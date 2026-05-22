ежедневно в 10:00

Что вас ожидает

Монумент и водопад Андрея Первозванного. Вы узнаете о приходе Святого в Грузию и о том, как он проповедовал здесь христианство.

Крепость Гонио. Построенная в античный период, она была политическим, экономическим и культурным центром восточной границы Рима. Мы покажем, что сохранилось от нее в наши дни.

Реки Чорох и Аджарисцкали. Поднявшись на смотровую площадку, вы увидите живописное место их слияния.

Водопад Мирвети. Вы надолго запомните не только сам 30-метровый водопад, но и его волшебное окружение: скалы, самшитовый лес и пышную растительность.

Мост царицы Тамары. Одна из «визитных карточек» Горной Аджарии. Мы раскроем, по какой технологии его возвели в 12 веке и почему у него нет поручней.

Фольклорное шоу и национальные блюда. Мы заедем в дружелюбный гостевой дом, который встретит вас танцами, песнями и вкуснейшей едой.

Организационные детали