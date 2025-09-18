-
20%
Мини-группа
до 10 чел.
Верхом на свободе: побег из Боржоми в нацпарк «Харагаули»
На лошадях - по Грузии, о которой вы мечтали: горной, дикой, лесной, исцеляющей душу
Начало: У сквера Костава
«Горы, прозрачный воздух, встреча с мудрыми спутниками — лошадьми — помогут вам слиться с природой»
Расписание: ежедневно в 08:00
3 апр в 08:00
4 апр в 08:00
€100
€125 за человека
Групповая
до 16 чел.
Однодневный тур в Боржоми, Рабат и пещерный город Вардзия
Начало: Офис компании Meno Travel ул. Галактиона Табидзе, ...
«Погрузитесь в природные и исторические чудеса Грузии всего за один день: попробуйте легендарную минеральную воду Боржоми, прогуляйтесь по средневековой цитадели Рабат и исследуйте уникальный скальный город Вардзия»
Расписание: Каждый день в 7:00
$39 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Боржоми, пещерный город Вардзиа и Крепость Рабат в Ахалцихе
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
«И под конец дня мы прикоснёмся к уникальной атмосферой Боржоми, где вы сможете насладиться природными горными источниками и чистейшим воздухом»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 7:00 - 9:00 утра
1 мая в 08:00
$350 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем18 сентября 2025Поразительный тур! Очень спокойные и ухоженные лошади, катались без опыта верховой езды и получили огромное удовольствие от самой езды и
- AAleksei8 сентября 2025"Побег из Боржоми" оказался для нас с девушкой настоящим приключенем, превзошедшем все ожидания. Нас научили общаться с конями, провели по
Ответы на вопросы от путешественников по Боржоми в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Боржоми
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Боржоми в январе 2026
Сейчас в Боржоми в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 350 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Боржоми на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», 7 ⭐ отзывов, цены от €39. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март