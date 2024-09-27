Выездные туры из Батуми

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Батуми, цены от $120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Горная Сванетия
Пешая
На машине
2 отзыва
1 день 16 часов
Горная Сванетия
Начало: Батуми
Расписание: Ежедневно в 9:00
30 дек в 09:00
31 дек в 09:00
$450 за всё до 8 чел.
Зимние приключения на Горнолыжном курорте Годердзи
1.5 день
Зимние приключения на Горнолыжном курорте Годердзи
Начало: Арго канатная дорога 112 Gogebashvili St, Batumi
3 янв в 08:00
4 янв в 08:00
$120 за человека
Регион Самегрело и Верхняя Сванетия
Пешая
2 дня
Регион Самегрело и Верхняя Сванетия
Начало: Город Батуми
Расписание: В любой день недели - учитываем погодные условия в горах.
Завтра в 11:00
30 дек в 07:00
$555 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    27 сентября 2024
    Горная Сванетия
    25 и 26 сентября 2024 года были с супругом на индивидуальной экскурсии по горной Сванетии. Совершенно незабываемые и грандиозные впечатления,
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    Ингурская ГЭС, Местия, Ушгули - очень интересные места. Природа великолепна, красива, величественна, потрясающие горные пейзажи, удивительная культура сванов. Были с одной ночёвкой в Местии, пожалели, что мало времени на все. Отдельное спасибо экскурсоводу Давиду, очень внимательный, надёжный и ответственный человек, хороший рассказчик и приятный собеседник. По непростым горным дорогам очень важно, в чьих вы руках и кто за рулём автомобиля. В нашем случае половина дороги в Местию в горах была под дождём, на обратном пути ехали затемно, с Давидом было спокойно и уверенно. И также Давиду огромное спасибо, что напоследок в Местии убедил нас проехать на фуникулере и подвесной дороге (мы уже не очень хотели), без этого точно наши впечатления были бы не полными и о Местии, и о горной Сванетии в целом!!! Большое спасибо!

  • V
    Vasilisa
    19 сентября 2022
    Горная Сванетия
    ПОтрясающая экскурсия по невероятно красивым местам! Количество увиденной красоты превзошло все ожидания от экскурсии, без преувеличения. Нашим проводником в путешествие
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    в Сванетию был Давид. Когда едешь в длительную экскурсию (2 дня) критически важно чтобы с человеком было комфортно находится, общаться. В этом смысле Давид идеальный напарник для путешествий. Так же хотим отметить ту аккуратность и внимательность с которой Давид ведёт машину (кто знаком с Грузинской манерой езды и дорогами, по

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Выездные»

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  1. Горная Сванетия
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  3. Регион Самегрело и Верхняя Сванетия
Сколько стоит тур в Батуми в декабре 2024
Сейчас в Батуми в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 120 до 555. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Батуми и местам Грузии в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль