Для вас природа Аджарского края, история Батуми, мастер-класс грузинской кухни, застолье в живописном месте и теплая атмосфера общения.
Описание экскурсииБатуми по праву называют городом контрастов, а также вторым Лас-Вегасом и сравнивают со столицей ОАЭ. Но несмотря на наличие небоскребов 21 века, город сохранил свою изюминку – исторический центр, в котором сосредоточена смесь архитектуры, конфессий и нравов. Здесь гость увидит и православную церковь, и католический собор, и синагогу, и мечеть. Здесь турецкий квартал соседствует с европейской площадью. Здесь царит удивительная атмосфера дружбы, понимания и принятия. Здесь рады любому гостю. Городок молодой, а экскурсия получается минимум на 4 часа, потому что история тут как бы сконцентрирована и во времени и в пространстве. Контрасты, колорит, многообразие, знаменитый кофе по-батумски (не по-турецки, прошу заметить). Потрясающий вид с колеса обозрения. Потом нас ждет поездка на рынок, где вы закупитесь специями, соусами и прочими грузинскими изысками на любой вкус на год вперед. Наверняка вы попробовали обилие блюд грузинской кухни. А как они готовятся? Какая специфика в кухне по регионам? А ведь существуют блюда, которые готовятся без единой специи, знали? В этот день узнаете и увидите. Потому что мы отправимся в невероятно живописное место у горной реки, где на открытом огне приготовим сезонное блюдо грузинской кухни. А в завершении этого насыщенного дня вас ждет настоящее грузинское застолье, на котором вы поймете, что такое феномен грузинского гостеприимства, и какую сакральную связь имеет виноделие с жизненным укладом и образом мышления в Грузии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы обойдем всю историческую часть Батуми. Вы узнаете множество исторических фактов, а также городских легенд. Зайдем в винный погребок на дегустацию. Также выйдем к порту и «Парку Чудес», посмотрим на город с колеса обозрения
- Далее отправимся на пищевой рынок к проверенному продавцу. Для вас специи, кофе, сухофрукты, сыры, чурчхела
- Завершим день на частной форелевой ферме в районе Чакви в получасе езды от Батуми
Что включено
- Экскурсия по Батуми
- Дегустация вин
- Билет на колесо обозрения
- Поездка на рынок
- Мастер-класс грузинской кухни
- Застолье с вином и чачей
- Трансфер
Что не входит в цену
- Ваши покупки на рынке по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Батуми, ул. Мемед Абашидзе, 62. Колоннада у входа в парк 6 мая
Завершение: По месту требования гостей в пределах Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
