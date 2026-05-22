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Горная Аджария и фольклорное шоу

Древняя крепость, реки, водопады, арочный мост и небольшой грузинский концерт (по желанию) за 1 день
В окрестностях Батуми скрывается множество потрясающих мест.

Вы проедете вдоль Черноморского побережья, по пути останавливаясь в самых интересных уголках: как природных, так и исторических.

Посетите фольклорное шоу с песнями и танцами, отведаете блюда аджарской кухни и полюбите Грузию еще больше.
4.9
177 отзывов
Горная Аджария и фольклорное шоу
Горная Аджария и фольклорное шоу
Горная Аджария и фольклорное шоу

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Монумент и водопад Андрея Первозванного. Вы узнаете о приходе Святого в Грузию и о том, как он проповедовал здесь христианство.
Крепость Гонио. Построенная в античный период, она была политическим, экономическим и культурным центром восточной границы Рима. Мы покажем, что сохранилось от нее в наши дни.
Реки Чорох и Аджарисцкали. Поднявшись на смотровую площадку, вы увидите живописное место их слияния.
Водопад Мирвети. Вы надолго запомните не только сам 30-метровый водопад, но и его волшебное окружение: скалы, самшитовый лес и пышную растительность.
Мост царицы Тамары. Одна из «визитных карточек» Горной Аджарии. Мы раскроем, по какой технологии его возвели в 12 веке и почему у него нет поручней.
Фольклорное шоу и национальные блюда. Мы заедем в дружелюбный гостевой дом, который встретит вас танцами, песнями и вкуснейшей едой.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: дегустации в винном доме (по желанию), услуги гида.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в крепость Гонио — 15 лари за чел. и застолье с фольклорным шоу — 50 лари за чел.
  • Если вы не хотите посещать шоу, то можете провести это время в Мачахелтском этнографическом музее (входной билет — 10 лари за чел.) или просто погулять по окрестностям (важно оставаться на связи с гидом).
  • Летом программа включает купание в реке Мачахела.

ежедневно в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€39
Дети до 8 лет€22
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2236 туристов
Мы с командой гидов готовы помочь вам выбрать качественный и доступный отдых в Сочи, Грузии и Абхазии. Любим общаться с людьми и стараемся найти подход к каждому клиенту. Внимательно изучаем ваши запросы и предлагаем варианты, которые обязательно порадуют и оставят только приятные и яркие впечатления.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 177 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
5
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Дата посещения: 22 мая 2026
Экскурсия по Горной Аджарии выше всяких похвал, прекрасные виды, хорошая организация, гид Давид очень хорошо всё рассказывал, был внимательным, учитывал интересы каждого в группе, спасибо за прекрасную поездку.
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Вероника
Спасибо организаторам и Давиду за прекрасную экскурсию. Удобно забрали, комфортный автобус, всегда откликаются на пожелания путешественников, помогают, если возникают проблемы, интересные локации и познавательные рассказы экскурсовода Марины. Горные пейзажи, реки и водопады, шикарное застолье с национальной музыкой и танцами незабываемо.
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Г
Вам НЕ подойдёт эта экскурсия, если вы ждёте:
- посещения исторических памятников и рассказов об историческом бекграунде территории - какой-либо структуры повествования и экскурсии - обеда только для вашей группы с
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фоновой музыкой и местными танцами

Вам подойдёт эта экскурсия, если вы ждёте:
- живописных видов гор и рек - водопадов вблизи - рассказов о прошлом и настоящем Батуми от местного жителя - дегустации и покупки вина, чурчхеллы и мёда - шумного застолья человек на 100 с местными блюдами, песнями и танцами

Исходя из описания, я ожидал чего-то из первого списка, и не ожидал чего-то из второго. Однако суммарно поездкой остался доволен - местный колорит и природа перевесили

PS: Пожалуйста, не напивайтесь на застолье. Помните, что другим людям потом пару часов ехать с вами назад. Очень грустно видеть, как человек теряет лицо от алкоголя.

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Элеонора
Очень понравилась экскурсия: спасибо нашему гиду Давиду - прекрасный рассказчик и интересный собеседник, дружелюбный и позитивный. Понравились красоты горной Аджарии: реки, водопады, горы, леса - это сказка! Компания тоже была
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веселая и дружная - поехали в мини-группе, всю дорогу шутили, болтали и смеялись. Было особенно страшно на крутых горных поворотах. Огромное спасибо семье, которая встретила нас с истинно кавказским теплом и радушием в своем доме: еда была просто пальчики оближешь! После долгой дороги это было как раз то, что нужно: горячая еда и вино. Великолепная музыка, танцы и песни: какие талантливые дети растут у этой семьи! Мастер класс по Ачарули - это был огонь 🔥! Сфоткались на прощание с няшным и тискабельным игривым щеночком. Рекомендую этот тур, море позитива и впечатлений!

