Три грани Батуми: культура, история, духовность

Познакомьтесь с Батуми: старинные улочки, величественные храмы и уникальные музеи. Увлекательное путешествие по историческим и современным местам
Экскурсия по Батуми - это возможность увидеть, как в одном городе переплетаются культура и история.

Прогулка по старому городу, посещение храма Самеба с его панорамными видами, и знакомство с этнографическим музеем Борджгало. Узнайте о роли братьев Нобелей и османском прошлом города.

Уникальные достопримечательности, такие как статуя «Али и Нино» и башня Азбуки, сделают ваше путешествие незабываемым
4.7
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная архитектура
  • 🏛️ Исторические места
  • ⛪ Величественные храмы
  • 🏞️ Захватывающие виды
  • 🎨 Уникальные музеи
Три грани Батуми: культура, история, духовность© Ирина

Что можно увидеть

  • Этнографический музей Борджгало
  • Храм Святой Троицы на горе Самеба
  • Статуя «Али и Нино»
  • Башня Азбуки
  • Колоннада

Описание экскурсии

Современные районы Батуми

Вы увидите и узнаете, как изменился город за последние 20 лет. По пути будет смотровая площадка у аэропорта, где можно понаблюдать за взлётами и посадками самолётов.

Этнографический музей Борджгало

Эта удивительная локация словно экскурс в историю и быт местных жителей: и дом, и мастерская, и коллекция. Всё создано одним человеком — вручную, с душой и чувством юмора.

Храм Святой Троицы на горе Самеба

Извилистая дорога приведёт нас к одному из самых живописных храмов региона. Здесь найдёте впечатляющую панораму на город, Чёрное море и горы.

Исторический центр

Вы прогуляетесь по старому Батуми — от Александрийского парка до турецкого квартала. Узнаете, где катался на санях Сергей Есенин, какие тайны хранит улица Медея и многое другое.

Набережная и архитектура. Увидите знаменитый бульвар, статую «Али и Нино», башню Азбуки, колоннаду, зал бракосочетаний и другие символы города.

На экскурсии вы узнаете:

  • Об истории Батуми во времена османского правления
  • Присоединении его к Российской империи
  • Роли братьев Нобелей в развитии города
  • Знаменитостях, которые здесь бывали
  • Быте местных жителей раньше и сейчас

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на минивэне Toyota Voxy
  • Пешая прогулка по Старому городу займёт 2 часа
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей — 15 лари за чел.
  • Порядок посещения локаций может меняться из-за погодных условий
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 53 туристов
Мы - команда гидов, которые родились и выросли здесь, в Аджарии, и безмерно любим наш край. Для нас это не просто работа - это возможность поделиться с вами своей любовью
к родной земле. Наши экскурсии - это живое общение, где вы можете задавать любые вопросы, а мы с радостью на них ответим. Мы хотим чтобы вы хорошо отдохнули. Наши гиды каждый со своим уникальным характером и опытом. Отар - школьный учитель, очень знающий и внимательный. Он умеет объяснять сложное просто и интересно, всегда готов ответить на любые вопросы и поделиться знаниями о нашем крае. Бежан - хозяин небольшого магазина, организованный и вежлиый. Он отлично знает местные традиции, всегда внимателен к деталям и нуждам туристов. Малхаз - сельский труженик с весёлым характером и пунктуальностью. Он легко находит общий язык с каждым гостем, делая экскурсии живыми и запоминающийся Я - Ирина. Координирую и организовываю экскурсию. Всегда готова ответить на любые вопросы и помочь с выбором маршрута.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
1
2
1
Liudmila
Liudmila
7 сен 2025
Брала эту экскурсию, так как очень хотела посетить Храм святой Троицы на горе Самеба, но самостоятельно туда добраться сложно. Так как экскурсия включает несколько локаций, удалось получить целостное представление о
Батуми, познакомиться не только с его архитектурой и историей, но и образом жизни аджарцев.

Ирина - организатор, была на связи, оперативно отвечала на все вопросы. Отдельное спасибо гиду Отару – он очень хороший рассказчик, видно, что человек не просто выучил какие-то факты, а действительно многое знает о городе и готов этим поделиться.

Светлана
Светлана
11 авг 2025
Все пришло отлично полноценно все рассказано и было волшебно. Надь глупости не говори и не слушай никого у тебя все в рост идёт. Нормально здесь все сгорает плюс ты Растешь в рост.
Т
Татьяна
10 авг 2025
Приехали отдыхать на море. Хотели попасть в Батуми на экскурсию. Выбирали из того, что нашли на сайте, по очень простым параметрам: неутомительно, интересно, содержательно. Организаторы оказались на высоте, за что им спасибо: Ирине за подготовительную часть, Отари за сопровождение и рассказ.
Надежда
Надежда
10 авг 2025
Экскурсию проводил Отар. Встретил и довез к удобному для нас месту встречи. Не торопился, отвечал на наши вопросы. Но к сожалению, экскурсия для детей оказалась неинтересной. Заявленные в мероприятии достопримечательности вполне можно посетить самостоятельно
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим вас за отзыв и за то, что выбрали нашу экскурсию.
Мы рады, что Отар смог встретить вас в удобном
месте и уделил время вашим вопросам.

Нам жаль, что вашим детям было неинтересно. Экскурсия действительно не позиционировалась как детская, и основное внимание уделяется истории, архитектуре и культуре Батуми. Мы понимаем, что для юных путешественников такие темы могут показаться сложными или не такими увлекательными.

Что касается достопримечательностей — вы правы, в Батуми можно самостоятельно посетить многие места. Но мы стараемся добавить к прогулке исторический контекст, интересные факты и живые истории, которые сложно найти в открытых источниках.

Надеемся, что, несмотря на это, у вас останутся приятные воспоминания о поездке, и будем рады видеть вас снова — возможно, уже на экскурсии с акцентом на детские интересы.

А
Александр
5 авг 2025
Очень хорошая экскурсия. Отар рассказывает от души, иногда приводит примеры как выглядел город во времена его детства. Экскурсия идет спокойно и размеренно, нет беготни чтобы уложиться по времени. Однозначно можем рекомендовать!
Р
Роман
13 июл 2025
Отличная экскурсия! Отар - исключительно приятный человек и хороший рассказчик, а также, ко всему прочему, очень аккуратный водитель. Все очень понравилось!

