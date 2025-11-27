Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Для вас природа Аджарского края, история Батуми, мастер-класс грузинской кухни, застолье в живописном месте и теплая атмосфера общения.

Описание экскурсии Батуми по праву называют городом контрастов, а также вторым Лас-Вегасом и сравнивают со столицей ОАЭ. Но несмотря на наличие небоскребов 21 века, город сохранил свою изюминку – исторический центр, в котором сосредоточена смесь архитектуры, конфессий и нравов. Здесь гость увидит и православную церковь, и католический собор, и синагогу, и мечеть. Здесь турецкий квартал соседствует с европейской площадью. Здесь царит удивительная атмосфера дружбы, понимания и принятия. Здесь рады любому гостю. Городок молодой, а экскурсия получается минимум на 4 часа, потому что история тут как бы сконцентрирована и во времени и в пространстве. Контрасты, колорит, многообразие, знаменитый кофе по-батумски (не по-турецки, прошу заметить). Потрясающий вид с колеса обозрения. Потом нас ждет поездка на рынок, где вы закупитесь специями, соусами и прочими грузинскими изысками на любой вкус на год вперед. Наверняка вы попробовали обилие блюд грузинской кухни. А как они готовятся? Какая специфика в кухне по регионам? А ведь существуют блюда, которые готовятся без единой специи, знали? В этот день узнаете и увидите. Потому что мы отправимся в невероятно живописное место у горной реки, где на открытом огне приготовим сезонное блюдо грузинской кухни. А в завершении этого насыщенного дня вас ждет настоящее грузинское застолье, на котором вы поймете, что такое феномен грузинского гостеприимства, и какую сакральную связь имеет виноделие с жизненным укладом и образом мышления в Грузии.

