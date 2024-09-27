1 день 16 часов
Горная Сванетия
Начало: Батуми
Расписание: Ежедневно в 9:00
30 дек в 09:00
31 дек в 09:00
$450 за всё до 8 чел.
1.5 день
Зимние приключения на Горнолыжном курорте Годердзи
Начало: Арго канатная дорога 112 Gogebashvili St, Batumi
3 янв в 08:00
4 янв в 08:00
$120 за человека
2 дня
Регион Самегрело и Верхняя Сванетия
Начало: Город Батуми
Расписание: В любой день недели - учитываем погодные условия в горах.
Завтра в 11:00
30 дек в 07:00
$555 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна27 сентября 202425 и 26 сентября 2024 года были с супругом на индивидуальной экскурсии по горной Сванетии. Совершенно незабываемые и грандиозные впечатления,
- VVasilisa19 сентября 2022ПОтрясающая экскурсия по невероятно красивым местам! Количество увиденной красоты превзошло все ожидания от экскурсии, без преувеличения. Нашим проводником в путешествие
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Выездные»
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Сколько стоит тур в Батуми в декабре 2024
Сейчас в Батуми в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 120 до 555. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Батуми и местам Грузии в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль