порадуют и оставят только приятные и яркие впечатления.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 177 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Дата посещения: 22 мая 2026
Экскурсия по Горной Аджарии выше всяких похвал, прекрасные виды, хорошая организация, гид Давид очень хорошо всё рассказывал, был внимательным, учитывал интересы каждого в группе, спасибо за прекрасную поездку.
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Спасибо организаторам и Давиду за прекрасную экскурсию. Удобно забрали, комфортный автобус, всегда откликаются на пожелания путешественников, помогают, если возникают проблемы, интересные локации и познавательные рассказы экскурсовода Марины. Горные пейзажи, реки и водопады, шикарное застолье с национальной музыкой и танцами незабываемо.
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Г
Вам НЕ подойдёт эта экскурсия, если вы ждёте:
- посещения исторических памятников и рассказов об историческом бекграунде территории - какой-либо структуры повествования и экскурсии - обеда только для вашей группы с
- посещения исторических памятников и рассказов об историческом бекграунде территории - какой-либо структуры повествования и экскурсии - обеда только для вашей группы с
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Очень понравилась экскурсия: спасибо нашему гиду Давиду - прекрасный рассказчик и интересный собеседник, дружелюбный и позитивный. Понравились красоты горной Аджарии: реки, водопады, горы, леса - это сказка! Компания тоже была
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Прошло более трёх дней с поездки в горную Аджарию, а впечатления и эмоции ещё переполняют. Сказать что я в восторге -ничего не сказать. Это была лучшая и не забываемая экскурсия
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М
Всем известно, что в Грузии самая потрясающая кухня, каждый знает что в Грузии захватывающая дух природа, любой точно отметит настоящее грузинское гостеприимство.
Всё это успешно и неразрывно соединилось в экскурсии "Горная
Всё это успешно и неразрывно соединилось в экскурсии "Горная
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