Очень понравилась экскурсия: спасибо нашему гиду Давиду - прекрасный рассказчик и интересный собеседник, дружелюбный и позитивный.
Очень понравилась экскурсия: спасибо нашему гиду Давиду - прекрасный рассказчик и интересный собеседник, дружелюбный и позитивный.
Очень понравилась экскурсия: спасибо нашему гиду Давиду - прекрасный рассказчик и интересный собеседник, дружелюбный и позитивный.
Очень понравилась экскурсия: спасибо нашему гиду Давиду - прекрасный рассказчик и интересный собеседник, дружелюбный и позитивный.
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Вероника
Прошло более трёх дней с поездки в горную Аджарию, а впечатления и эмоции ещё переполняют. Сказать что я в восторге -ничего не сказать. Это была лучшая и не забываемая экскурсия
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за время прибывания в Грузии. Именно в этот день я впервые отмечала день своего рождения не традиционно в кругу друзей, а в сказочно красивой Грузии. В семье душевных Грузин, с национальными танцами и вкусным застольем, где меня окружали люди с разных стран и разных возрастов, где мне было сказано много тёплых слов и подарено много искренних улыбок. Хочу выразить огромную благодарность организатором данной поездки, в частности нашему веселому, дружественному, много знающему о всех красотах и легендах великой горной Аджарии экскурсоводу Давиду. Семье Грузин принявших нас в своём доме, создавших атмосферу уюта, тепла и вкусного стола. Столы ломились от вкуснейших национальных блюд, но а вкусное домашнее вино и чача лелись рекой… Я в полнейшем восторге от данной поездки, рекомендую каждому туристу посетить горную Аджарию. Вы увидите завораживающие красоты горной местности, обилие красивейшей флоры, величественных водопадов и рек. Давид искренне гмадлобт!!! Обязательно еще вернемся!

Прошло более трёх дней с поездки в горную Аджарию, а впечатления и эмоции ещё переполняют. Сказать
Прошло более трёх дней с поездки в горную Аджарию, а впечатления и эмоции ещё переполняют. Сказать
Прошло более трёх дней с поездки в горную Аджарию, а впечатления и эмоции ещё переполняют. Сказать
Прошло более трёх дней с поездки в горную Аджарию, а впечатления и эмоции ещё переполняют. Сказать
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М
Всем известно, что в Грузии самая потрясающая кухня, каждый знает что в Грузии захватывающая дух природа, любой точно отметит настоящее грузинское гостеприимство.
Всё это успешно и неразрывно соединилось в экскурсии "Горная
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Аджария и фольклорное шоу". Мы увидели великолепные полноводные высокие водопады, которые могли бы вполне оказаться где-то в Юго-восточной Азии, но были обнаружены в Аджарии. Прокатились через ущелье на зиплайне и увидели величественный мост царицы Тамары. Проголодались и ждали, что приготовит нам национальная аджарская кухня. А вот тут наши ожидания были явно превышены, мы попали на настощее широкое аджарское застолье с огромным количеством чачи и вина, вкуснейшими блюдами и закусками, но самое главное увидели очень искреннее, настоящее аджарское творчество от коллектива из села, где и проходило наше застолье. Довелось даже лично поучаствовать в этом самом шоу😊 2,5 часа пролетели мгновенно и мы поехали дальше. На обратном пути наш замечательный гид-водитель Давид показал нам свой любимый и секретный водопад, по дороге к которому мы пощекотали свои нервы, но были вознаграждены превосходными видами.
Спасибо вам большой Давид, за чудесный день, спасибо нашей дружной, веселой группе!
Всем настоятельно рекомендую экскурсии с Давидом!

Всем известно, что в Грузии самая потрясающая кухня, каждый знает что в Грузии захватывающая дух природа,
Всем известно, что в Грузии самая потрясающая кухня, каждый знает что в Грузии захватывающая дух природа,
Всем известно, что в Грузии самая потрясающая кухня, каждый знает что в Грузии захватывающая дух природа,
Всем известно, что в Грузии самая потрясающая кухня, каждый знает что в Грузии захватывающая дух природа,
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