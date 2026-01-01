Групповая
до 16 чел.
Однодневный тур в Боржоми, Рабат и пещерный город Вардзия
Начало: Офис компании Meno Travel ул. Галактиона Табидзе, ...
«Пещерный город Вардзия Настоящее чудо архитектуры: скальный монастырский комплекс с 12 этажами и более 600 пещерами»
Расписание: Каждый день в 7:00
$39 за человека
Индивидуальная
Легендарные места Грузии: Боржоми, Вардзиа, Рабати
Начало: Место вашего проживания в Боржоми
«Вардзиа Вардзиа — монастырь, построенный недалеко от Тбилиси в XII веке»
Расписание: смотрите свободные даты
$290 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Боржоми, пещерный город Вардзиа и Крепость Рабат в Ахалцихе
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 7:00 - 9:00 утра
1 мая в 08:00
$350 за всё до 5 чел.
