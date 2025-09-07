Экскурсия по Батуми - это возможность увидеть, как в одном городе переплетаются культура и история. Прогулка по старому городу, посещение храма Самеба с его панорамными видами, и знакомство с этнографическим музеем Борджгало. Узнайте о роли братьев Нобелей и османском прошлом города. Уникальные достопримечательности, такие как статуя «Али и Нино» и башня Азбуки, сделают ваше путешествие незабываемым

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Современные районы Батуми

Вы увидите и узнаете, как изменился город за последние 20 лет. По пути будет смотровая площадка у аэропорта, где можно понаблюдать за взлётами и посадками самолётов.

Этнографический музей Борджгало

Эта удивительная локация словно экскурс в историю и быт местных жителей: и дом, и мастерская, и коллекция. Всё создано одним человеком — вручную, с душой и чувством юмора.

Храм Святой Троицы на горе Самеба

Извилистая дорога приведёт нас к одному из самых живописных храмов региона. Здесь найдёте впечатляющую панораму на город, Чёрное море и горы.

Исторический центр

Вы прогуляетесь по старому Батуми — от Александрийского парка до турецкого квартала. Узнаете, где катался на санях Сергей Есенин, какие тайны хранит улица Медея и многое другое.

Набережная и архитектура. Увидите знаменитый бульвар, статую «Али и Нино», башню Азбуки, колоннаду, зал бракосочетаний и другие символы города.

На экскурсии вы узнаете:

Об истории Батуми во времена османского правления

Присоединении его к Российской империи

Роли братьев Нобелей в развитии города

Знаменитостях, которые здесь бывали

Быте местных жителей раньше и сейчас

Организационные детали