ежедневно в 10:00

Великолепное шоу в горах у замечательной семьи, по пути водитель завезет вас на водопады и остановится в любом месте, где вы пожелаете сделать фото. За небольшую плату вам накроют стол сравнимый с казахским дастарханом. Хозяева дома радушны и очень приятны, вас ждет чача, вино, тосты, танцы, переодевание в национальную одежду. Однозначно рекомендую, особенно если вы впервые в Грузии. Покушать грузинской еды вы можете везде, но окунуться в атмосферу грузинского горного застолья и праздника у вас получится именно здесь. Здесь по-настоящему чувствуется дружба народов. На будущий год приеду с большой компанией. Можно было бы поставить 10 звезд - поставил бы 10.